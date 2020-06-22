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Автор Антон Куликов

Почему Путин заявил о "подарках от русского народа" соседним странам

Политика

У России нет территориальных претензий к соседним странам. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Вопрос возник после интервью Владимира Путина для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Президент о "подарках от русского народа"

В числе прочих тем президент в этом интервью заявил, что при создании Советского Союза было прописано право выхода республик из него, однако процедура не была регламентирована.

"Возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава этого Союза — ну, хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа", — сказал российский президент.

Также Путин сказал, что Россия не приобретала Крым, поскольку полуостров всегда ей принадлежал. "Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не приобрели. Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией", — заявил Путин. По его словам, это "высшая степень проявления демократии".

"Он говорил не о подарках. Он говорил о ранее допущенных системных ошибках в Конституции, которые не предусматривали целый ряд ситуаций", — прокомментировал Песков слова президента.

Право на выход республик: что об этом говорилось в законодательстве СССР

Договор о создании СССР, о котором сказал президент, был согласован 29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов четырёх республик: РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской СФСР. На следующий день его утвердили делегаты I Всесоюзного съезда Советов, договор вступил в силу в тот же день.

Пункт 26 Договора закреплял право республик на свободный выход из СССР. Стоит заметить, что во всех советских конституциях — 1924, 1936 и 1977 годов — было предусмотрено право на выход республик из Советского Союза. Но это действительно была только декларация, процедура выхода разработана не была.

Уже на закате Советского Союза, в апреле 1990 года, Верховный Совет СССР принял закон под названием "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР".

В статье 2 этого закона было сказано, что: "Решение о выходе союзной республики из СССР принимается свободным волеизъявлением народов союзной республики путем референдума (народного голосования). Решение о проведении референдума принимается Верховным Советом союзной республики по собственной инициативе или по требованию, подписанному одной десятой частью граждан СССР, постоянно проживающих на территории республики и имеющих право голоса согласно законодательству Союза ССР".

А в пункте семь статьи 14 закона было сказано, что в случае выхода республики из состава СССР во время переходного периода между союзными и республиканскими органами власти должен быть "согласован статус территорий, не принадлежавших выходящей республике на момент ее вступления в состав СССР".

Это была попытка оговорить правила "цивилизованного развода". К моменту принятия закона суверенитет провозгласили в Эстонии, Латвии, Литве, Азербайджане. И было очевидно, что процесс этот набирает обороты.

Но опять-таки, проблем хватало. Например, что значит "согласовать статус территорий"? А если одна из сторон не захочет этого делать, то как быть? На практике, впрочем, закон не применяли. После развала СССР силу документ утратил.

Что же касается нынешней российской Конституции, то в ней права на выход из состава Российской Федерации не предусмотрено. По словам Дмитрия Пескова, в Кремле не опасаются, что какие-либо регионы попытаются выйти из состава РФ. Поправка в Основной закон страны о невозможности отчуждения территорий призваны исправить системные ошибки, которые были в прежних Конституциях, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

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Темы суверенитет поправки в конституцию
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