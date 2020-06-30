Игорь Минтусов: нужно оставить возможность пятого срока для президента

О сути голосования по поправкам к Конституции, возможности пятого срока для президента и драме политика рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой председатель совета директоров агентства стратегических коммуникаций "Никколо М", президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов.

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Реальная Мосгордума

— Игорь, один из зрителей пишет: "Лично я за Путина, но против поправок. Как мне быть?" Посоветуйте, пожалуйста, как быть человеку.

— Голосование происходит либо за, либо против поправок, это голосование не за или против Путина. Уязвимость голосования за поправки состоит из двух частей.

Во-первых, есть целый ряд поправок, которые вы поддерживаете, и целый ряд поправок, которые вы не поддерживаете. Голосовать надо оптом, а не в розницу. Именно поэтому были включены поправки "за все хорошее и против всего плохого". Они к реальным поправкам имеют очень отдаленное отношение.

Во-вторых, это голосование фактически за доверие президенту. Президент этого хочет, мы ему доверяем, будем голосовать за. Это тоже способ уйти от обсуждения сути поправок. Я здесь не вижу ничего плохого.

В конце концов голосование не за то, чтобы снять президента с поста, который он занимает легитимно и справедливо, а за то, чтобы поправки внести в Конституцию либо нет.

Голосовать надо за либо против поправок. К Путину это не имеет почти никакого отношения, кроме одной поправки. Должен сказать, что в отличие:

от многих коллег,

моих друзей-либералов,

которые очень сильно возмущены поправкой о продлении полномочий Владимира Владимировича Путина на пятый срок, я к ней отношусь совсем спокойно, меня эта поправка не беспокоит.

Меня куда больше беспокоит вот что. Если Владимир Владимирович Путин будет избираться на пятый срок, надо, чтобы все соперники были зарегистрированы, а не так, как это делалось в прошлом году в Мосгордуме. Сейчас власть придумала прекрасную тактику: если до 2011 года в Москве результаты выборов фальсифицировались по ночам, то после событий 2011-2012 года:

на Болотной площади,

проспекте Сахарова

фильтр происходит на уровне регистрации, когда не регистрируются ненужные кандидаты.

Но результаты тех беспорядков налицо: нынешняя Мосгордума более реальна и в большей степени отражает мнение москвичей, чем пять лет назад. Например, Митрохина не хотели регистрировать, но на фоне Соболь в последний момент зарегистрировали. Митрохин — бывший руководитель московского "Яблока", который в своем округе стал депутатом. И еще история с председателем Мосгордумы, про которого Навальный выяснил, что тот не уплатил налоги с одного миллиарда рублей. Девять депутатов Мосгордумы написали заявление, что надо расследовать эту историю. Пять лет назад такое было невозможно. Я уж не говорю про руководителя Госдумы Шапошникова, который выиграл выборы.

Выбор политика

— Вы говорите: ничего плохого в том, что президент выдвинется на пятый срок. Главное, чтобы у него были соперники. Политолог Сергей Михеев сказал: у нас такая большая страна, что для нашего руководства 1-2 срока — это просто смешно, потому что невозможно ничего исправить, у нас очень большие задачи. С другой стороны, есть мнение, что президент не должен ничего исправлять, он должен организовывать процессы, настраивать систему. Почему вы считаете, что пятый срок — это хорошо? Может быть, уже все устоялось. К тому же окружающие боятся ему говорить, что происходит, вокруг него примерно одно и то же окружение, одни и те же олигархи, которые тоже потеряли связь с реальностью.

— Безусловно, такая опасность есть. Решать должен народ, население, которое будет голосовать. Если действующей власти так хочется, чтобы была возможность пятого срока для президента, пусть люди на выборах об этом скажут. Здесь много очень подводных камней, но главные из них:

выборы должны быть честными,

все кандидаты зарегистрированы,

предоставлены равные возможности.

История знает много примеров. Тот же Пиночет проводил референдум, и неожиданно население сказало "нет". Он должен был в итоге уйти от власти. Политика — это искусство возможного. Давайте оставим возможность пятого срока и потом посмотрим, как будут голосовать люди.

— Люди достаточно инертны, они доверяют власти. Очень сильно обиделись на пенсионную реформу, тем более президент говорил, что никогда в жизни ее не будет. Но все равно проглотили. Был рейтинг 73 %, теперь 62 %. Это все равно огромный рейтинг. Даже когда Путин выиграл в четвертый раз, сначала была интрига, кто будет премьером, поскольку Медведева очень не любили. Я голосовала за, думала, что будет другой премьер, потому что Медведев совсем никудышный. Но Путин сказал: вы же понимали, кого я выберу премьером, раз голосовали за меня. И назначил Медведева. То есть у власти еще достаточно большой запас прочности, чтобы люди не начали возмущаться.

— Коль вы заговорили о пенсионной реформе, скажу. С одной стороны, я не числюсь в сторонниках нашего президента, с другой стороны, я поддержал пенсионную реформу. Президент правильно сделал, это необходимо и экономически оправданно. Для меня это хороший пример того, что президент вопросе не выступил как популист в чистом виде: народ не хочет — я это делать не буду.

— Но он же говорил, что никогда этого не сделает.

— Да, и еще говорил, что никогда не будет менять Конституцию. В этом заключается драма политика: быть ли верным своему слову, несмотря на то, что изменилась ситуация. Быть верным своему слову означает, что с точки зрения этого политика наносить ущерб себе и своей стране. Другой вариант: мое слово, хочу — дал, хочу — взял. История знает огромное количество примеров многих политиков в разных странах. Этот выбор всегда очень сложный. Но то, что человек говорил одно, а сделал другое, — это не очень хорошо.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова