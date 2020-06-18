Кому — КОВИД, а кому — бизнес

Бизнес власти на КОВИД

Коронавирус в России объявили практически побеждённым. Власти снова себя хвалят. А кто-то в тиши кабинетов считает прибыль?… Но теперь снова остро встают вопросы: а был ли так опасен ковид, что из-за этой новой простуды, бросили помирать всех остальных больных? Сколько смертей принесли нам коронавирусные меры? Увидим ли мы эти цифры? Будет ли это расследоваться и когда? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru Вадиму Горшенину рассказал государственный и общественный деятель Дмитрий Дёмушкин.

Читайте начало интервью:

Дмитрий Дёмушкин: дело ﻿Платошкина — чисто политическое

Дестабилизирует Россию сама власть

Люди бунтовать по указке не будут, но власть сама создаёт революционную ситуацию

Коронавирус и ﻿Конституция — основные факторы грядущего протеста

На алтарь коронавируса были принесены все остальные больные

Негативные факторы, которые создали своим гражданам власти Москвы и России

— Дмитрий, из-за страстей по коронавирусу пострадали очень многие другие больные, отменили все операции у сердечников и онкологических больных. Почему была такая реакция властей на ковид? Почему в жертву была принесена вся наша остальная жизнь, ограничена свобода, а главное — без внимания и лечения остались намного более серьезные больные?

— Да. Если вы будете спрашивать мнение только врачей-вирусологов, их мнение всегда будет одинаковое: полный карантин, всех посадить в изоляцию, одеть в акваланг, закрытое помещение, замуровать, хлорировать…

Но есть же еще и все остальное, есть другая жизнь и многие другие болезни. Те же инфаркты, инсульты, сахарный диабет и онкология вызываются какими факторами?

Первый фактор — это стрессы.

Второй фактор — неправильное питание, пьянство.

И третий фактор — малоподвижный образ жизни.

Вот все эти три негативных фактора власти Москвы и России фактически создали своим гражданам.

Стресс — от потери работы и бизнеса, постоянное нахождение с женой, с которой они ругались целый день как раз из-за того, что нет денег, нечем платить ипотеку и так далее.

Когда вы дома — это малоподвижный образ жизни, вы смотрите телевизор, лежа на диване или сидя кресле, в лучшем случае сидите за компьютером, иногда перемещаясь только до кухни и туалета.

Из-за отсутствия прогулок, нет выработки витамина D, который абсолютно необходим для создания иммунитета человека, тем более после дождливой зимы.

Тяжелое психологическое состояние еще раз прилагается к этому всему. Ведь, когда надо было бороться с авитаминозом и больше бывать на улице, дышать свежим воздухом, вам им дышать запрещали.

Плюс еще возьмем еще такую статистику. Россия по количеству мужских самоубийств занимает первое место. Кто-то отмахнется и скажет, что это — все равно немного, поэтому неважно. Однако нет. Это — несколько десятков тысяч человек. Очень большие цифры.

Если мы разберем все результаты, которые мы получили в результате этих ограничений, карантинных мер, то их эффективность будет очень спорная с точки зрения выигранных жизней. А вот противоположные результаты — налицо.

Конечно, власти могут это объяснить, что надо было сдержать начальный рост эпидемии, чтобы не получился коллапс с больными. Но фактически мы наблюдаем, что никакого коллапса не было бы и без этих ограничений. Как раз ограничения создали всем дополнительную нагрузку и способствовали напряженности во всем.

Теперь власти снимают ограничения и карантин (а де-факто это был карантин, хотя и не введенный официальный) в момент, когда количество заболевших в разы превышает то количество, когда они его вводили.

Да, динамика чуть-чуть идет вниз, но если вы откроете любую брошюрку любого врача-вирусолога, там написано, что коллективный иммунитет на заболевание вырабатывается, только когда переболеет от 50 до 70% всей популяции. То есть — в любом случае так или иначе — переболеет.

Давайте посчитаем. 13 с лишним миллионов жителей Москвы плюс 1,6 миллионов нелегальных мигрантов, только по официальным данным, а предполагают что их число в реальности намного больше. Сколько человек должно переболеть, чтобы этот иммунитет появился?

Но при этом нам еще рассказывают, что иммунитет может вырабатываться только у тех, кто переболел именно в тяжелой форме, а значит был госпитализирован. А бессимптомники, которые об этом даже не знают, иммунитета вроде бы и не получат. Опять же — это все изначально противоречит здравому смыслу. Поэтому в официальной логике и математике явно что-то не так.

Кому — КОВИД, а кому — бизнес

— Многие также считают, власти даже организовали некоторый своеобразный бизнес на коронавирусе. Вы говорили про перепрофилирование центров для онкобольных. Новый такой центр в Коммунарке как раз был создан именно для онкобольных.

В центр, который срочно построили в Вороново, вложено огромное количество денег. Там сейчас находится всего 134 человека. Медикам, даже непрофильным, платили порядка 200 тысяч рублей за за ведение, лечение одного больного.

— 200 с лишним всем по медицинскому страхованию выделяют.

— При этом огромное количество медиков и учреждений переквалифицировалось в инфекционисты, в результате чего мы получили большое количество смертей по другим направлениям.

— Да, абсолютно верно. Бизнес делали лихо. Сначала диагноз коронавирус не ставили практически никому, а потом тотально начали ставить на всякий случай чуть ли не всем. Любую пневмонию уже объявляли коронавирусом. Я сам с этим сталкивался по своей секции. У меня огромное количество знакомых людей заболевало, лежало несколько суток с температурой 39.

К ним приезжала скорая, давала им предписание сидеть дома, выписывала какие-то общие таблетки. На вопрос: "может быть, сделаем тест", они смеялись и говорили: "какой тест? — меньше смотрите телевизор", и уезжали. Потом начали уже диагностировать его практически всем, потому что на это действительно выделялись огромные деньги.

У Максима Шевченко, кстати, официально Ковид не подтвердился, точнее — они не смогли это сделать. А Стасу Михайлову они четыре теста сделали, у него его тоже как бы не было, но антитела почему-то появились.

Все остальные мои знакомые лечились дома. Им привозили странные бумажки и говорили что надо подписать обязательство лечиться только в определенной организации, где все прописано, оставляли им лекарства суммарной стоимостью на 65 рублей: 50 рублей одних и 15 рублей других таблеточек.

У меня был очень богатый человек, который владеет самолетами, пароходами и так далее. Когда ему привезли эти бумажечки, он очень удивился. Он все это сфотографировал и сказал, мне такая ваша забота государственная на 75 рублей не нужна. Но главное — его удивили документы, подписание обязательства лечиться только в этой организации.

Это, конечно, колоссальная коррупционная схема. Уже было некоторыми замечено, что компетентные люди рано или поздно будут разбираться, что там было. Я тоже считаю, что все это надо расследовать.

Беседовал Вадим Горшенин

Подготовил Юрий Кондратьев