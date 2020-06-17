Социолог Белановский: ждать ли по осени новых протестов?

Социолог Сергей Белановский, который первым спрогнозировал протестные выступления на Болотной площади в 2011 году, говорит о новом кризисе в отношении народа к правительству и о том, во что он потенциально может перейти. Беседу ведет председатель Совета директоров медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин.

Читайте начало интервью:

— Сергей Александрович, в вашем докладе речь идет не только о социальных потрясениях, но и о возможности того, что вместе с ними будет и реальная кровь. У вас кто-то из опрошенных говорит, что крови будет много литься, потому что власть будет серьезно сопротивляться. Кто-то — что крови не будет, потому что у власти нет ресурсов и потому что силовой блок точно так же из народа, точно так же понимают, что происходит.

Скажите, каково вообще количественное соотношение вот этих групп?

— Количественную пропорцию назвать нельзя, поскольку мы провели качественное исследование, выявляющее существующие точки зрения. Мы не проводили репрезентативный опрос — 1,5 тысячи, 3 тысячи человек. Но показательно то, что мы некоторые вопросы не задавали, многое у людей само накипело. Принцип нашего исследования — дать людям высказаться, а не загонять под стандартные рубрики.

После выявления таких настроений в обществе я был бы очень не против, чтобы какая-то крупная социологическая организация дала бы ответ на ваш вопрос. Тем не менее, очень приблизительно могу сказать, что мнения разделились поровну. Очень приблизительно.

— То есть какая-то часть опрошенных вами людей считают, что МВД и Росгвардия поддержат их на протестах, а половина — что придется с ними бороться?

— Назовем это по-научному — гипотезами. Иных способов проверить гипотезы, кроме реальных политических событий, увы, нет. Но никто не ждет такого кровопролития, как в 1918 году. Тем не менее, часть жертв при таких выступлениях бывает случайной. Здесь я, может быть, согласен, что власть до последнего не будет применять огнестрельное оружие и стрелять на поражение. Хотя вот здесь неизвестно: до какой степени цинизма дойдет власть в своих приказах?

Важный вопрос: как приказы будут выполняться? Потому что в советское время даже при Сталине были случаи, когда люди отказывались от "несолдатского ремесла" — стрелять в людей, просто имитировали эту стрельбу.

Конечно, только реальные события покажут, чья точка зрения окажется верной.

— Наши читатели и зрители высказывают разные мнения: кто-то призывает отдать "правительство и Думу под трибунал вместе с Зюгановым за уничтожение экономики, заводов, фабрик, предприятий", кто-то считате "что при любом раскладе нет надежд ни на какие парламенты, многое зависит от возглавляющих его людей, они должны в первую очередь иметь ум, честь и совесть и любить свою родину — Россию". Я не знаю, если честно, как можно надеяться на руководителей парламента, чем они отличаются от всей существующей кадровой линейки?

— Здесь мы переходим в иную плоскость — это мое личное мнение, экспертное лишь отчасти. Поэтому, может, я не хотел бы отвечать на этот вопрос. Но я бы отметил вот что: авторитарная власть и цензура, включая имитацию выборов, отсекает людей от реальной информации, жизненного опыта. И на этой выжженной поляне возникают радикальные и не всегда объективно правильные мысли. Лично я сторонник каких-то постепенных, разумных и взвешенных реформ. К сожалению, у нас и управленческие кадры деградировали, как в позднее советское время. Как Горбачев, мыслят какими-то химерами.

Хотя Горбачев хорошего хотел. Сейчас химеры более циничные, более жестокие и корыстные. Не я — Путин говорил недавно, что в стране процветает коррупция. Конкретные примеры мы все знаем. А если в сознании людей, управленцев такая каша, то первые шаги демократии будут не очень успешными, и может вновь ожить идея сильной руки. Но я надеюсь, что она не наберет большинства, как при Путине — мы видим, до какого безобразия дошло.

Маятник возвращается

— Как опять же пишут наши читатели и зрители, в 1991 году маятник был запущен и сейчас идет в обратную сторону. Нам бы в какой-то момент остановить этот маятник, чтобы он не дошел до конечной точки своей… У вас в исследовании есть термины "сторонники Путина" и "бывшие сторонники Путина". Какая между ними разница? Что заставляет сторонников, которых было довольно много для его избрания в 2000 году, становиться "бывшими"?

— Это люди, которые все еще идеологически привержены идее сильной руки, автократии, возможно, умеренной. Как Китай, может быть. Вряд ли они мечтают о Гитлере и Сталине, но они сторонники сильного государства. А к Путину претензия именно такая, что он эту идею позиционировал, и люди ему поверили, но реально ничего не сделал, оказался слабым управленцем — и поэтому из этой части спектра доносится жесткая критика.

Наверное, это не большинство, но и не единичные люди. Но об их мнениях можно судить и по публичным фигурам, будь то Стрелков, Алкснис, генерал Ивашов. Отставные военные, пенсионеры, рабочие, кто угодно. Путин таких людей, по сути, предал, обманул ожидания.

— Сейчас мы все обсуждаем голосование по поправкам в Конституцию 1 июля. Исходя из настроений людей, с которыми вы общались, как считаете: поправки пройдут или не пройдут?

— Когда мы проводили опрос, эту дату еще не назначили, и само событие несколько заслонила эпидемия. Был еще май. Тем не менее, об этом мы говорили. И там много поправок, в которых люди не разбираются или не хотят разбираться, но для себя поняли, что это делается для обнуления президентских сроков и для того, чтобы Путин после 2024 года вновь мог стать президентом. Подавляющему большинству наших опрошенных это очень не нравится. Перед ними начинает маячить тень Брежнева.

Звучали обычные вещи, что он постарел, устал, спрятался в бункер, правда, сейчас активизировался. Что надо и честь знать, пора уходить.

— Мы во время наших эфиров общались с самыми разными людьми, и нам давались прогнозы, что политические потрясения, о которых вы делаете выводы, могут произойти уже к осени, когда по мнению ряда экспертов повысится уровень безработицы. Как вы считаете — когда они произойдут?

— Есть так называемый парадокс Лапьера, который гласит простую вещь: люди не всегда действуют так, как говорят. Более или менее строго мы можем говорить именно о настроениях людей. Да, какое-то отношение к власти, к Путину, безусловно, ухудшается. Путина считают главным виновником неработающей государственной системы.

Но надо сказать, что неслучайно этот плебисцит назначен на лето, потому что ясно, что власть работает на понижение явки. Кто-то даже проговорился, что те, кто придут, наверное проголосуют "за". А кто против, может, кто-то очень упертый придет, а остальным будет просто лень. По крайней мере, на это ставят.

Тем не менее, возмущение довольно сильно и широко, поэтому каких-то заметных протестных акций я все-таки ожидаю. Ясно, что в соцсетях пойдет информация. Осень — это традиционное время ухудшения общего настроения у людей. Тут и проблемы, связанные со школой, и погода ухудшается. И это имеет свою политическую проекцию.

Естественное ухудшение настроений, а если это наложится либо на крупную девальвацию, либо на какие-то еще отрицательные события — люди будут очень недовольны. Это я могу сказать точно. В какой мере это превратится в какое-то действие, в протестную активность, мне трудно сказать, хотя, наверное, активисты попытаются воспользоваться, кинуть клич, и такие прецеденты были. Очень боюсь, что на сей раз власть будет действовать еще более жестко, чем раньше. Очень этого боюсь. К чему это может привести?

Рейтинг доверия В. В. Путину (данные ВЦИОМ) Месяц, год Рейтинг доверия Май 2019 31,70 Июнь 2019 31,00 Июль 2019 31,00 Август 2019 30,40 Сентябрь 2019 30,60 Октябрь 2019 32,10 Ноябрь 2019 30,60 Декабрь 2019 30,60 Январь 2020 29,80 Февраль 2020 30,60 Март 2020 29,00 Апрель 2020 29,00 Май 2020 27,00

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Михаил Закурдаев