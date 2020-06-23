Правительство признало: зарплаты россиян малы

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что средняя зарплата по стране является очень маленькой.

По ее словам, доход россиян, получающих среднюю по стране зарплату, является небольшим. Голикова в программе "Познер" на Первом канале отметила, что

"47 тысяч — средняя зарплата по России, куда входит и Москва. Если 47 тысяч умножить на 12 [месяцев] - это много? Это мало".

К тому же далеко не везде этот показатель вообще дотягивает до такой суммы.

При этом, по данным ФНС, число россиян, у которых "очень высокие зарплаты", невелико, уточнила Голикова.

Росстат обнародовал данные за 2019 год:

зарплату более 100 тысяч рублей в месяц получали 7,1% россиян;

у 6,3% из них зарплата не превышала 250 тысяч рублей.

Собственно, тот же Росстат сообщил, что средняя зарплата в России в 2019 году составляла 47,5 тысячи рублей. Средняя зарплата с января по март 2020 года достигла 48,3 тысячи рублей.

А по данным ВЦИОМ, недавний опрос показал, что москвичи осознают, что имеют перед провинциалами фору, выражающуюся в "отсутствии необходимости тратить деньги на аренду жилья". Эти "сэкономленные" средства они тратят на образование и медицинские услуги (48%), развлечения (41%) и копят (11%).

Отметим, что 87% москвичей, ежемесячно зарабатывающих более 30 тысяч рублей и 62% — получающих на руки более 50 тысяч рублей, назвали себя "недостаточно обеспеченными для полноценной жизни в столице".

Практически 99% москвичей считают, что жизнь в провинции в абсолютном выражении (то есть стоимость продуктов питания, одежды (в частности из-за нетребовательного "провинциального стиля"), транспорта и развлечений) "дешевле, чем в Москве".

А 42% москвичей мечтает переехать жить в более спокойное и экологически чистое место, чем мегаполис. Данное исследование показывает, что у большей части респондентов столица вызывает положительные или нейтральные ассоциации.

Тем не менее, согласно опросу, наименее привлекательной Москва кажется россиянам с точки зрения экологической обстановки (78%) (4% считают столицу безопасной).

При этом вызывает сомнение уровень безопасности людей (42%). И не радуют россиян жилищные проблемы, связанные со столицей (52%), говорится в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ко Дню Москвы.

Россиянам не нравятся в Москве, соответственно, пробки, ощущение, что столица — это "отдельная страна" и "тяжелый ритм жизни" (по 4%). Многие россияне ощущают неприязнь к столице в целом и столько же за то, что "всё отдаем в Москву" (3%). Отмечаются также хамство, постоянные ремонты дорог, высокие цены и преступность.

Хотя, по данным социологов ВЦИОМ, "большинство россиян считают равнозначными условия в столице и других регионах для жизни в свое удовольствие (58%), любви (66%), воспитания детей (57%) и выражения гражданской позиции (67%)".​

Как пояснил глава практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин, такие ответы сформированы на основе определенного образа столицы. Несмотря на негативные мнения, Москва все равно остается для большинства россиян центром притяжения — для работы, учебы и жизни, подчеркнул социолог.