Зюганов выступил против самовластия президента

Проявив героическое воздержание при голосовании в Государственной думе за закон, который утвердил поправки в Конституцию России, коммунисты вдруг подняли волну протеста.

Видимо, исповедуя схему действий "хорошая мыслЯ приходит опосля", коммунисты решили отыграть тему возмущенной оппозиции. То ли не договорились с властью, то ли и вправду углядели очевидное во всей истории с тюнингом основного закона страны.

После Путина будет Путин

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в интервью одному известному сетевому изданию объяснил перспективы трансфера власти в Российской Федерации:

"Если мы с вами говорим о сильной России, то после Путина будет Путин. Все, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил. Россия может быть только сильной. Путин это сделал. Он заложил систему, которая Россию делает сильнее с каждым годом. То есть все, что он заложил, создав фундамент, в будущем обязательно будет работать, и на это будет опираться последующий президент. Будет продолжатель всего того, что он сейчас создал".

Законодательное закрепление так называемого обнуления президентских сроков действующего главы государства, из-за которого и разгорелись протестные дискуссии, ничуть не смущает Вячеслава Володина. Несмотря на абсолютную очевидность, парламентарий продолжает утверждать, что "изменения в Конституцию вносились не конкретно под человека":

"Это все жило в умах, и это была тема, которая для всех была крайне важна. Она, кстати, крайне важна и для оппозиционных фракций. Оппозиционные фракции прекрасно понимают, что нет более сильной кандидатуры".

Примечательно, что спикер нижней палаты парламента России прав. Если продолжить укрепление системы, которая под любыми предлогами купирует даже мысль о возникновении политической конкуренции действующей власти, то и вправду остается только одна кандидатура.

Иными словами, Вячеслав Володин продемонстрировал схему построения речи, обращенную к трудящимся, о которой мне в юности рассказывали выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС.

Чтобы ввести аудиторию в смысловой транс, необходимо в начале выступления озвучить основной тезис, который услышат, а в конце его на голубом глазу опровергнуть. Этим трюком успешно пользовался в своих выступлениях последний генсек Михаил Горбачев и своим ранним творчеством на высшем партийном посту на время расположил к себе трудящихся.

Те граждане, который хотели услышать первый посыл — получили желаемое, а те, кто жаждали второй, тоже не остались без радостной вести. Общая картина, разумеется, отдает психоделикой, но пока будут разбираться "кто на ком стоял", дело уже будет сделано.

Собственно, председатель Госдумы предложил схожее обоснование положения о законности обнуления президентских сроков Владимира Путина, которое озвучил граду и миру Конституционный суд — когда нельзя, но очень хочется, то можно.

Почем опиум для народа

Формула, которая прокатила при обосновании обнуления, работает и с рекламой тюнинга Конституции России. Агитировать "за" или "против" запрещено, но уже несколько месяцев по всем федеральным телеканалам демонстрируются ролики, в которых известные в стране люди и "простые граждане" рассказывают о важности поправок в основной закон страны. Одним словом, "за" — можно, а "против" — незаконно.

Примечательно, что ни в одном видеоролике с агитацией "за", ни в одном рекламном посте в социальных сетях даже и не упоминается то самое обнуление президентских сроков. Будто бы оно приснилось и улетучилось как у кого-то детское желание, повзрослев, стать космонавтом.

Судя по тому, как в большинстве своем аполитичные блогеры, артисты и эстрадные исполнители включились в создание постов в социальных сетях с агитацией за поправки, то проект по изменению Конституции обошелся недешево.

Возможно, денег бы хватило и на преодоление пары-тройки эпидемий коронавируса. Стоимость постов с агитацией, разумеется, мало кто разглашает. Кто-то оценил в 1 млн рублей за публикацию у популярных блогеров.

Внезапное участие в пропагандистском проекте людей, которых я давно знаю и лично, и по общению в соцсетях, вызвало изумление. Да, они во всю монетизировали свой аккаунт в соцсети. Вот только когда несколько месяцев они самозабвенно "боролись с режимом", критикуя затею с поправками и обнулением, а тут вдруг публикуют текст, который составлен почти под копирку, что "эта поправка очень важна", еще раз убеждаешься, что бабло всегда побеждает зло.

Член Совета Федерации от Иркутской области (КПРФ) Вячеслав Мархаев, единственный сенатор, который 11 марта 2020 года проголосовал против принятия закона о поправках в Конституцию, заметил:

"В отсутствие прямой достаточной поддержки населения и бизнеса в условиях изоляции вдруг изыскиваются немалые миллиарды для проведения голосования по поправкам к Конституции, на рекламу в СМИ, дорогостоящие баннеры на каждом углу с призывом "Это наше решение!", сотни тысяч экземпляров газет с призывом ярких личностей: "Как здорово мы заживем после принятия поправок!". Видимо, их отсутствие уже почти 30 лет нам мешало лучше жить. За активность в голосовании подарки — квартиры, машины, iPhone, различные сертификаты и многое другое. Как это соизмеряется с законностью?"

Восстание Зюганова

Вячеслав Мархаев небезосновательно полагает, что федеральные власти должны продемонстрировать российскому обществу и внешней аудитории "сокрушительный результат":

"В регионах выстроена вся линейка — это провластный каток, неистовство ЦИК и его структур, готовность подставить плечо, правоохранительная система, армия, сговорчивая бюджетная сфера и в места не столь отдаленные направлены несогласные. Ничего нового, мало что меняется в нашем общем доме".

Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов так и вовсе негодует:

"Я двумя руками за сильное государство, за территориальную целостность… Но мы категорически против обнуления сроков… Эта Конституция президентского самовластия и господство олигархии!… Полномочий сегодня у президента России больше, чем у царя, фараона и генсека вместе взятых. Это недопустимо!… Мы против диктата президента. Любого. Мы против господства олигархии".

Кто-то связывает резкие заявления лидера КПРФ с общим трендом очищения природы после длительной изоляции граждан и приостановки деятельности некоторых отраслей экономики. Кто-то предполагает, что Геннадий Зюганов, как те хорошо оплачиваемые блогеры, поднимает планку гонорара за лояльность.

Возможно, и правда проняло коммуниста Зюганова, хотя все-таки прозрение Геннадия Андреевича выглядит несколько запоздалым. Сам демарш более походит на восстание премьер-министра из "Обыкновенного чуда" против короля-деспота в исполнении Евгения Леонова. Возможно, это и часть общей задумки в работе на тот самый "сокрушительный результат", который достигается совокупностью условий:

наличием якобы внешней угрозы со вмешательством в процесс;

активности системной оппозиции для имитации демократической состязательности;

всеобъемлющей и лютой пропаганды поправок;

уводом за скобки перечня поправок обнуления президентских сроков;

демонстрации возможности проведения избирательного процесса во время эпидемии при запрете на массовые мероприятия, в том числе и протесты;

синергического эффекта от объявления результатов голосования и констатации победы над COVID-19 в Российской Федерации.

Плоды агитпропа

Без формального одобрения с флером следования в русле демократических ценностей счастье было бы не полным. Если коммунисты и вправду в хорошем смысле засуетились, начав без согласования с Кремлем размахивать кулаками после драки, то дела действительно плохи.

Массированная пропаганда, которую, по нынешним традициям военной эстетики, можно сравнить с ковровой бомбардировкой, разумеется, сделает свое дело. Благодаря рекламной кампании по поправкам, стал заметен уровень политического конформизма среди некоторых популярных граждан и сетевых оппозиционеров. Они резко включились в проекты власти, продолжая при этом пытаться самозабвенно изображать из себя "борцов с режимом".

С такими лидерами общественного мнения и вправду будет очень сложно добиться политической конкуренции в стране. Поэтому вполне логично, что уже появились свежие издания Конституции России с внесенными в ее текст еще не принятыми поправками.