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Автор Александр Шторм

Эксперты прогнозируют "обнуление" Госдумы

Политика

Разговоры о досрочных выборах в Госдуму звучат в России все отчетливее. В преддверии голосования по поводу поправок в Конституцию эта версия становится довольно обоснованной.

К примеру, политтехнолог Аббас Галямов на своей странице в Facebook выразил мнение, что думские выборы могут пройти в экспресс-режиме уже до конца года.

Не исключено что Кремль воспользуется второй волной эпидемии коронавируса, считает эксперт.

"Дело в том, что когда ты организуешь выборы в обычной ситуации, ты вынужден руководствоваться соображениями демократичности, открытости, прозрачности и т. д. Эпидемия позволяет отодвинуть все эти вещи на второй план, объявив в качестве приоритета эпидемиологическую безопасность", — отметил он.

По этом же поводу глава "Политической экспертной группы" Константин Калачев добавил, что если и идут разговоры про досрочные выборы, то начались они не вчера. Были и такие планы, и часть политиков высказывались откровенно за них. Мнения экспертов цитирует портал "Гражданские силы".

"Мол, очень нужная зачем-то вещь. Явно не просто так они это делали. Были и такие планы. А ведь предложение бойкотировать федеральные выборы панацеей и страховкой бы не стало. Как и эпидемситуация. Рисков и угроз в этом году такие выборы породили бы вагон и маленькую тележку. Про результат этих досрочных выборов можно только гадать"

Что касается политолога Андрея Перлы, то он считает, что "российская внутренняя политика находится в таком состоянии, что стало возможным практически все".

Особенного политического смысла в досрочных выборах сейчас нет.

"Кто и что на этом выигрывает — не очень понятно, если только нет предположения, что чисто технологически можно получить большее число голосов для существующей партии власти "Единая Россия", чем это будет через год", — пояснил эксперт.

Поскольку рейтинг ЕР, по данным прессы и социологов, снижается — эксперт уверен, что "скорее всего логика такая, что через год он совершенно точно будет намного меньше, чем сейчас, и если сейчас еще есть какой-то шанс на сохранение большинства, то через год этого шанса не будет".

Именно с точки зрения сохранения социально-политической стабильности страны выбора такого типа были бы крайне ошибочном решением, потому что россияне восприняли бы их как жульничество без обоснований.

"Учитывая, что население и так воспринимает голосование за поправки в Конституцию как поспешные и не вполне уместные именно сейчас, после эпидемии — это еще уменьшило бы легитимность, со всеми вытекающими", — резюмирует Андрей Перла.

Как отметил политтехнолог Олег Молчанов, решение полностью зависит от итогов голосования по Конституции и выборов 13.09.20 в регионах. Возможная необходимость этих выборов — резкая нужда провести серьёзные кадровые изменения в Правительстве. Но сама идея в теории плохая, так как в будущем году рейтинги партии власти упадут еще сильнее и выборы будет проводить гораздо сложнее.

В телеграм-канале "Неудаща" при этом писали, что в Кремле якобы активно обсуждают возможность проведения досрочных выборов в Госдуму в конце этого года. Так же обсуждается возможность досрочных выборов Президента России.

"Встраиваемый Владимиром Владимировичем конструкт власти подразумевает работу в долгосрочной перспективе, но тяжелое положение в экономике и уже оформившийся отказ государства от целого ряда социальных обязательств, которые в настоящее время приходится временно компенсировать незапланированными денежными выплатами населению, могут создать серьезные проблемы для власти и ее институтов уже в следующем году",- считают авторы.

"Поэтому вариант с досрочным голосованием, который позволит ближайшие 5 лет не отвлекаться на социальные вопросы и тратить деньги на покупку лояльности избирателей, как это приходится делать сейчас", — подытожили сетевые эксперты.

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Темы выборы в госдуму обнуление сроков досрочные выборы голосование по поправкам
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