Поправки в Конституцию приняты в марте. Зачем 1 июля опрос?

Президент подписал прошедшие все законодательные инстанции поправки в Конституцию России ещё в марте. Зачем проводить непонятный плебисцит? Кому нужен этот дорогостоящий фарс, который только еще раз подчеркивает сложившийся авторитаризм и игнорирование мнения граждан и законов? Как это повлияет на рост протестных настроений? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru Вадиму Горшенину рассказал государственный и общественный деятель националистского толка Дмитрий Дёмушкин.

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То, что будет происходить 1 июля, это — опрос общественного мнения

— Дмитрий, 1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию Россию. Как вы считаете, 2 июля что-то в стране изменится или нет?

— Поправки в Конституцию юридически уже приняты. Все, что сейчас происходит, это — немножко фиктивное действие, потому что с точки зрения закона процедура их принятия уже прошла все инстанции. Последняя процедура — Президент подписал эти изменения, насколько мне и всем известно. Он должен был в течение 10 дней их подписать, что своевременно сделал ещё в марте.

А теперь произойдет никакой не референдум. Референдум у нас прописан в законе, его исполнение обязательное, там есть ответственные за фальсификацию, есть наблюдатели, есть порог обязательной явки и так далее. Вся процедура тщательно прописана в законодательстве, и его решение для власти — обязательно.

То, что будет происходить 1 июля, это — какой-то непонятный плебисцит или опрос общественного мнения, все это происходит без наблюдателей, с возможностью электронного голосования в течение семи дней, без возможности хоть как-то проконтролировать это. А самое главное — нет какой-либо необходимости с точки зрения закона кому-то исполнять это. Да и как? Ведь все уже принято. Никто же не будет это принимать во второй раз или отменять.

То есть фактически это — просто самый обычный опрос общественного мнения, который только таким образом обставлен, — дескать, вот мы голосуем за поправки в Конституцию. Но даже Элла Памфилова нам заявила, что просто была воля президента, он захотел спросить мнения людей. Но опять же — мнения, а не наказ вовсе.

Власть замкнет абсолютно все на себя

— После внесения поправок в Конституцию у нас все-таки будет уже несколько другая страна или та же самая?

— Это будет, конечно же, та же самая страна. Но будет, понятно, несколько новая формация, это уже происходит. Все идет дальше в направлении ограничения прав и свобод, ужесточении вертикали власти и создания абсолютно линейной системы управления. Она замкнет абсолютно все на себя, практически уничтожит даже жалкие остатки местного самоуправления, его какую-либо свободу и свободу вообще. Ведь даже Верховный суд сделается зависимым и подчиненным.

Конечно, если бы Конституция соблюдалась раньше, то теперь был бы очень радикальный переход от разделения властей и полномочий к авторитарной системе. Но на сегодня она и так, что мы будем скрывать, не очень-то соблюдается. Поэтому, по большому счету, ничего для нас не изменится. Подавляющее большинство этого даже не заметит.

Все те свободы и права, которые прописаны в Конституции, фактически упразднялись многочисленными указами, законами и подзаконными актами, а главное — реальным положением дел. Де-факто у нас уже давно была ситуация, что по закону можно, но на деле — нельзя.

Поэтому все-таки это будет та же самая страна, но будет пройдена еще одна точка, которая потом не позволит продолжать народу и власти мирно существовать еще долгое время. Я считаю, что все-таки это движение надо в какой-то момент останавливать, причем сделать это должна сама власть, потому что пока ей это сделать легче всего, а главное — это, прежде всего, в ее же интересах.

Не надо ждать, пока этот кипятильник дойдет до предела, когда чайник уже начнет выплескивать изо всех щелей накопившийся пар и кипяток. Конечно, и дальше можно продолжать кричать про влияние пятой колонны, происки коллективного Запада и про что угодно. Но все-таки надо понимать, что это — вовсе не какое-то желание наших зарубежных недоброжелателей, такое желание сформировано внутри самой страны самой же властью.

Сегодня есть потребность на свободу, есть потребность на снятие многочисленных ограничений, есть потребность на свободные честные выборы, есть потребность на допуск оппозиции, на регистрацию партий независимых и так далее, тому подобное. И ведь действительно нужна же эта альтернатива, нужно всегда создавать среду, где есть конкуренция.

А если у вас ее нет, вы узурпировали право на истину в последней инстанции и выражение народного мнения, то реально вы теряете вообще все ориентиры и только отдаляетесь от народа настолько, что становитесь противоположны ему. В таком случае вы опять повторите судьбу КПСС, что мы видели совсем недавно.

Надеюсь, на нас не возбудят никаких дел и мы не будем сидеть под домашним или другим арестом.

— Я думаю, что мы ничего не сказали из того, что запрещает Конституция Российской Федерации.

— Надеюсь. Но сейчас каждое слово надо контролировать, к сожалению, потому что фантазия следователей настолько безгранична сегодня, что вы сами удивитесь, как можно вывернуть любое высказывание.

— Я надеюсь, что удивляться не буду.

— Я тоже надеюсь, что у власти еще остался хоть какой-то разум.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев