В России 25 июня началось голосование по поправкам в Конституцию. Сделать это можно в течение ближайшей недели — до 1 июля. По этому поводу в стане либеральной оппозиции наблюдается некое оживление. Только не поздновато ли спохватились?
В четверг комитет "НЕТ!" призвал сторонников Алексея Навального, Григория Явлинского и других политиков и партий отказаться от бойкота голосования по поправкам в Основной закон.
"Молчать сейчас нельзя — поэтому организаторы кампании "НЕТ!" обращаются к Алексею Навальному, Юрию Дудю, Григорию Явлинскому и другим политикам и лидерам мнений, которые призывают к бойкоту голосования или еще не заняли четкой позиции по этому вопросу",- говорится в тексте обращения.
Приводятся также данные неких соцопросов (кто их проводил, из текста обращения не понятно):
Особняком стоит Москва: в столице против поправок к Конституции якобы за выступают 46 процентов, против — 43 процента; против "обнуления" сроков Путина — 48 процентов, за — 40 процентов.
При этом, как отмечается в обращении комитета "НЕТ!", почти половина тех, кто выступает против поправок, не собираются идти на участки для голосования. "Вместо того чтобы предотвратить узурпацию власти, люди поддаются апатии и сами отдают свое будущее тем, кто хочет его украсть", — говорится в обращении.
Напомним, комитет "НЕТ!" был создан "Открытой Россией" Михаила Ходорковского.
В начале июня федеральный политкомитет "Яблока" призвал сторонников партии не участвовать в общероссийском голосовании по проекту изменений в Конституцию. Впрочем, в "Яблоке" тогда же сообщили, что признают и другие формы протеста против принятия поправок.
За бойкот выступила партия "ПАРНАС" Михаила Касьянова. В КПРФ идут своим путем, избегая объединения с либералами. Там призвали не бойкотировать голосование, но голосовать против.
Надо заметить, что нынешние призывы, скажем так, выглядят запоздалыми. Никакой внятной информационной кампании противники принятия поправок так и не провели.
Разумеется, последует ссылка на то, что ресурсы оппозиции нельзя сравнивать с государственными. Но что мешало выработать согласованную линию и ей придерживаться всем тем политикам и организациям, к которым ныне обращается комитет "НЕТ!"?
Впрочем, это вопрос риторический. Подобная разобщенность является, в общем-то, обычным состоянием российской либеральной оппозиции.
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