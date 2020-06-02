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Автор Антон Куликов

Воды для Крыма: стоит ли жаловаться на Украину?

Политика

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила письмо на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, призвав осудить "преступные действия украинских властей", запрещающих поставки воды в Крым. Стоило ли это делать?

Украина нарушает права жителей Крыма. Неужели в ООН об этом не знают?

В своем послании депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма призвала принять меры по возобновлению подачи воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу. До 2014 года таким образом на полуостров поступало до 85% пресной воды.

Шесть лет назад украинские власти прекратили поставки воды в Крым. Таким образом они ведут борьбу с "российской оккупацией". И судя по комментариям, в Киеве подобную тактику считают очень эффективной. А письмо Поклонской, по сути, в Киеве расценили как подтверждение правильности своих действий.

Конечно, можно заявить, что Украина грубо попирает международное право и "вопиющим образом" нарушает права жителей полуострова. Да, нарушает и попирает. И да, не Украина этот канал строила, а Советский Союз.

Но стоит заметить, что действия Киева тайной для ООН не были. И если бы в этой организации были заинтересованы решить проблему, то за прошедшие годы каким-то образом отреагировали бы. Но поскольку реакции до сих пор не было, то нет оснований полагать, что отреагируют и на письмо Натальи Поклонской.

Комментарии из Киева

Зато это обращение спровоцировало волну комментариев в Киеве. По большей части злорадных. Ничто так не греет душу украинского патриота, как проблемы в России. А уж если к этим проблемам хоть каким-то образом причастна Украина, так это вообще праздник.

А вот председатель запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров мыслит стратегически. И занялся еще одной любимой на Украине темой — предался грезам о "российском вторжении". Ранее Россия, как известно, по мнению украинских "аналитиков" планировала сухопутный коридор в Крым. Со строительством моста тема ушла в прошлое.

Но теперь стараниями Рефата Чубарова, она вновь реанимирована. Только сейчас Россия планирует "вторжение" со стороны Черного моря, дабы захватить Каховское водохранилище в Херсонской области. Такой вариант, по мнению Чубарова, возможен, поскольку "за последние месяцы присутствие военных кораблей НАТО в Черном море уменьшилось более чем в два раза".

Ну а глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев никак не намерен помогать решать вопрос с водоснабжением Крыма. "Мы внимательно следим за событиями, которые происходят на Крымском полуострове. Безусловно, ситуация там, я бы сказал, более чем критическая … Но мы не планируем помогать России решать ее проблемы как оккупанта", — это его слова.

Еще б планировали… По сути, это единственный существенный вариант давления на Россию. Ну или то, что в Киеве считают существенным.

Что советуют американцы и мнение Поклонской

Стоит заметить, что не только в Киеве. Несколькими днями ранее бывший посол США на Украине Джон Хербст призывал не возобновлять подачу воды в Крым.

"Я, конечно, рекомендовал бы Украине сохранять свою политику в отношении водоснабжения Крыма", — сказал Джон Хербст. Украина и Запад "должны сохранять наиболее высокую цену Крыма для Кремля" и вопрос водоснабжения полуострова "является важным компонентом в этом вопросе". Так что какой уж тут гуманизм…

Сама Наталья Поклонская заявила РИА "Новости", что ожидала подобной реакции из Киева.

"Я прекрасно понимала, что украинские политики ответят именно так. Но этот ответ должен был прозвучать из их уст как доказательство вынужденной для нынешней украинской власти продолжаемой преступной политики против людей, в том числе проживающих в Крыму", — сказала она.

По ее словам, данную позицию украинских властей учтет Верховный комиссар по правам человека ООН при рассмотрении ее обращения о прекращении поставок пресной воды в Крым. Хотелось бы конечно, чтобы это было так.

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Темы крым рефат чубаров дмитрий кулеба наталья поклонская
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