Гундаров: почему патриотизм не может быть национальной идеей

Поиски национальной идеи всегда волновали и волнуют лучшие умы нашего Отечества. Временами она появлялась, захватывала массы людей, практически весь народ и вела на великие свершения. А если её нет, в России все идёт наперекосяк. Не может русский народ без великой и светлой идеи. Но какой она может быть сейчас? Почему трудные поиски не приносят результата?

Читайте начало интервью:

Почему национальной идеей не может быть сама Россия и патриотизм? На эти и многие другие вопросы главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой в прямом эфире ответил профессор, доктор медицинских наук и социальный врач, кандидат философских наук, академик Российской академии естественных наук Игорь Гундаров.

Национальная идея, ценности и слоганы

— Игорь Алексеевич, национальная идея — это некие вечные ценности?

— Да, национальная идея — вечные ценности, но сами по себе они — не национальная идея. Большую работу по ее поиску провел Сулакшин Степан Степанович. Был такой центр, и там они вместе с Якуниным и многими другими специалистами много-много писали. Я там тоже имел удовольствие иногда участвовать.

И национальная идея так звучит: Россия должна быть и должна быть всегда. Плод работы, наверное, двух или трех лет огромного коллектива, большие тома, и вот в итоге получилась такая национальная идея.

— Это — слоган или национальная идея?

— Нет, национальная идея. И мы с ним даже спорили. — А француз разве не то же самое скажет: Франция должна быть и должна быть всегда, грузин: Грузия должна быть,… эскимос, японец… И получается, это — не национальная идея.

— Это — общенациональная идея, мировая идея.

— Это — мировая идея: Моя страна должна быть и должна быть всегда. Опять не проходит, а деньги потрачены большие и усилия большие.

— Еще был такой слоган в Думе: "Сильные регионы — сильная Россия". Но тоже не очень на идею тянет.

— Соединенные Штаты так же: "Сильные штаты — сильное государство".

— Какие у нас были ещё национальные идеи.

— Следующий образ национальной идеи у высшей власти был: Мы должны стать великой энергетической державой. Когда цена на нефть стоила 120-140 долларов за баррель, она казалась нашим величием, машины пошли дорогие, большие заработные платы. А потом это — раз, обрушились цены и стало совершенно понятно, что это — вообще плохая идея.

— Наличие нефти при высокой цене — это прекрасно, но это не может быть национальной идеей. Это — средство, которое надо разумно использовать на благо людей и страны.

— Да, это — совсем не тот формат. Идем дальше. В конце концов в 2016 году Путин на встрече с активом Клуба лидеров говорит: нам не удалось выработать объединяющей идеи.

И вот тогда при отсутствии идеи решено было сказать, что мы пришли к выводу, что у нас нет и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма.

Поэтому сейчас патриотизм заявлен национальной идеей.

— Почему сейчас?

— А Владимир Владимирович ничего другого не предложил. Патриотизм — вот он, он всегда здесь, а ничего другого нет, поэтому патриотизм — это наша национальная идея. Теперь давайте посмотрим: а что такое патриотизм? — Патриотизм — это любовь к Родине. Да у любого человека патриотизм является обязательным атрибутом — француза, немца, японца, грузина, армянина… Все, кто живёт на своей территории, у него есть любовь к ней.

Более того, патриотизм — это уже врожденный рефлекс.

Вот рождается животное — котёнок, собака, медведь — у него уже такой импринтинг. Вот там, где он родился, там и пригодился. Это — его уже территория, его окружение, это — сама его жизнь, поэтому он это любит и охраняет. И другой на его территорию не придет.

Получается, что чувство любви к родине — это и условный рефлекс, свойственный всему живому. Значит, не может быть патриотизм быть чьей-то особенной национальной идеей.

Да и в самом патриотизме еще нужно разбираться глубже. Вот скажите, генерал Власов — предатель в годы Второй мировой войны, и Маршал Жуков — победитель фашизма. Маршал Жуков — патриот? — Несомненно. А генерал Власов? Предатель. Но это с нашей стороны — он, конечно, предатель, а с его-то точки зрения — нет. Он был за Россию, но против большевизма, против красных.

Гражданская война, 20-й год. Белые — патриоты? Патриоты. Красные — патриоты? Патриоты. Понятие патриотизм — это ты любишь свою родину, ее территорию, а дальше — уже не понятно, о чем идет речь, здесь важно мировоззрение, идеология.

— Каждый — сам себе патриот. Даже на наших центральных каналах звучат высказывания великих либеральных людей, что надо просить прощения у Запада, или спасение России в том, чтобы освободиться от самой России и стать европейской страной. При этом они говорят, что любят эту страну.

— Здесь сложно. Егор Гайдар — патриот? — Патриот.

— Уф…

— Патриот! Бессребреник. Умер достаточно бедным по сравнению с тем богатством, которое сейчас сопровождает власть.

— Те олигархи были ни чета нынешним.

— Виктор Анпилов — патриот? — Патриот. Практически все себя считают патриотами, но при этом еще не ясно, о чем речь идет. И Володин сказал: есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России.

— В Конституции написано: тысячелетняя история.

— Но это сейчас подается так: если ты патриот, то люби президента, люби власть. Патриотизм — это любить родину, то место, где ты живешь. А вот как к чему относиться и что делать, это — уже твоя гражданская и социальная позиция, она может различаться. Ленин был патриот и белые офицеры были патриоты. Но классовые враги.

Или фраза Лермонтова: прощай, немытая Россия, страна господ… Эти все недостатки и издержки — отдельный разговор, но он — патриот. Именно поэтому он громко говорит о том, что плохо. Получается, что патриотизм как национальная идея не годится. Потому что я — патриот, но мой классовый враг может быть тоже патриотом.

Патриотизм не может быть национальной идеей. Это свойство присуще всем.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев