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Автор Инна Новикова

Игорь Минтусов: "Дисциплина исполнительной власти – это плохо"

Политика

О политической культуре в России и о проблеме дисциплины исполнительной власти рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой председатель совета директоров агентства стратегических коммуникаций "Никколо М", президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов.

Читайте начало интервью:

Централизация власти

— Как вы оцениваете поправку о том, что президент руководит правительством? На самом деле есть много примеров ручного управления, оно было и при Сталине. Например, он любил звонить в газету "Правда" и спрашивал, что у них в завтрашнем номере, правильно ли они работают. Но если президент руководит правительством, то что тогда делает председатель правительства?

— Это одна из содержательно не сильно значимых поправок, потому что президент и так может руководить правительством не де-юре, но де-факто. Так и было в последнее время.

Казалось бы, нарушение Конституции, но здесь начинается тонкий момент. Путин приглашает к себе на встречу министра. Имеет же он право поговорить с министром? Ему это не запрещено законом. Но за счет поправки президент в еще большей степени оттягивает на себя стратегические функции.

Фактически председатель правительства — это функциональная должность. Происходит большая централизация власти.

— Госсовет тоже будет иметь очень серьезные дополнительные функции?

— Государственные совет — это, я думаю, дополнительная ниша. Если примут решение, что Путин будет избираться на очередной срок, Госсовет ему не жизненно важен. Возможно, он будет использоваться на каком-то этапе, как неожиданно вдруг совершенно другими красками заиграл Совбез, когда заместителем руководителя Совбеза стал бывший премьер-министр Медведев.

Интересная деталь: Медведев выступил с программной статьей. После этого выступает секретарь Совбеза Патрушев с программным интервью газете "Аргументы и факты".

Получается, у зампредседателя одна позиция, у секретаря другая позиция. Я искренне считаю, что это хорошо. Это означает, что есть разные позиции, разные мнения, и их открыто выражают. Уинстон Черчилль описывал политическую систему Советского Союза словами "борьба бульдогов под ковром". А здесь бульдоги не под ковром, а выступают с публичным заявлением один, другой. По крайней мере, общество может реагировать, говорить, что им нравится больше:

  • интервью Патрушева,
  • статья Медведева.

У нас в политической культуре, которая является, на мой взгляд, архаичной и традиционной, есть ряд стереотипов. Один из них: чем больше центров власти, тем хуже, потому что власть должна быть одна. На самом деле политическая власть — это равнодействующая совокупность разных сил, которые должны открыто выражать свою позицию, чтобы на политическом рынке (коим является население) жители выбрали ту или иную программу и за нее проголосовали. Но большинством россиян искренне считают, что если президент сказал одно, а кто-то по-другому делает, то это плохо.

Кто боится правды

— Вспомним майские указы, которые были выполнены на смешное количество процентов, около 18 %. Причем были майские указы в 2012 году и потом еще позже. Президент сказал, а партия не ответила: "Есть!" Не было партии.

— Да. Тут начинаются тонкости. Есть такое понятие, как дисциплина исполнительной власти, и здесь действительно есть большие проблемы. С одной стороны, самый простой способ наладить дисциплину исполнительной власти — превратить ее в военный полк, который:

  • марширует,
  • говорит: "Есть!"

"Направо!" — говорит президент, они пошли направо. "Налево!" — говорит президент, они пошли налево. Это иллюзорное ощущение, что так и должно быть: всем губернаторам сказали идти, они пошли в ту сторону, сказали развернуться, они пошли в другую сторону. Но объективно это плохо для страны, потому что есть разные регионы, разные точки зрения.

В конце концов, скажу крамольную вещь: и президент может ошибки делать. И это может превратиться в знаменитую сказку Андерсена ("А король-то голый!"). Президент принимает неправильное решение, но ему об этом боятся сказать, потому что есть дисциплина. Дисциплина — это лояльность. Если не подчиняешься дисциплине, значит:

  • в лучшем случае ты не лояльный,
  • в худшем случае ты пятая колонна.

И дальше только королевство кривых зеркал может возникнуть.

— Я слышала мнения по поводу системы реагирования на ситуацию с коронавирусом, что Путину говорят то, что он хочет слышать, ему боятся говорить правду. Один академик сказал правду: не надо бояться коронавируса, не нужно все закрывать, и неправильно, когда Роспотребнадзор и мэр сами все решают. Но академика не поддержали. Такая ситуация уже давно. Она не только с Путиным. Вы слышали, что Брежневу печатали газету "Правда" в одном экземпляре, там было написано все так, чтобы он был доволен?

— Уверен, что это анекдот, по той простой причине, что очень сложно за все двадцать лет нахождения генерального секретаря Брежнева у власти найти какую-нибудь газету "Правда", которая испортила бы ему настроение.

— Все было не так однозначно. Я была в молодежной приемной газеты "Правда" в пору своего студенчества, и мы писали статьи. Это была самая свободная газета тех времен. Нельзя было критиковать только ЦК КПСС. Обкомы, райкомы, горкомы можно было критиковать, особенно комсомолу, молодежи, и "Правда" критиковала.

— Неужели Брежневу неприятно было читать, что критикуют какого-то первого секретаря? Почему ему это неприятно было бы? Тем более вы сами сказали, что запрещалось критиковать ЦК КПСС, его и не критиковали. Эта легенда, она никакого основания не имеет.

— Может быть. Тогда в газете было очень много степеней проверки текстов: и досье, и справочники, и цензоры, и архив, и корректура в несколько этапов. При этом я видела, когда была студенткой, очень толстую книгу "Ошибки в газете "Правда"". То есть они все равно проходили, но это в корректуре.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы россия игорь минтусов владимир путин политконсультант поправки к конституции европейская ассоциация политических консультантов
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