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Автор Александр Шторм

Социологи вновь предрекают России бунты

Политика

Исследовательская группа Сергея Белановского опубликовала доклад «Новый спектр политических настроений в российском обществе в 2020 году» на основе двух массовых интернет-опросов и 236-и глубинных интервью.

В докладе говорится о том, что Россию в скором будущем ждут протесты, а уже сейчас идет процесс «размывания путинского большинства».

Если учесть, что именно эти исследователи в свое время предсказали массовые протесты в 2011-2010 году, которые в итоге имели место на Болотной площади, то к нынешнему докладу социологов, как минимум стоит присмотреться пристальнее.

К слову, исследователи центра Белановского говорят о росте протестной динамики именно с 2011 года. Сейчас протест усиливается в том числе в силу коронавирусной эпидемии в стране, и падению экономики, в связи с этим.

По данным докладчиков, более половины респондентов их опросов и интервью вообще ждут политических потрясений. И весьма возможно, что "с жертвами".

При этом, у населения падает уверенность в том, что федеральные власти в состоянии справиться с эпидемией и купировать её последствия. Что интересно - к региональной власти двоеверие тоже снижается, но медленнее.

Уровень доверия и популярности президента и правительства также идут вниз. В том числе и в среде «путинского большинства».

А само это большинство не демонстрирует единства, якобы разделившись на три условные группы:

  • «конъюнктурщики», которые выступают за нынешнюю систему из желания сохранить собственные привилегии,
  • «хранители статус-кво», которые просто консервативны и негативно воспринимают любые перемены,
  • «правые великодержавники», с идеей сильного государства и сильного лидера.

К слову, по данным исследователей, эти «правые» сейчас якобы перестают видеть сильного лидера именно в Путине и в случае чего, как минимум, останутся в стороне, не поддерживая действующую власть, но и не вмешиваясь в конфликт, если он случится.

При этом, есть лояльное аполитичное большинство, самая многочисленная группа, которая сейчас испытывает все больше скепсиса по отношению к существующей власти, поскольку терпит прямые экономические убытки. И все меньше доверяет президенту, как «сильному и единственно возможному лидеру».

Ну, и, как всегда, остается группа оппозиционеров, которая и раньше считала нынешнюю государственную систему и Путина во главе её, мешающими развитию страны.

Собственно, главная опасность, которую видят социологии по итогам своего исследования - это как раз раскол в ядре путинского электората и рост скепсиса у большинства. При общем росте недовольства текущим состоянием экономики и личным финансовым благосостоянием.

Но вот насчет того, насколько это исследование релевантно - все же есть вопросы.

Еще в 2018 году Белановский в составе группы «Комитета гражданских инициатив» предсказывал массовые народные волнения, снижение рейтинга действующей врасти и поиск перемен в российском обществе.

После пенсионной реформы по стране прошла волна протестных акций. Но какого-то глобального словам системы или же попытки такого словам попросту не было.

Нынешнее исследование также подверглось критике со стороны других специалистов в сфере социологии.

Так, замдиректора «Левада-центра» Денис Волков усомнился в эффективности методик исследователей центра Белановского. По словам этого ученого, в России интернет-опросы не могут быть признаны релевантными. И вообще назвал данное исследование опросом «друзей друзей».

Впрочем, «Левада-центр» сам недавно публиковал социологическое исследование, в котором говорилось о росте протестных настроений и о том, что они в 2020 году составили рекордные 26% населения.

Впрочем, интересно, что социолог из «Левады» вспомнил в контексте прогноза возможных массовых протестных акций и тот факт, что большинство россиян все же настроено к власти конструктивно и готово идти голосовать по поправкам в Конституцию, а не митинговать. По данным ВЦИОМ на 30 мая таких было 66-67% граждан РФ. При этом большинство из этих 67% готово было голосовать именно за поправки.

Тем не менее, Волков согласился с тем, то имеет место быть расхождение путинского электората на различные группы. Однако, по мнению эксперта, пока нельзя оценить насколько эти группы влиятельны и многочисленны.

В общем, понятно, что недовольство в обществе в связи с эпидемией и карантинными мероприятиями, которые бьют по экономике - растёт. Но о «массовых протестах, возможно даже с жертвами», пока говорить всё же рано. 

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Темы митинги болотная электорат беспорядки акции протеста сергей белановский путинское большинство
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