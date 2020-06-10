"Лоскутное одеяло": Баранов о противоречиях в новой Конституции

Об "опасной противоречивости" поправок в Конституцию размышляет в беседе с председателем совета директоров медиахолдинга "Правда.Ру" Вадимом Горшениным главный редактор "Форум.мск" Анатолий Баранов.

Конституция, деньги и катастрофы

Читайте начало интервью:

— В марте мы обсуждали с Николаем Платошкиным международную политику и поправку в Конституцию насчет верховенства ее на территории России над международным правом. Платошкин тогда сказал: "А зачем это нужно? Если не нравится то или иное международное право, мы выходим из соглашений, и все".

— Все верно. Есть еще один нюанс. Это норма о главенстве не международных законов, а о приоритете тех международных актов, которые подписывает Россия. Смысл подписывать акт, если он потом будет оспорен на национальном уровне?

Представим себе: мы подписываем договор о ядерном разоружении с Америкой, а у них есть такая норма. И госпожа Пелоси, зная, что Трампу нужно вставить фитиль, сразу после подписания договора о разоружении оспаривает его на уровне парламента. И в каком идиотском положении оказываются другие участники этого соглашения?

Я понимаю, это кость неграмотным ура-патриотам. Точно так же и с браками только между мужчиной и женщиной. Зачем? У нас и так ни одного однополого брака не регистрируется за счет нормы в Семейном кодексе. Мы вносим то, что у нас на конституционном уровне есть отношения между двумя мужчинами или двумя женщинами, просто мы не регистрируем их как брак. Что за бред?

— И на самом деле это откровенно дискриминационные положения.

— Это глупая норма. Она вносит в Конституцию то, чего бы не хотели ее сторонники, конституционно закрепляя однополые отношения.

— Уйдем от скользкой темы. У нас в защищенной части Конституции написано верховенство международного права, к которому мы присоединились, а ниже для тех самых ура-патриотов написано, что можно не исполнять.

— Внося такой большой массив поправок в разные главы Конституции, нам не избежать внутренних противоречий. Как в стихотворение внести правку, да еще не одну, а в каждую строфу по одной-две? Пушкин, наверное, либо удавился бы, либо на дуэль вызвал просто за такую работу с текстом.

Почему в США число поправок в Конституцию за всю историю можно по пальцам пересчитать? А они трепетно относятся к цельности документа. Можно принимать не менее важные законы, а конституционная коллизия может вообще запросто войной закончиться, если права регионов затронет.

— При референдуме и выборах тайна голосования. Здесь нет такого обязательного тайного преимущества. Как вы будете голосовать по поправкам?

— Надо очень серьезно поработать над текстом в плане этого всенародного обсуждения. Сейчас мы говорим навскидку, а если выложить текст перед неопределенным числом экспертов, там еще, думаю, много всего найдут. Мы вносим правки, которые потребуют дополнительных изменений Конституции.

— Уже объявлена дата. Я думаю, что никто свое слово обратно не возьмет.

— Почему? Уже было объявлено на 22 апреля. Ничего, замечательно убрали обратно, приходили в сознание. Так что не факт, что здравый смысл не может и второй раз возобладать. Не стали же проводить в разгар эпидемии.

— И как вы будете голосовать, если к вам не прислушаются?

— Если не прислушаются, я не буду голосовать, не потому что я бойкотирую, а потому что не готов принимать участие в мероприятии, которое я считаю незаконным. Я не хочу делить ответственность за это с его организаторами.

— Тогда почему не проголосовать "против"?

— Голосование и "за", и "против" — участие в процессе. Я не готов сейчас сказать, что я против всех поправок, но их же вносят пакетом, одновременно. Как мне раздвоиться? Я не готов.

О возможном разладе в обществе

— Все эти противоречия в Конституции могут через какое-то время взорвать общество…

— Обязательно взорвут.

— Не первый десяток лет живем, такое было на наших глазах. И можно ведь предположить, что потом примут очередную революционную Конституцию, которая будет подразумевать не какие-то права человека, а только чтобы пересмотреть позиции во власти, властные отношения? Ведь что такое Госсовет? Это Политбюро в чистом виде.

— Политбюро все-таки было конституциировано, а Госсовет — явление, существующее по факту. Повлияет ли все это на логичность, цельность конституционного устройства? Неспроста закон о референдуме требует вносить не такое вот "лоскутное одеяло" — он предлагает писать Конституцию заново и предлагать его обществу. Люди сравнивают, изучают и осознанно далее голосуют. Вот здесь логика понятна, а того, что будет — нет.

Подозреваю, что непонятно не одному мне. И кажется, что организаторы хотят на фоне эпидемии протащить документ из соображений не исторических, а весьма сиюминутных. То есть ради обнуления мы готовы внести в Конституцию — да что хотите, то и внесем! Матерям это, ветеранам вот это, одноногим вот то.

— А вот пишут нам: если не будете голосовать, за вас проголосуют, "как нужно".

— Это все равно случится, вот в чем неприятность. А как вы думаете, если без контроля, если с массовым заочным голосованием, если без четких списков избирателей? Оно по-другому и не может быть. Даже в развитой демократии смухлевали бы, слишком много для этого возможностей.

Я могу сказать, что пойду сейчас голосовать против — но зачем? Большинство все равно будет какое нужно — это мое оценочное мнение. Но есть достаточно много времени, чтобы сформировать в обществе неприятие этого процесса.

Это "обнуление" после здравого обсуждения — я даже не уверен, что такая уж масса людей против него проголосует. У нас, к сожалению, общество сильно, скажем так, модифицировано за последние тридцать лет и запросто могут проголосовать даже за диктатуру.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Михаил Закурдаев