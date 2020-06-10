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Автор Антон Куликов

"В России кризис": интеллигенция зовет народ на помощь

Политика

Конгресс интеллигенции еще раз обратился к гражданам России. Касается это обращение голосования по поправкам в Конституцию. Интеллигенты просят соотечественников выбрать одно из двух решений: проголосовать против поправок или проигнорировать саму процедуру голосования.

"В стране глубокий кризис"

"Мы полагаем, что в стране сложился глубокий политический кризис, суть которого проявляется в провалах экономической и социальной политики, отказе власти от экономической помощи гражданам в условиях пандемии, растущем обнищании граждан, усилении полицейских репрессий", — говорится в обращении, подписи под которым поставили более двухсот человек.

В их числе писатель Людмила Улицкая, кинорежиссер Андрей Смирнов, народный артист СССР Олег Басилашвили, народная артистка РФ Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич, режиссер Владимир Мирзоев, народная артистка РСФСР Наталья Фатеева и другие.

Подписавшие обращение российские интеллигенты выражают надежду, что "нынешняя попытка узурпации власти провалится". Однако есть и другой повод для тревоги: "Но, как мы знаем из российской истории, во времена нестабильные, как нынешние, существует возможность перехвата власти. И нас беспокоит, что во главе страны могут встать люди, которые так же, как Путин и его окружение, будут ориентированы на подавление демократии и усиление репрессий".

На кого намекают подписавшие обращения, к сожалению, непонятно.

Но есть ли выход из нынешней ситуации? А как же: "Призываем лидеров демократических политических и общественных организаций объединиться с целью мирного принуждения власти к проведению парламентских выборов 2021 года на условиях политического плюрализма и демократии".

Инициатива, правда, заведомо тупиковая. Когда это "лидеры демократических организаций" объединялись? Да еще по такому серьезному поводу, как "мирное принуждение" власти к чему-либо? Ну то есть попытки-то были, конечно, но ничего дельного из них не получалось.

О чем интеллигенты говорили ранее

Стоит заметить, что это не первое обращение Конгресса интеллигенции России. Предыдущее было в марте этого года. Тогда обсуждался закон о поправках в Конституцию и он был назван "открытым посягательством на основы конституционного строя РФ, и актом узурпации власти в пользу одного лица — действующего президента России Владимира Путина".

В марте российские интеллигенты призвали судей Конституционного суда "отказать в принятии обращения президента о поправке", а ЦИК — не проводить общероссийское голосование. Однако к призыву не прислушались ни в Конституционном суде, ни в Центризбиркоме.

Напомним, Конгресс интеллигенции России был создан в 2014 году. Периодически от его имени публикуются воззвания и обращения, которые забываются в тот же день, когда они появляются на свет. Может быть, это не очень хорошо. Но реальность такова.

Ранее о своем отрицательном отношении к голосованию по поправкам заявили в компартии и в "Яблоке". Коммунисты заявили, что будут голосовать против. В "Яблоке" решили вообще не участвовать в голосовании. Но пообещали с пониманием отнестись как к тем, кто будет бойкотировать голосование, так и к тем, кто все же на него пойдет и проголосует против.

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