Федоров: многополярный мир оправдан результатами множества войн

Депутат Госдумы, глава движения НОД Евгений Федоров – о навязанной США цензуре в соцсетях и обоснованности многополярного мира. Беседу ведет главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова.

Диктатура в США: Трамп вводит регулирование соцсетей

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— Президент США Дональд Трамп заявил, что надо закрыть на законных основаниях платформы, которые не являются свободным информационным пространством для выражения мнений. И даже подписал такой указ о регулировании деятельности соцсетей. Насколько это возможно? Насколько это применимо к нам?

— У нас даже Путина блокировал Youtube. Когда он сделал одно из обращений по коронавирусу. Принудили Роскомнадзор униженно просить, чтобы вернули. Путина вернули, а меня заблокировали, как и множество патриотических ресурсов России. Американцы проводят политику цензуры на своей территории, ссылаясь на свое законодательство.

— Это их платформа. Хотите — используйте. Не хотите — создайте свою такую же и там работайте по российским законам.

— Китай запретил и Youtube, и Facebook, в отличие от нас. Но если кто-то ведет бизнес на нашей территории, то пусть соблюдает наши законы! А по ним нельзя выпускать инструкции цензурного характера. Они пользуются тем, что верховодят в стране.

— 9 мая Facebook запретил знаменитую фотографию, где знамя водружают над Рейхстагом. И только поздно вечером они сказали: извините, произошла техническая ошибка.

— Или когда посол США сказал: я приветствую, что вы парад Победы не будете проводить. Теперь про Трампа и его Twitter.

У нас почему-то представление об американском президенте как о неком царе. Видимо, в силу исторической ментальности. А верховодят в США не президенты, а группа младших и старших олигархов. Старших у нас бы раньше назвали членами Политбюро. А младшие — кандидаты. У старших целые поколения: Морганы, Рокфеллеры. Трамп — младший, скорее член ЦК. И его поставили спасать страну сами олигархи, решили, что чиновник типа Обамы не справляется.

Это не значит, что Трамп теперь начальник. Он не может влиять на бизнес, на конгресс. Он такой кризис-менеджер под управлением старших товарищей. И эти старшие его корректируют все время, в том числе через Twitter и СМИ. Они главнее, он с ними не справится. У нас, кстати, та же история, олигархические кланы до сих пор влияют на управление.

— В США сейчас беспорядки в Миннеаполисе и не только из-за жесткого задержания чернокожего афроамериканца. Ему наступили коленом на горло, все это попало на камеру. Как это будет решаться? На самом деле таких убийств гражданского населения, в основном, чернокожего, очень много. Тысячи, больше тысячи ежегодно. И полицейским за это ничего не бывает.

— Этот олигархический режим был еще сорок лет назад, вообще чернокожих из автобусов выкидывали и ку-клукс-клан руководил. Англосаксы, в отличие от крепостного права, использовали работорговлю. Крепостной — все же просто младшая каста, он человек, а рабы — животные. Их можно продавать, убивать — и этот менталитет остался: жить за счет других, быть мировыми паразитами. Обратная сторона — жесткое отношение к населению. Введут национальную гвардию, перестреляют — на этом все и закончится.

О мировой полярности

— Недавно в очередной раз "умирал" Ким Чен Ын, а потом он появился на открытии завода. И сейчас состоялось заседание Центрального военного комитета трудовой партии Кореи с личным присутствием лидера КНДР Ким Чен Ына. Живой и здоровый. Возможности объединения с Южной Кореей так никогда и не будет? Так и будут эти фейки про "товарища Кима", всегда это будет горячей точкой?

— Это фейк, придуманный СМИ. Никаких фотографий не было. Кто-то распространил фальсификат, и кто-то решил, что это близко к правде. Это даже не просто мировая эпидемия, это просто переоценка ситуации в мире. Конфликт между однополярным миром, которого хотят американцы и между мировым анклавом 1945 года.

По итогам мировой войны появились двести государств, многополярный мир, за который заплатили сто миллионов человеческих жизней. А американцам нужен мировой доллар. Они для этого бомбили арабов, создавали войны.

В итоге победят либо они — и додавят Северную Корею, либо сформируется многополярный мир. Тогда скорее всего Северная Корея подчинит Южную — у южных корейцев не будет поддержки со стороны США, съедут базы американские. То есть Северную Корею к Южной присоединяют США, а Южную к Северной присоединяют Северная Корея, Китай и Россия, потому что мы заинтересованы в границах 1945 года.

— Раньше был биполярный мир, были США и СССР, которые договаривались. Потом с 1990-х он был однополярным. Ряд экспертов говорил, что многополярный мир — опасная вещь. Даже G7 — проблема, тем более G20, когда с каждым надо договариваться. А если еще учитывать внимание маленьких стран, то весь мир может запутаться: в какую сторону ходить и когда применять оружие, когда что строить, когда что рушить.

— Я исхожу из того, что человечество вывело правила жизни за миллионы лет развития, на жесточайшей крови, войнах и испытаниях.

Поэтому правило многополярного мира — правило исторического проживания человека. Остались двести наций, а когда-то было бессчетное количество племен. И все это были модели многополярности, уважения к человеку. Любые другие проекты — когда кто-то хочет верховодить под предлогом мифического мирового правительства. НАТО и так далее.

Была двухполярность — один из полюсов удержаться не смог. Однополярность тоже нежизнеспособна. Что, Римская Империя не хотела править миром, Александр Македонский, персидский царь Дарий? Да все хотели, хотеть не вредно. Но все были уравновешены другими нациями. Развивались, пусть в войнах.

— Вся история человечества — это войны, кровь и дележка территорий.

— Вся история живого мира — это дележка территории и грызня. Это и есть жизнь! В ней надо побеждать. И наши предки умели это делать. И в победах создали самую большую в мире страну, одну шестую часть человечества она занимала по площади. Это же был результат беспрерывных побед в этих войнах. Во времена Романовых из трехсот лет войн не было только три года. Да, но это жизнь. Вот она так устроена.

Нам повезло. Нам деды оставили государство, которое умеет воевать, и поэтому с ним никто не хотел драться. До последнего дня. Как только мы проявили слабость, у нас все пошло не так. Мы начали сдаваться.

И сегодняшняя эпидемия — продолжение этого предательства 1991-1993 года, потому что проблему эпидемии могло бы решить сильное государство за две недели. И не было бы всего, что сейчас происходит.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев