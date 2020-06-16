Путин написал разоблачающую статью о Второй мировой

Российский президент Владимир Путин написал пока еще тайную статью, посвященную событиям Второй мировой войны - в которой явно затронул ряд "страшных и тяжелых" вопросов истории.

О том, что статья написана и будет обнародована, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Не исключено, что ее публикация будет приурочена к параду Победы, назначенному в этом году на 24 июня.

В ней говорится о том, что невозможно мириться с попытками Запада выставить СССР, заплативший 27 млн жизней за мир, главным организатором мировой бойни и "оккупантом" Европы. Одной из форм такого восприятия является разрушение советских военных памятником и требования "компенсаций" и "репараций" - пишут авторы "Царьграда".

Ветераны Ваффен-СС, признанной Нюрнбергским трибуналом преступной организацией, проводят парады и как герои выступают перед школьниками. Ряд стран Европы, включая Францию и Германию, не говоря уже о Польше, перестал приглашать Россию на мемориальные мероприятия.

Автор статьи отметил, что сменяются поколения, и остается у руля те, что заинтересован дезинформировать обывателей заявлениями о том, что во всём виноваты Сталин и Гитлер, СССР был ещё хуже Германии, и т. д.

Путин также напоминал, что перед войной СССР сделал все для создания антигитлеровской коалиции и системы коллективной безопасности,но в одиночку сделать смог мало.

По сути, пакт Москвы о ненападении с Гитлером носил вынужденный характер и появился после того как чётко обозначились попытки Лондона и Парижа снова стравить Россию с Германией. Последняя при этом заключила аналогичные соглашения со многими европейскими странами, в частности, Польшей, Британией, Францией, Латвией, Эстонией, и никто по этому поводу и слова ни говорит.

Что характерно, никто при этом не говорит и об особой ответственности Польши за Вторую мировую войну. Не факт, что об этом будет говориться в статье, но ранее в интервью в рамках фильма "Война за память" Андрея Кондрашова на телеканале "Россия 1" (ВГТРК), приуроченного к 75-й годовщине Победы, глава российского государства указал на настоящих организаторов Второй мировой войны.

Именно Варшава приняла участие в уничтожении Чехословакии и была ближайшим союзником рейха с самого начала 1934 года, не мешая Гитлеру увеличить численность армии более чем в 40 раз.

Собственно, Варшава и Берлин были союзниками и разошлись только весной 1939 года, когда Гитлер вышел у англичан и французов из доверия. Какие при этом вопросы могут быть к СССР - непонятно.

Затронул президент России в интервью ВГТРК и действия "коллег" Польши Англии и Франции. Особенно отличилась в этом плане Британия, разрешившая побеждённой стране строить военный флот даже в большем размере, чем позволяли немецкие ресурсы.

Европа сама снабдила Гитлера баснословными кредитами и новейшими технологиями, позволила провести в 1936 году сразу две Олимпиады - летнюю и зимнюю и фактически благословила на поход против СССР.

Да олин только переход немецкой армии к активным действиям на западном фронте в мае 1940 года привёл к отмене англо-французской операции "Копьё" - бомбёжек с баз на Ближнем Востоке Баку, Грозного, Батуми с целью уничтожения объектов нефтяной промышленности СССР.

Разумеется, у современной России есть вопросы к Британии, Франции, а также США, спецслужбы которых патронировали Гитлера ещё с 1922 года, чтобы погрузить Европу и мир в пучину войны и создать на его обломках Pax Americana.

Но самое главное - что-то противопоставить центральной идее о том, что Сталин, дескать, спровоцировал Гитлера заключением пакта Молотова - Риббентропа на Вторую мировую войну. У СССР вариантов-то особых не было, кроме того, что он смог развернуть в 1939 году фюрера в другом направлении, благодаря чему выиграл время, получил обширные отторгнутые у царской России территории и союзников.

Без этого момента правительства Германии, Польши, Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии и Японии, за спинами которых стояли Британия и Франция, СССР бы порвали на части еще раньше.

Причем, имеет смысл напомнить,что за действия СССР Михаил Горбачев покаялся ещё в конце 80-х годов.

Не мешало бы покаяться и Западу тоже, отметил автор материала, добавивший, что Европа, несмотря на все свои обиды, обязана СССР своим сегодняшним существованием, ибо в случае победы Гитлера никаких поляков и чехов уже давно бы не было. Именно потому Россия имеет право об этом говорить громко и вслух.