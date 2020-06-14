Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью известному российскому изданию рассказал об очередных коварных замыслах международного закулисья.
Чиновник рассказал, что на этот раз объектом идеологической диверсии предположительно станет голосование по поправкам в Конституцию России. Другая активность, связанная с подрывом народного единства, выпрямлением духовных скреп и раскачиванием лодки, также не останется без внимания компетентных органов.
Николай Патрушев раскрыл схемы так называемых "цветных революций". По мнению высокопоставленного чиновника, поводом для запуска механизма смещения действующей в стране власти служили стандартные "претензии":
Глава Совбеза с тревогой сообщил о финансировании так называемой внесистемной оппозиции западными странами и поделился раскрытыми планами недоброжелателей:
"Постоянно активизируется деятельность, ориентированная на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашей стране. С этой целью на российской территории создаётся разветвлённая сеть иностранных некоммерческих НПО и зависимых от них отечественных общественных структур для реализации так называемых демократических программ и проектов, отвечающих интересам западных государств".
По данным Николая Патрушева, накануне голосования по поправкам в Конституцию России западные кураторы отечественной внесистемной оппозиции мобилизуют свои возможности для:
Стоит заметить, что товарищ Ленин, прибывший в Россию в пломбированном вагоне, ни на какие деньги кайзера или британской разведки не смог бы устроить революционный треш в империи, если бы не многочисленные системные безобразия и коррупция, в которых, как в болоте, утонула страна.
В Основах законодательства Российской Федерации о культуре дано определение, что такое культурные ценности. Как в принципе возможно с помощью иноземных недругов "размыть" обычаи, фольклор, диалекты, архитектурные памятники, картины Репина и Левитана? Кто-нибудь всерьез полагает, что в России получит поддержку агитация против традиций сообразить на троих или первой запустить кошку в новую квартиру?
В самом понятии "культурная ценность" заложена "несмываемость". Культурной ценностью становится какое-либо произведение, научное знание или продукт иной деятельности человека, который успешно прошел испытание всесторонней критической оценкой. Культурной ценности глубоко наплевать кто там и чем ее поливает, чтобы размыть. Этот объект уже в веках по определению.
Говоря об исторических ценностях или о популярном среди правящего политического бомонда понятии "историческая правда", стоило бы для начала рассказать эту самую правду. И не в оценках идеологов, которые превратили историческую науку в парламент, в котором "нет места для дискуссий". Как-то вдруг оказалось, что о событиях в истории России дозволено рассуждать как о покойнике — либо только хорошо, либо заткнуться.
Да, верно, существуют "цветные революции", которые в разные века назывались по-разному. Но в схемах геополитической движухи ровным счетом ничего не изменилось со времен палки-копалки и изобретения колеса.
Фундаментом протестных настроений всегда были и останутся реальные проблемы, вызванные либо действиями властей, либо их бездействием. Никто, кроме самой власти и героической номенклатуры, не способен поднять волну протеста. Если перефразировать выдающегося украинского философа Виталия Кличко, то именно государственная власть окрашивает революцию в те цвета, в которые она ее окрасила.
Со слов высокопоставленного чиновника выходит, что у нас и профсоюзы перестали отвечать на современные вызовы. Если трудящиеся, почуяв смычку профсоюзов с капиталом, о которой говорил Владимир Ульянов-Ленин, создали альтернативные структуры для борьбы за свои права, то причем тут тогда Госдеп США и международное закулисье? Вполне адекватная замена элемента, который не справляется с задачами в существующих реалиях.
О каком расколе, стимулированном извне, можно в принципе говорить, когда постковидная раздача в Москве неких сертификатов на оплату гражданами товаров и услуг будет осуществляться дифференцировано.
Пришел голосовать за поправки — получи бонус. Что это как не разделение граждан? Разумеется, если не рассматривать этот аттракцион неслыханной щедрости как банальный подкуп избирателей. Глава департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк внятно все объяснил журналистам:
"Каждый, кто поучаствует электронно или придет на избирательный участок, получит код, и будут разыграны баллы. После этого розыгрыша человеку будут начислены баллы, которыми можно будет воспользоваться".
Так вот, если кто-либо в России или за рубежом обратит внимание на подобный маркетинговый трюк и выскажется, что подобная инициатива не отвечает принципам демократического избирательного процесса, то это, видимо, также будет считаться идеологической диверсией.
Любой уважающий себя человек, который не утратил признаки интеллектуальной сохранности, вряд ли будет в восторге, когда ему с экрана федерального телевидения постоянно рассказывают о том, что это Трамп с Меркель пишут неприличные слова в подъездах российских граждан, воруют деньги на строительстве космодрома и вообще мешают жить трудящимся.
Возможно, там "наверху" пока еще не сделали потрясающее открытие, что люди не любят, когда их принимают за идиотов. К примеру, обоснование Конституционного суда РФ о соответствии основному закону страны персонального продления президентских сроков мне напомнило феноменальные способности моего напарника в армии.
Мой однополчанин умел на голубом глазу убедить нашего с ним начальника, что пыль, которую тот заметил, вовсе не пыль. Жаль, что тот парень — гражданин другой страны и уже далеко не юноша, а то бы мог произвести настоящий фурор на конкурсе "Лидеры России".
Одним из инструментов геополитической конкуренции является использование уязвимых мест в системе взаимоотношений государства и гражданина. Чем меньше власть совершает косяков, тем меньше возможностей у конкурентов воспользоваться ее промахами.
Человеческое общежитие все-таки попыталось создать более или менее приличный механизм решения внутриполитических споров и назвало это демократией. Важна сама философия порядка и баланса учета разноплановых интересов и мировоззрений.
Вот когда начинает доминировать парадигма об особом пути, о непогрешимости правящей элиты, о непререкаемом авторитете их лидера, вот тогда и наступают времена интенсивной раскачки той самой лодки. В этом контексте с ролью более или менее устойчивого плавсредства вполне бы справилась демократия. Выступила бы неким внутриполитическим катамараном. Тем более на фоне общественно-политических экспериментов, которые выпали на долю граждан России за последние десятилетия, и карантинной истории еще более актуальным стал запрос на поворот государства в сторону граждан.
Пока это получается чаще на экране телевизора и в сказке про Бабу Ягу, когда добрый молодец без каких-либо юридических последствий заставил избушку повернуться к нему лицом, а к лесу задом. К слову, это еще один повод для протеста, идею которого, наверно, снова припишут к проискам международного закулисья.
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