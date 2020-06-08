НОД: надо исправлять ошибку наших родителей, спасая страну

Депутат Госдумы, глава Национально-освободительного движения Евгений Федоров — о "предательстве России" длиной в несколько ступеней, и о необходимости суверенности. Беседу ведет главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова.

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— Вы говорите об СССР: "Мы отказались от тысячелетнего государства". Но Советский Союз существовал 70 лет, а тысячелетнее государство — это Россия.

— Это лишь вопрос термина. Вы знаете, что на заборе написано, а если открыть, то там будут дрова. Советский Союз — это и есть тысячелетняя Россия, это форма ее. Ослабленная — после предательства 1918 года с сепаратистко-федеративным устройством. Но это и есть Россия, название которой в какой-то период времени было Советский Союз.

И тоже обман, заложенный в нашу конституцию. Человек не понимает чей он наследник. Когда наши защищали Киев и положили под Киевом два миллиона человек, это было наше отечество, или так они, на прогулку вышли? Или Минск, Вильнюс — 300 тысяч погибло под Вильнюсом.

Это было русское историческое отечество. Русских не надо путать со славянами — это объединительное понятие тех, кто живет в России, на Руси, говорит по-русски. Потому, когда люди несут в Бессмертном полку портрет своего деда и помнят, что он сражался за отечество — для него равная была ценность Вильнюса, Киева, Москвы. А для прадеда вроде Вильнюс — не то.

Вам не надо сильного государства? Вот его нет. А сильное государство — это, оказывается, карантин, защита от эпидемии, сильная экономика, высокие зарплаты и доходы. И тут вдруг: ой, от чего это я отказался в 1991-м?…

— Сложно с Советским Союзом. Тут я прочла: в СССР много что собирали: металлолом, макулатуру — но на лечение детей не собирали.

— Детей лечило государство.

— Голодных не было. Зарплаты были не огромные, но не настолько все-таки, как сейчас.

— Я все же не за реорганизацию Советского Союза. Его формирование в 1917 году было официально произведено по принципам ликвидации российского государства. Превратить империалистическую войну, где немцы были на нашей территории, в гражданскую. Расчленение на сепаратистские территории.

И Путин об этом говорит, что проблемы 1991 года лежат еще в 1917 году. Тогда было предательство, которое продолжилось в 1991-м, 1993-м, и оно продолжилось в январе этого года. Из нас с таким предательством останется 20-30%, как обещало американское начальство. Отсюда и путинский призыв к народу: "Россия не может жить, если она не суверенная. Люди, вы будете не живые, если не восстановите свой суверенитет, который вы отдали в 1991-м, в 1993-м".

"Ошибка родителей"

— Почти 30 лет прошло — как-то существуем. И мне говорили: мы должны все равно работать, реагировать и не рвать отношения в ответ на хамство, а все равно выстраивать эти отношения.

— Решим проблему суверенитета — будет другое к нам отношение. К предателям хорошо никто в мире никогда не относился.

— Выросло поколение людей, которые тогда не голосовали — либо ходили под стол пешком, либо тогда вообще не родились.

— Надо исправлять ошибку своих родителей, ты за нее отвечаешь! Гитлер начал уничтожать славянское население после оккупации части территории СССР. То есть вначале военным путем победил, потом начал ликвидацию. Так и американцы: им понадобилось 25 лет, чтобы нас окончательно поставить на колени, а сейчас перешли к ликвидации. Министр обороны Картер Эшли говорил: цель санкций — ликвидация России.

— НАТО ответило отказом на предложение главы МИД РФ Сергея Лаврова снизить военную активность на период пандемии. Указав на то, что планируемые учения в Восточной Европе носят чисто оборонительный характер. То есть их учения сугубо оборонительные, а наши — всегда проявление агрессии.

— Так говорилось веками. Если у вас больное животное, и его грызет волк, это не значит, что волк — идиот, а значит, что надо не быть больным, чтобы тебя не загрызли. До этого Лавров почему-то сказал, что мы не будем проводить учения там же, где США и НАТО, в том числе вдоль наших границ. То есть так они и сказали: "Классно. Вы уже подняли белый флаг, господин Лавров, или еще нет?"

— Опубликованы некие планы по децентрализации Украины, утвержденные правительством, включающие Луганскую и Донецкую области, но уже не включающие Крым. Хотя все равно много заявлений, что "Крым мы вернем".

— Украина — плацдарм для уничтожения окончательно Советского Союза и России, как главного его куска. До этого Грузия, сейчас планируется Белоруссия. Американцы ведут себя последовательно, четко зная свои цели, которые, в принципе, не отличаются у них от предыдущих, исторических. Ясно, что на Донецке, Луганске они не остановятся — они дальше пойдут на Белгород, и на южные территории.

Просто украинский план сочетается с американским — расчленение России, конфигурация новых территорий в южной части, в районе Черного моря и в южной части Восточно-Европейского континента. Между прочим, Голливуд готовил это лет 50.

— Американская компания SpaceX сообщила об успешном испытании ракетоносителя Falcon 9. В ближайшие дни планируется запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС. А с 2011 года всех космонавтов на эту станцию доставляли только российские пилотируемые корабли "Союз".

— Российский космос идет по пути российского авиапрома. В свое время российский авиапром треть мировых самолетов выпускал: Ту, Ил и так далее. Весь мир на них летал. Треть. Каждый третий.

— А потом нам сказали, что нам не надо.

— Да. Та же история с космосом. Несмотря на попытки Путина удержать распад российского космоса, очевидно, он идет по полной программе.

Все, что у нас происходит ровно соответствует словам Путина: "Россия не суверенная жить не может". И сейчас мы перешли к стадии, когда она перестает жить. Поэтому всенародное голосование — это не только способ резко наладить свою жизнь, улучшить ее, это способ спасения, это способ остановить ликвидационные мероприятия в отношении народа и государства.

Это могут сделать только сами люди, как наши предки сделали в 1941-м. Им надо пересмотреть свою позицию, поняв, что отечество — это способ выживания, а отказ от отечества, который был сформулирован в 1991 году должен быть признан ошибкой. Необходимо поменять решение 1991 года, что президент Путин и предложил 15 января.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев