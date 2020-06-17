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Автор Олег Артюков

"Был шанс": Горбачев и Ельцин могли отдать Карелию?

Политика

В начале 1990-х годов у Финляндии был реальный шанс получить Карелию. Но тогдашний президент страны Мауно Койвисто этим шансом не воспользовался. С таким утверждением выступил бывший дипломат, а ныне писатель Юкка Сеппинен. Он знает, о чем говорит?

В СССР "начали дуть более свободные ветры"

По словам Сеппинена, в конце 1980-х годов в Советском Союзе "начали дуть более свободные ветры". На основании этого он утверждает, что Москва была готова обсуждать вопрос передачи Карелии Финляндии. Либералы в составе КПСС позитивно оценивали независимость стран Прибалтики — Эстонии, Литвы и Латвии. По этому же принципу Карелия могла вернуться в состав Финляндии, утверждает бывший дипломат.

Но президент Финляндии Мауно Койвисто не воспользовался возможностью. Почему? Потому что Койвисто был уроженцем западнофинского города Турку. И не хотел, чтобы Выборг (Виипури по-фински) стал конкурентом его родного города. До советско-финской войны 1939-1940 годов Выборг был вторым по значению городом Финляндии. По итогам войны он был передан СССР.

Более того, как уверяет Сеппинен, Финляндия имела возможность получить Карелию и при Борисе Ельцине, который якобы был согласен передать ее. По той причине, что не было средств на восстановление Выборга. Не самый убедительный довод, надо заметить. Но финский президент опять отказался.

В середине 2000-х, когда Койвисто уже не был президентом, он заявил, что его стране не нужны новые территории, поскольку не могут заселить уже имеющиеся.

Руководитель пресс-службы "Горбачев-фонда" Павел Палажченко утверждения бывшего финского дипломата опроверг.

"Все это выдумка, ложь. Ничего подобного не было, ничего подобного быть не могло, никогда не обсуждалось. Это выдумка безответственных людей. Очевидно, что автор этой фальшивки имеет какие-то, видимо, претензии к бывшему президенту Мауно Койвисто и пытается вот таким образом то ли его как-то скомпрометировать, то ли к себе вызвать интерес", — сказал Палажченко РИА "Новости".

По его словам, все беседы президентов двух стран опубликованы и на протяжении почти трех десятков лет инсинуаций насчет возможной передачи Карелии Финляндии не было.

А как обстоят дела в реальности

Стоит заметить, что на официальном уровне Хельсинки не выдвигает никаких территориальных претензий к России. Идет ли речь о территориях, которые перешли к Советскому Союзу по итогам советско-финской и Второй мировой войн, либо о территории всей Карелии — финские власти подчеркивают, что у страны нет территориальных претензий ни к одному государству в мире.

Но то на официальном уровне. А на неофициальном в Финляндии достаточно заметное число людей считает, что стоит требовать возвращения утраченных территорий. По данным различных социологических опросов, такого мнения придерживаются от четверти до трети населения страны. Достаточно много, чтобы не обращать на них внимания.

А потому время от времени некоторые финские политики заявляют о необходимости "поднять вопрос". Да, никакого практически воплощения эти призывы не получают. Разве что МИД Финляндии опять выступит с заявлением насчет отсутствия претензий к кому бы то ни было.

Так что книга писателя Сеппинена вовсе не безобидна. Она может стать дополнительным аргументом для тех, кто считает актуальным вопрос "возвращения Карелии". И убедительность аргументов большой роли не играет.

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Темы карелия финляндия михаил горбачев территориальная проблема
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