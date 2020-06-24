Полиция заинтересовалась игрушечным наномитингом

Азарт властей с купированием публичных протестов, право на проведение которых пока еще гарантировано Конституцией России, берет новые рубежи.

Уже обыденным явлением стали задержания граждан, вышедших на одиночный пикет с пустым листом в руках. Когда же полиция проводит разъяснительную беседу с гражданином по поводу проведенного им митинга с участием миниатюрных кукол, сознанию становится тесно в привычных его рамках.

Игрушки против поправок

21 июня 2020 года в Санкт-Петербурге, на Марсовом поле, состоялся наномитинг против поправок в Конституцию России. Митинговали игрушки, потому что людям нельзя. Тем более есть железный повод — профилактика коронавируса.

В интернете появилась фотография довольно креативного перформанса, на которой игрушечные человечки держали в руках плакаты:

"Этот плебисцит игрушечней нас";

"Пластмассовый мир победил";

"Мы вам не игрушки";

"Кукловоду пора выйти из игры";

"Лучше поправьте медицину в России".

Авторы "Игрушечного митинга" — некое молодежное движение "Весна", которое позиционирует себя как борцов за "смену коррумпированного режима, построение системы, основанной на демократии и правах человека".

Полиция тут же заглянула на огонек к пресс-секретарю "заговорщиков" — Софии Уляшевой. По ее словам, в гости к ней пришли не просто полицейские. Сотрудники уголовного розыска провели беседу с девушкой о состоявшемся митинге игрушек. Вероятно, допросили митинговавших и составили протоколы.

Пассивный гражданин

Действия властей, которые каким-то волшебным образом на свой лад трактуют основной закон страны, рождают и новые формы протестов. Мало кто из законопослушных граждан, даже осознавая свою правоту в опоре на Конституцию, захочет совершить увлекательное путешествие в автозаке или ощутить на своей спине всю полноту отечественной сермяжной демократии.

Вполне понятны и тревоги властей по поводу любой политической активности, особенно когда на кону тюнинг Конституции страны, но как граждан массово определить по домам — система уже знает. Возможно, и поэтому периодически на федеральном телевидении продвигается мысль о второй волне COVID-19.

Если вдруг что-то пойдет не по плану, например, с реакцией общественности на итоги голосования по поправкам в основной закон или возникнет угроза планам, связанным с сентябрьскими выборами, можно будет запустить отработанную схему с отмечанием граждан в приложении "Пассивный гражданин".

Удивление ЦИК

Запуск процесса принятия поправок в Конституцию России добавил жару в общественную дискуссию. Конституционный суд сумел обосновать поправку о возможности выдвижения кандидатом на пост президента действующего главы государства, который уже исчерпал все сроки. Сам текст этой поправки изложен так, что читаешь и понимаешь — быть носителем языка не только почетно, но и опасно — можно двинуться рассудком в попытке осмыслить прочитанное.

Рекламная кампания в поддержку мероприятий по тюнингу основного закона открыла любопытные парадоксы. На излете массовой агитации за поправки в Конституцию председатель Центризбиркома России Элла Памфилова внезапно обнаружила, что транслируемые по телевидению видеосюжеты, рекламные ролики и наружная реклама с символикой ЦИК противозаконны:

"Информационные материалы ЦИК России были разработаны исключительно с целью информирования и разъяснения. И недопустимо, чтобы дизайнерские элементы этих материалов, включая логотип, использовались третьими лицами в агитации".

Да неужели? Кто же эти "третьи лица", которые ударными дозами агитпропа вкалывают сыворотку согласия через федеральные телеканалы и лояльные массмедиа?

Участников голосования по поправкам в Конституцию России 1 июля 2020 года где-то уже ждут сертификаты на покупку различных товаров и услуг на определенную сумму, которая выяснится после проведения лотереи, а на каких-то избирательных участках ожидают розыгрыши ценных подарков:

телевизоров;

планшетов;

фитнес-браслетов;

квартир;

автомобилей.

Любопытно, когда же свой принципиальный голос поднимет Элла Памфилова, чтобы не допустить подкупа избирателей. Наверное, уже после завершения конституционной эпопеи.

Уроки демократии

Чиновники разных уровней, представители парламентского сообщества России и вдохновленные бюджетами представители лояльных массмедиа убеждают граждан, что причиной всех бед являются:

заговор международного закулисья;

клиническая русофобия;

непонимание преимуществ стабильности существующей системы (не путать с устойчивостью правового государства);

неокрепшая умом молодежь, которой манипулируют циничные и алчные кукловоды.

С последним тезисом можно отчасти и согласиться. Молодежью с разным успехом пытаются манипулировать представители всех политических сил. Собственные интересы тоже не стоит сбрасывать со счетов, но, как ни крути, первичен все-таки сам повод для протеста. Что-то действительно должно возмутить и настолько, что даже и немолодые люди выйдут на улицы.

Чем красочнее рассказы о светлом будущем и корректировки прошлого, чем заметнее провалы, которые спекулятивно пытаются прикрыть чувствительными историческими темами, тем больше у граждан вопросов к власти.

Особенно после прочтения новостей о росте благосостояния лояльных власти бизнесменов в условиях перманентного кризиса, о роскошной недвижимости госслужащих и о полетах на Марс на фоне разворованных денег на строительстве космодрома "Восточный".

Трудно не изумиться, когда действующие главы регионов один за другим просят разрешения у президента баллотироваться на второй срок, равно как и новые кандидаты ждут такого же одобрения. Одним из последних желающих стал бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Его представитель подтвердил:

"Да, Сергей Георгиевич попросил Владимира Владимировича Путина разрешить ему участвовать в выборах губернатора Иркутской области 13 сентября. Соответствующее письмо направлено в администрацию президента РФ на прошлой неделе. По нашей информации, оно уже там".

То есть на Конституцию, которая гарантирует любому гражданину страны право участвовать в избирательном процессе, надежды никакой. Только личное одобрение главы государства. Видимо, это и есть та самая демократия, которой впору бы восхититься Софии Уляшевой и ее поколению.

Это что же за такая выстроенная государственная система, которую могут расшатать вчерашние школьницы с куклами или юноши с пустыми листами в руках? Хотя бы этим вопросом задалась бы правящая элита, когда снова решит поменять протестующим на развал страны и дать команду на их погрузку в автозаки.