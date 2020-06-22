Коронавирусными мерами власть ударила по людям

Почему нарастает напряженность и недовольство властями? Зачем нужны были драконовские меры якобы против коронавируса? А как людям покрыть разорительные траты на обязательные санитарные средства? Если власть пыталась сбить протест, да еще при этом сделать бизнес, то её ожидания явно не оправдались.

Люди злы. И если не будет ответов на накопившиеся вопросы и исправления косяков, то даже страшно представить, к чему это приведет. К тому же люди уже скоро — на голосовании по поправкам в Конституции смогут дать власти решительный отлуп. Снова остро встали вечные темы. — Кто виноват? Что делать? На эти и другие вопросы в прямом эфире видеостудии Pravda. ru Вадима Горшенина ответил глава высшего национального совета Объединения "Русские" Дмитрий Дёмушкин.

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— Дмитрий, были ли обоснованы требования носить маски и другие средства защиты? Почему тогда ими не обеспечили людей? Или это — тоже своеобразный бизнес?

— Да, эти маски и прочие меры уже набили оскомину. Маски в принудительном порядке людей заставляют носить на улице, абсолютно не обосновывая, зачем это делать. С точки зрения экономической продажи этих масок?… Наверное, только этим и можно объяснить.

Если вы их вводите их ношение принудительно в такой момент, когда людям тяжело, хоть раздавайте их бесплатно. Ведь даже официально говорили, что минимум 6 масок надо поменять. То есть одну маску пока доедете до работы, одну маску с работы и хотя бы каждые два часа менять маску.

Хотя, врачи говорят, что при жаре в 30 градусов маску надо менять каждые 20 минут, потому что она потеет и наоборот становится источником заразы. То есть — обратная ситуация получается, от маски — только вред и дополнительные риски. Поэтому маска на улице всеми отвергается.

Врачи-вирусологи как раз не рекомендуют ношение маски на улице, если вы не на массовом предприятии. Если есть социальная дистанция, тем более при занятиях спортом, пробежках или каких-то таких вещах, ее это просто абсурдное требование. Оно не было объяснено и ничем не подкреплено ничем с точки зрения науки, только коммерческой какой-то выгодой.

Я честно скажу, вынужден надевать маску, когда еду на работу, но оно от этого потеет. Поэтому опять же — ситуация обратная: я эту маску вынужден поправлять каждую минуту. А представьте себе, что происходит с вашими руками, если вы носите перчатки, когда плюс 30 на улице. Сколько кожных заболеваний вы получаете, сколько проблем?!

Посчитано, что если строго соблюдать требования, введенные властью, получается минимум 7,5 тысяч в месяц надо потратить на средства индивидуальной защиты одному человеку. А если у вас еще дети, жена, вы с ними тоже гуляете, куда-то ходите, это — огромные траты для людей. Государство кричит, что сильно помогло людям деньгами. Но вы посчитайте, сколько вы денег забрали у людей, которых обязали тратить деньги на маски.

Я не слышал, чтобы кому-то их выдавали на работе. Все приобретают их самостоятельно. Их продают даже в метрополитене. Конечно, люди их не носят так, как требуют, но вынуждены их покупать, чтобы были под рукой, потому что такие требования.

У меня знакомый врач есть, который в свое время сказал очень замечательную фразу:

— Дима, оставь это в покое. Пусть их врачи носят. Мы на это 5 лет учились. Как вы их носите, это будет только вредить вашему здоровью. Маска не защищает от заражения, маска создает возможность, чтобы вы не заражали людей, чтобы ваши частицы далеко не распространялись при кашле. Но вас-то она не защищает. Она изначально не для этого придумывалась.

— В YouTube наш слушатель Александр Фадеев пишет, что им маски выдавали бесплатно.

— Может быть кому-то и выдали, но это — явно единичные случаи и добрая воля работодателей. Мои знакомые работают в разных поликлиниках, которые как раз под коронавирус были переделаны, и то они часто маски покупали сами. Да, они там иногда появлялись, и была возможность взять, но это случалось не часто, маски сразу расходились, поэтому медики всегда докупали эти маски на свои деньги.

Кстати, ни в одном медицинском учреждении, перепрофилированном перед коронавирус, никакого ажиотажа за все это время якобы эпидемии не было. Более того, они говорят, что наоборот — количество посетителей сократилось значительно. Это и понятно, ведь люди были лишены возможности приходить туда лечиться и делать обследования от всех других болезней.

Но ведь они же меньше болеть всеми другими заболеваниями не стали! Они также болели и продолжают болеть. Эти болезни без лечения развиваются и обостряются, переходят в хронические формы. А ведь у многих людей уже было критическое состояние, но все операции — даже сердечные и онкологические были отменены. Страшно представить, что стало со всеми этими людьми, и сколько их!… И что теперь со всем этим делать?…

— По всей видимости, все эти меры мэра и указы президента против коронавируса — самоизоляция, частичный карантин, обязанность оформлять пропуска и носить маски, драконовские штрафы и другие наказания, ждут своего расследования, оценки и вердикта. Вряд ли это будет в рамках нашей правовой системы, но может быть, состоится хотя бы парламентское расследование.

И в любом случае общественное мнение продолжает формироваться крайне негативное. А если власть будет настаивать на своей правоте и действовать в том же ключе, то все это вызовет еще большее неприятие. В любом случае люди это не только видят, но на них самих и их близких это сказывается.

— Да, мы сейчас уже видим, премьер-министр заявил о целесообразности провести проверку распоряжений мэра Москвы на их законность. Все это действительно вызывает большое недоумение и много вопросов. Конечно, все эти действия нужно расследовать, дать им оценку и, соответственно, принять меры.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев