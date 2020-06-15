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Автор Александр Шторм

В РФ может появиться 20 миллионов безработных

Политика

Безработица в России приобретает угрожающий характер. Доходы населения падают, а власть не может решить, как из этой ситуации выйти с наименьшими потерями.

Окончательный выход из изоляции покажет настоящую величину безработных 

Многие эксперты заявляют, что высокая напряжённость на рынке труда является фактором угрозы экономике.

При этом многие данные занижены, чиновники скрывают реальный масштаб бедствия, а ситуация будет ухудшаться как минимум до 2022 года — считают они.

Как пояснил основатель сервиса Superjob Алексей Захаров, реальная безработица в России превышает официальную в два раза. Никто не может точно сказать, сколько человек действительно остались без источника дохода, так как далеко не все смогли юридически грамотно провести все процедуры по увольнению, банкротству, закрытию предприятий.

Окончательный выход из изоляции покажет настоящую величину безработных, считает эксперт. По его словам, реальную работу утратили 10 млн человек. К осени цифра может вырасти до 20 млн,

Со своей стороны, руководитель Минтруда Антон Котяков заявил, что количество зарегистрированных безработных на 1 июня составило лишь 2 млн 90 тысяч человек. Иной показатель озвучивают в Конфедерации труда России. Там считают, что общая безработица уже достигла 8 млн человек.

Таким образом, показатель общей численности безработных россиян может составлять 8 млн человек, и тенденция к росту сохраняется. И так будет, скорее всего, до 2022 года. В Минтруде считают, что государством выделено достаточно ресурсов для стабилизации ситуации, но это утверждение вызывает массу вопросов.

Помощи государства на поддержку бизнеса и граждан недостаточно

Котяков пояснил, что абсолютное значение средств на антикризисный пакет рассчитывается из объёма выпадающих доходов, которые сформированы в бюджете. Для определения суммы необходимо оценить и выпадающие доходы по налогам, связанные со снижением доходной базы.

Правительство выделило более 2 трлн рублей на поддержку бизнеса и граждан, что соответствует 20-30 процентам существующего бюджета РФ.

Но, по мнению экспертов, этих средств недостаточно на осязаемую помощь. Из доклада Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) "О среднесрочном прогнозе развития российской экономики" можно узнать, что провал реальной заработной платы составляет 4,5 — 4,8%. И только в 2023 году начнётся интенсивный рост реальной заработной платы (2,2 — 2,5%).

Не исключено, что обвалится и российская валюта. Курс американского доллара прогнозируется в диапазоне 87-91 рубль. Именно поэтому никаких позитивных прогнозов не предвидится. В лидерах по скрытой безработице оказались Кострома, Орёл, Иваново, Мурманск и Тверь.

Тем не менее увеличение пособия по безработице в России, позиционируемое как важная антикризисная мера, будет иметь лишь кратковременный эффект (Как рассказал URA.RU Никита Масленников, для стабилизации ситуации на рынке труда нужен системный подход к проблеме.

"Увеличение пособий сейчас — необходимая мера, но это лишь скорая помощь. Приехал врач, дал обезболивающее, а для решения проблемы нужно комплексное лечение. Нужны не только прямые выплаты, надо думать, как помочь людям достойно выглядеть на рынке труда", — резюмировал аналитик.

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Темы эпидемия заработки безработица корона-кризис
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