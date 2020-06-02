Эксперты назвали вызовы Путину перед голосованием

Российский президент Владимир Путин назвал 1 июля новой датой голосования по поправкам в Конституцию.

Политическая жизнь возвращается в страну. Конфликты разных политических сил, слегка притихшие из-за карантина и отмены плебисцита, теперь разовьются с новой силой. Новые интриги и противостояния уже у порога.

Напомним, голосование по вопросу поправок должно было состояться еще 22 апреля, но было перенесено из-за начала эпидемии.

1 июня глава государства, обсуждая поправки с правоведом Талией Хабриевой, сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым, заявил, что перенос даты состоялся из-за «главного приоритета - сохранения жизни и здоровья наших граждан. Ничего не может быть важнее этого». Но стране пора возвращаться к нормальной жизни.

Клишас при этом сделал заявление, что регионы готовы к проведению мероприятия и предложил как вариант - конец июня. Но Путин не согласился проводить голосования в день парада, так как это - отдельная веха в жизни страны, и не стоит эти вещи смешивать, и «экономить тоже на этом не надо, потому что один из побудительных мотивов проведения в день [парада] - это экономия средств, поскольку это тоже нерабочий день. На этом точно не будем экономить».

Со своей стороны, руководитель Центризбиркома Элла Памфилова убедила президента, что 1 июля - максимально подходящий для такого мероприятия день.

"С юридической точки зрения эта дата является безупречной...», - согласился он. Она совершенно не мешает ЕГЭ, который стартует в этом году 3 июля. Ситуацию подтвердил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

После утверждения даты проведения голосования Путин обратился с просьбой к губернаторам за содействием и заботой о здоровье россиян, которое является самым главным приоритетом. Президент обратился и к "нашим гражданам, к людям, с тем чтобы они приняли активное участие в этом общероссийском голосовании".

Согласно мнению экспертов, процитированном Ura.ru дата фактически разрушает интригу, но запускает процессы, которые будут определять жизнь страны в течение ближайшего месяца. Обострится противостояние внутри российской элиты.

Начнется борьба за звание отличников и двоечников кампании, не исключены и подковерные игры. «Те, кто в эти игры любит играть, они своего не упустят», - прогнозирует эксперт по региональной политике Виталий Иванов.

А директор «Центра стратегического консалтинга» Роман Ларионов пояснил, что главы регионов сосредоточат все усилия на обеспечении голосования, и снизят эффективность в других областях.Кремль, собственно, и назначил новую дату лишь за месяц до голосования именно для того, чтобы не заваливать работу.

Причем, многие ждут, что россияне выйдут из карантина в протестном настроении. С учетом того, что часть регионов снятие ограничений даже не начала, раздражение населения будет высоким. Особенно недовольными будут москвичи, которые утомились политикой мэра Сергея Собянина.

Руководитель федеральной экспертной сети „Клуб регионов" Сергей Старовойтов по этому поводу пояснил, что Собянин «сознательно провоцирует социальное напряжение, а регионы воспринимают это, как консолидированную позицию федеральной власти».

Так что россиян придется заманивать на участки фактически с нуля. Власти нужно заново выстраивать аргументацию и формировать новую повестку в поддержку поправок. Не исключено использование патриотических настроений и темы суверенитета», - отмечает Роман Ларионов.

Максимально усложнит кампанию и электронное голосование, уверен директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. А политолог Дмитрий Абзалов добавил, что нерешенным остается вопрос с теми,кто будет заражен коронавирусом.

Так что открытых вопросов пока больше, чем ответов.