Татьяна Монтян: "Вменяемые люди не проголосуют за Медведчука"

В беседе с обозревателем "Правды.Ру" известный украинский адвокат Татьяна Монтян раскритиковала ставку Кремля на Медведчука и Шария, которые у большинства украинцев вызывают отвращение и брезгливость.

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Перспективы Шария

— "Партия Шария" зарегистрирована официально. Если бы она была не зарегистрирована, это бы говорило о том, что власти вообще не допускают её на политическое поле. То есть она допущена.

— Допускают. Они купили готовую партию и перерегистрировали на себя. Это была партия с каким-то левым названием, они ее перерегистрировали на себя. Их допустили к выборам, они набрали два с копейками процентов, хотя плакались, что наберут 15. Теперь их цель — местные выборы. Они пытаются на местных выборах в некоторых регионах себе немножко чего-то отжать. Но кто будет в списках этих партий по регионам — пока непонятно. Но поскольку ходят слухи, что Коломойский опять помирился с Зеленским, они договорились по каким-то бизнес-вопросам, и, судя по всему, электоральным, и теперь им "Партия Шария" совершенно не нужна, потому что она отжимает у них электорат.

Ходят слухи, что действительно "Партию Шария" помножат на ноль и, как минимум, отправят назад в YouTube. В общем, посмотрим в самое ближайшее время, что это будет.

— А как ее помножат на ноль, каким образом?

— Элементарно. Найдут нарушения, которые есть абсолютно у всех. У нас абсолютно все партии финансируются из толстых кошельков олигархов, но поскольку все поступления на счет партий должны быть от физлиц, то у нас эти физлица совершенно левые у абсолютно всех партий. Есть огромное количество людей, которым дали какое-то вознаграждение, чтобы они от своего имени перечислили деньги на счет "Партии Шария". Так делают, повторяю, абсолютно все украинские партии. Нет партий, которые бы так не делали.

Невозможно представить, чтобы какой-то Вася Пупкин с какого-то села внезапно всё бросил и десятки или сотни тысяч долларов отправлял на счет какой-то своей любимой партии. Всем понятно, что это деньги какого-то олигарха, разбитые на мелкие порции, розданные каким-то людям, которые отправляют от своего имени эти деньги на счет.

Вся эта партийная отчетность, естественно, прозрачна, и просто, покопавшись в списке людей, которые отправляли деньги абсолютно любой партии, этих людей можно дернуть и спросить: "Мил человек, а откуда у тебя эти денежки? А заплатил ли ты налоги с этих сумм? А задекларировал ли ты их?". Повторяюсь еще раз, это делают абсолютно все партии. Но проблемы из-за этого будут только у "Партии Шария".

Деньги и ставки

— Это деньги в основном Медведчука?

— Не только Медведчука, там целый пул разнообразных олигархов. Кацубы тоже не просто так включали своих жену и мать в списки Шария, когда они шли на выборы в Верховную Раду. После этого все начали смеяться, что вот партия имени Кацуб. А потом Шарий сам запостил в Instagram, как он какое-то мясо там жарит с Кацубами, типа "это мои старые друзья". Мил человек, ты босота и лудоман с Киевского района, который удрал в багажнике со страны. Откуда у тебя олигархи в друзьях, кого ты лечишь? Кому ты вешаешь лапшу на уши? Конечно, все по этому поводу посмеялись. То есть чьи там точно деньги, только ли Медведчука или не только Медведчука, еще кого-то — непонятно. Но явно, что это деньги не тех несчастных болванчиков, которые от своего имени отправляли им на партийный счет. Это понятно кому угодно. И Шарий это даже не отрицает. Он же волает о том, что а чего это вы к нам прицепились? Вы же все такие. У нас все партии такие. Почему вы прицепились только к Шарию? Вот так.

— Мы можем сделать вывод, что это проект России, потому что Медведчук, как все говорят, это проект России.

— Путин сделал свою ставку на old school. Медведчук для тех, кто не брезгует теми, на кого указал Путин, за тех и проголосуем. А для тех, кому, собственно, брезгливо голосовать за таких людей, как Левочкин и Кива, для тех есть вариант — Шарий, который косит под то, что он типа не пророссийский, но при этом не вылезает с каналов Медведчука.

— Значит, это умный шаг со стороны Путина?

— Честно говоря, не знаю. Я бы с Медведчуком никаких дел не имела, потому что это действительно человек, за которого не проголосует огромное количество людей, которые в том числе за дружбу и добрососедство с Россией, типа меня. Есть масса людей, которым просто брезгливо голосовать за Медведчука и которые тем более не будут голосовать за Шария.

— Почему у вас брезгливость к Медведчуку?

— У меня, в том числе, и личное, потому что Медведчук преследовал моего мужа, когда он возбудил уголовное дело против Кучмы, и поставил мою семью на грань голодного существования.

— А у украинцев почему?

— Огромное число людей прекрасно знают, что это именно Левочкин с Фирташем приняли самое активное участие в Майдане, и если бы не они, наверное, Майдана бы и не случилось. И поэтому из чувства просто брезгливости и личной гигиены люди отказываются голосовать за партию Медведчука. А теперь там еще вдобавок и Кива.

— Кива переобулся в воздухе и стал своим.

— Естественно, он переобулся в воздухе, просто завязывая шнурки на лету. И вот хотя бы из-за этого масса людей отказывается голосовать за Медведчука. То есть он уперся в свой электоральный потолок. Всё, больше он набрать не может, даже среди вполне пророссийски ориентированных людей, ненавидящих Майдан. Поэтому я не знаю, зачем это надо Путину, честно говоря, но это явно не та личность, на которую можно ставить. Наверное, у него нет других вариантов и, наверное, у него нет никакого другого выбора. И вот он решил подгрести еще под Шария, но это тоже не сильно получается, потому что из других соображений люди не воспринимают Шария всерьез.

— Из каких?

— Я же говорю, человек с помойки, лудоман, вынесший полностью всю квартиру, сам об этом рассказывал. Есть масса видео его молодых лет, когда он еще не знал, что его купят олигархи, раскрутят ему канал и он попрется в политику. Но у людей долгая память, люди не вылупились из лабораторной колбы, люди всё-всё помнят. Поэтому просто не воспринимают его всерьез. Лошарий и Лошарий, "партия красных презервативов". Смешно.

— Но очевидно, что Шарий — единственный адекватный противник беспредела на Украине. Есть такое мнение.

— Носители этого мнения и называются "ракушками Лошария". Потому что воспринимать всерьез человека, который только что дружил с Мураевым, а теперь они поливают друг друга говном, только что топил за Вилкула и работал на Ахметова, а теперь переметнулся к Медведчуку. Шарий как переходящее красное знамя. Его уже двести раз перекупали все, кому не лень. Люди, которые внимательно за ним следят, просто теперь заключают пари, кто очередной раз купит нашего Шария, за кого он будет топить.

К тому же, вдумчивые люди, читающие партийные программы, с программы Партии ППШ просто смеются. Это жуткая смесь либертарианства и бытового социализма типа: каждой бабе — по мужику, каждому мужику — по бутылке водки. Вот где-то так. Причем никаких механизмов реализации "хотелок", которые он там понаписывал, естественно, там нет и близко.

Интеллектуальная публика сразу его жирно минусует, потому что в партийной программе полный бред, а сама личность Шария ничего, кроме смеха, у вменяемых людей не вызывает. Вот и получается, что у России здесь нет больше никого, кроме Медведчука и Шария, а за них ни один вменяемый человек не проголосует.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Игорь Буккер