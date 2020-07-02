Катарсисом саги о поправках может стать новая Болотная

В России завершилось голосование по внесению поправок в Конституцию страны. Федеральные телеканалы задорно сообщают о небывалой доселе явке избирателей.

Центральная избирательная комиссия России (ЦИК) активно подсчитывает голоса, попутно информируя о незначительных нарушениях в процессе волеизъявления граждан. Представители Общественной палаты России разоблачают фейки, а члены рабочей группы по тюнингу основного закона страны не скрывают своего удовлетворения.

Упрощение обнуления

Принятый закон о поправках в Конституцию России от 14.03.2020 N 1-ФКЗ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" передал ЦИК определение самой процедуры голосования. То есть не по принятым ранее форме и правилам, как это бывает на выборах президента или депутатов Государственной думы, а фактически на ее усмотрение.

В период голосования с 25 июня по 1 июля граждане могли в любой из дней посетить участковую избирательную комиссию (УИК). Называлось это не досрочным голосованием, потому что тогда надо было соблюдать определенные нормы, а "голосованием до дня голосования". Эта формулировка также придала процессу креативного флера, как и само голосование вместо референдума.

ЦИК упростил и проведение голосования за пределами избирательных участков. Без указания каких-либо серьезных причин граждане могли пригласить членов УИК:

к себе домой;

во двор;

на детскую площадку;

на предприятие;

на дом и так далее.

Все-таки существует вполне внятное объяснение широте локационного охвата процесса волеизъявления граждан за пределами УИК. Об этом рассказала сама глава ЦИК Элла Памфилова еще в феврале 2020 года:

"В свое время, когда ЦИК только начинал работать в нынешнем составе, анализируя итоги выборов, у нас сложилась четкая позиция: основной источник фальсификаций — досрочное голосование".

Электоральный вуайеризм

Формулировки "голосование до дня голосования" и "голосование" позволили не особо заморачиваться с такими сопутствующими проблемами, как международные наблюдатели. Да и роль обычных была отдана представителям Общественной палаты России. Как формируется эта структура, описано в Федеральном законе об Общественной палате Российской Федерации N 32-ФЗ от 4 апреля 2005 года. Не сомневаюсь, что утвержденные властями граждане тщательно проконтролировали процесс.

В репортажах федеральных телеканалов пытались представить граждан иностранных государств, которые приехали посмотреть на избирательный процесс в условиях карантинных мер, международными наблюдателями. Но все-таки деликатно называли их специалистами.

Ими не было сказано ни слова о процессе волеизъявления, о прозрачности и контроле. Говорили только о дистанцировании, санитайзерах и масках, но создавалось впечатление, что именно они нахваливают сам процесс волеизъявления.

Агитировать только "за"

Законом о поправках определен и порядок информирования государственными массмедиа о голосовании. Любопытно, что в реальности несколько месяцев федеральные телеканалы агитировали граждан не столько принять участие в голосовании как таковом, сколько проголосовать именно за принятие поправок в Конституцию.

На излете рекламной кампании Элла Памфилова внезапно разглядела признаки агитации за поправки под брендом ЦИК:

"Информационные материалы ЦИК России были разработаны исключительно с целью информирования и разъяснения. И недопустимо, чтобы дизайнерские элементы этих материалов, включая логотип, использовались третьими лицами в агитации".

До ее прозрения никого не смущали листовки, плакаты и видео, в которые призывали граждан голосовать за поправки в Конституцию России. Вот ослепли все разом, как летчики от лазерной указки. Правда, удивительным образом полиция появлялась в типографиях, в которых печатались агитационные листовки против предлагаемых поправок.

Правоохранители пресекали и любое пикетирование с агитацией "против". Возможно, они решили, что уже приняты и еще одни поправки в Конституцию, которые лишают граждан права на одиночные пикеты.

В итоге получилось, что людей массированно и нещадно агитировали одобрить изменения, а любые попытки услышать альтернативное мнение пресекались на корню. Оказалось, что разрешается агитировать "за" безо всякой опаски даже в дни, определенные для голосования, включая и основной — 1 июля 2020 года. Никаких излишних формальностей и с днем тишины.

Без меня поправили

Несмотря на заверения председателя ЦИК, что нарушений во время голосования по поправкам было небольшое количество, в социальных сетях и в личных беседах люди рассказывают о своих открытиях при попытке проголосовать.

Жительница Петербурга Анастасия Великанова, придя на избирательный участок, с удивлением обнаружила, что она уже проголосовала. Подпись, которая оказалась в книге учета избирателей, отличается от той, которая заявлена в паспорте. Девушка негодует:

"Мне не дали проголосовать и даже написать жалобу, полицию на участке ситуация никак не волновала. Я выступаю за принятие поправок в Конституцию и переживаю, что кто-то мог проголосовать вместо меня против".

Жительницу Москвы "лишили голоса" зависшим электронным бюллетенем. Когда же она пришла 1 июля на свой избирательный участок, ей отказали в выдаче бюллетеня. Ей все-таки повезло меньше, чем журналисту Павлу Лобкову и некоторым другим гражданам, которым удалось проголосовать дважды, а кому и трижды. Возможно, кто-то это тоже сделал, но не стал хвастаться в массмедиа.

Мало кого тронули жалобы трудящихся на принуждение к голосованию в режиме "как надо". Так называемая корпоративная мобилизация работает не только при организации митингов всероссийской поддержки. Причем настолько мотивирует, что лишь единицы готовы публично заявить об этом отечественном феномене.

Подтвердил существование подобной практики и глава государства. Выступая с одним из многочисленных обращений к гражданам страны, президент пожурил нарушителей чистоты демократических процедур и попросил никого не принуждать. Назвать его выступление фейком не решились даже члены Общественной палаты России.

Запах Болотной

Стремительный процесс легитимизации поправок в Конституцию России вызвал много вопросов. И немудрено, потому что практически на следующий день с момента формирования профильной рабочей группы уже был заявлен перечень поправок. Даже процесс выбора имен аэропортам России был намного длительнее, чем принятие закона о поправках в основной закон страны.

Стоит заметить, что не только традиционно оппозиционно настроенные граждане сейчас высказывают свое недовольство, противореча бодрым заявлениям политиков и репортерам из федерального телевизора. Многие из тех, кто исповедует философию государственника, изумлены скоростью и смысловому размаху тюнига Конституции России.

Формулировки Конституционного суда по поводу главной поправки, так называемого обнуления президентских сроков действующего главы государства, вызвали профессиональный шок у юристов, которые не были привлечены к реализации проекта.

Мобилизация огромных ресурсов только лишь для внесения поправок представляется маловероятной. Энергию идеологически "подогретого" электората все-таки обидно использовать с половинчатым КПД. После масштабной и весьма дорогостоящей агитации вполне может добавить жару и возможное решение о внеочередных выборах президента России.

Вся непарадная картина с процессом волеизъявления, которая недоступна для освещения федеральными массмедиа, стала предметом активного обсуждения гражданами. Памятный трюк со 146% от ЦИК времен событий на Болотной площади Москвы, протесты осени 2019 года в столице и критика нынешнего голосования в своей синергии могут вылиться в серьезный общественный взрыв.

Разумеется, это только предположение, но логика финансовых и творческих вложений намекает именно на такое развитие.