Патрушев обвиняет Запад в подрыве народного единства

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью известному российскому изданию рассказал об очередных коварных замыслах международного закулисья.

Чиновник рассказал, что на этот раз объектом идеологической диверсии предположительно станет голосование по поправкам в Конституцию России. Другая активность, связанная с подрывом народного единства, выпрямлением духовных скреп и раскачиванием лодки, также не останется без внимания компетентных органов.

Пломбированный вагон революции

Николай Патрушев раскрыл схемы так называемых "цветных революций". По мнению высокопоставленного чиновника, поводом для запуска механизма смещения действующей в стране власти служили стандартные "претензии":

разгон мирной демонстрации;

гибель участника протестов;

возможные махинации на выборах.

Глава Совбеза с тревогой сообщил о финансировании так называемой внесистемной оппозиции западными странами и поделился раскрытыми планами недоброжелателей:

"Постоянно активизируется деятельность, ориентированная на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашей стране. С этой целью на российской территории создаётся разветвлённая сеть иностранных некоммерческих НПО и зависимых от них отечественных общественных структур для реализации так называемых демократических программ и проектов, отвечающих интересам западных государств".

По данным Николая Патрушева, накануне голосования по поправкам в Конституцию России западные кураторы отечественной внесистемной оппозиции мобилизуют свои возможности для:

провоцирования националистических и сепаратистских настроений;

стимулирования активности альтернативных профсоюзных организаций;

размывания российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирующих фундамент государственности;

снижения чувства общероссийской идентичности граждан нашей страны;

навязывания выгодных Западу ценностей и модели развития, чтобы получить возможность манипулировать общественным сознанием;

раскола в российском обществе.

Стоит заметить, что товарищ Ленин, прибывший в Россию в пломбированном вагоне, ни на какие деньги кайзера или британской разведки не смог бы устроить революционный треш в империи, если бы не многочисленные системные безобразия и коррупция, в которых, как в болоте, утонула страна.

Раскрасили в цвета

В Основах законодательства Российской Федерации о культуре дано определение, что такое культурные ценности. Как в принципе возможно с помощью иноземных недругов "размыть" обычаи, фольклор, диалекты, архитектурные памятники, картины Репина и Левитана? Кто-нибудь всерьез полагает, что в России получит поддержку агитация против традиций сообразить на троих или первой запустить кошку в новую квартиру?

В самом понятии "культурная ценность" заложена "несмываемость". Культурной ценностью становится какое-либо произведение, научное знание или продукт иной деятельности человека, который успешно прошел испытание всесторонней критической оценкой. Культурной ценности глубоко наплевать кто там и чем ее поливает, чтобы размыть. Этот объект уже в веках по определению.

Говоря об исторических ценностях или о популярном среди правящего политического бомонда понятии "историческая правда", стоило бы для начала рассказать эту самую правду. И не в оценках идеологов, которые превратили историческую науку в парламент, в котором "нет места для дискуссий". Как-то вдруг оказалось, что о событиях в истории России дозволено рассуждать как о покойнике — либо только хорошо, либо заткнуться.

Да, верно, существуют "цветные революции", которые в разные века назывались по-разному. Но в схемах геополитической движухи ровным счетом ничего не изменилось со времен палки-копалки и изобретения колеса.

Фундаментом протестных настроений всегда были и останутся реальные проблемы, вызванные либо действиями властей, либо их бездействием. Никто, кроме самой власти и героической номенклатуры, не способен поднять волну протеста. Если перефразировать выдающегося украинского философа Виталия Кличко, то именно государственная власть окрашивает революцию в те цвета, в которые она ее окрасила.

Пока Россия шла на поправки

Со слов высокопоставленного чиновника выходит, что у нас и профсоюзы перестали отвечать на современные вызовы. Если трудящиеся, почуяв смычку профсоюзов с капиталом, о которой говорил Владимир Ульянов-Ленин, создали альтернативные структуры для борьбы за свои права, то причем тут тогда Госдеп США и международное закулисье? Вполне адекватная замена элемента, который не справляется с задачами в существующих реалиях.

О каком расколе, стимулированном извне, можно в принципе говорить, когда постковидная раздача в Москве неких сертификатов на оплату гражданами товаров и услуг будет осуществляться дифференцировано.

Пришел голосовать за поправки — получи бонус. Что это как не разделение граждан? Разумеется, если не рассматривать этот аттракцион неслыханной щедрости как банальный подкуп избирателей. Глава департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк внятно все объяснил журналистам:

"Каждый, кто поучаствует электронно или придет на избирательный участок, получит код, и будут разыграны баллы. После этого розыгрыша человеку будут начислены баллы, которыми можно будет воспользоваться".

Так вот, если кто-либо в России или за рубежом обратит внимание на подобный маркетинговый трюк и выскажется, что подобная инициатива не отвечает принципам демократического избирательного процесса, то это, видимо, также будет считаться идеологической диверсией.

Любой уважающий себя человек, который не утратил признаки интеллектуальной сохранности, вряд ли будет в восторге, когда ему с экрана федерального телевидения постоянно рассказывают о том, что это Трамп с Меркель пишут неприличные слова в подъездах российских граждан, воруют деньги на строительстве космодрома и вообще мешают жить трудящимся.

Возможно, там "наверху" пока еще не сделали потрясающее открытие, что люди не любят, когда их принимают за идиотов. К примеру, обоснование Конституционного суда РФ о соответствии основному закону страны персонального продления президентских сроков мне напомнило феноменальные способности моего напарника в армии.

Мой однополчанин умел на голубом глазу убедить нашего с ним начальника, что пыль, которую тот заметил, вовсе не пыль. Жаль, что тот парень — гражданин другой страны и уже далеко не юноша, а то бы мог произвести настоящий фурор на конкурсе "Лидеры России".

Поворот избушки

Одним из инструментов геополитической конкуренции является использование уязвимых мест в системе взаимоотношений государства и гражданина. Чем меньше власть совершает косяков, тем меньше возможностей у конкурентов воспользоваться ее промахами.

Человеческое общежитие все-таки попыталось создать более или менее приличный механизм решения внутриполитических споров и назвало это демократией. Важна сама философия порядка и баланса учета разноплановых интересов и мировоззрений.

Вот когда начинает доминировать парадигма об особом пути, о непогрешимости правящей элиты, о непререкаемом авторитете их лидера, вот тогда и наступают времена интенсивной раскачки той самой лодки. В этом контексте с ролью более или менее устойчивого плавсредства вполне бы справилась демократия. Выступила бы неким внутриполитическим катамараном. Тем более на фоне общественно-политических экспериментов, которые выпали на долю граждан России за последние десятилетия, и карантинной истории еще более актуальным стал запрос на поворот государства в сторону граждан.

Пока это получается чаще на экране телевизора и в сказке про Бабу Ягу, когда добрый молодец без каких-либо юридических последствий заставил избушку повернуться к нему лицом, а к лесу задом. К слову, это еще один повод для протеста, идею которого, наверно, снова припишут к проискам международного закулисья.