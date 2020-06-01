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Автор Александр Шторм

Почему россияне готовы массово протестовать

Политика

Недавно проведенное по заказу "Открытых медиа" исследование "Левада-центра" показало, что на сегодняшний день на открытые акции протеста, связанные с тяжёлой экономической ситуацией, готово выйти 28% населения.

Это рекордный показатель с 2018 года, а именно: с подписания закона о пенсионной реформе. Тогда собирались выходить протестовать 30% респондентов "Левады".

Нынешний протест и желание помитинговать вызвано сложной экономической ситуацией в связи с коронавирусной эпидемией и самоизоляцией. При этом интересна в опросе "Левады" географическая и социальная выборка.

В Москве, например, из всех опрошенных 26% полагают возможными участие в протестах, а их вероятность допускают 32% опрошенных. Внезапно протестовать вознамерилось и село. В сельской местности выразили желание митинговать — 33%, правда, допускают возможность возникновения акций протеста — 25% респондентов.

Высокий протестный потенциал в селе вызван экономическими причинами

Если с Москвой высокий уровень протестных настроений понятен, политика столичных властей в отношении мер по самоизоляции и пропускному режиму откровенно раздражает москвичей, то вот сельская местность — это нечто и явно новое.

Там, скорее всего, высокий протестный потенциал вызван непосредственно экономическими причинами.

С другой стороны, с наступлением весны очень многие городские жители перебрались "самоизолироваться" на дачи, и это тоже может повлиять на нынешние результаты.

К слову, показательно с этими данными "Левады" коррелируют данные Социологического антикризисного центра, специалисты которого в это же время интересовались, как, в принципе, изменились воззрения россиян на карантин, эпидемию и государственную политику в этой связи.

Так вот, в целом существенно снизилось количество людей, которые систематически соблюдают карантинные меры:

  • почти не соблюдают — 21% (в лучшем случае чаще моют руки);
  • избирательно соблюдают — 34%;
  • соблюдают все предписания — 38%.

Эксперты САЦ отметили снижение уровня доверия к СМИ, представителям власти и экспертам. Людям не хватает денег на еду

Причина здесь, в общем, тоже сугубо психологическая. Невозможно постоянно нагнетать панику и держать людей в страхе. В какой-то момент нервная система человека просто перестает реагировать на эти стимулы.

К счастью, судя по данным САЦ, речь все же не идет о социальной апатии, поскольку один из вопросов исследования показал, что у россиян выросла вера в свои собственные силы, и с кризисом они планируют как-то разбираться сами.

Что же касается "Левады", то есть еще один критерий, большинство желающих готовы протестовать именно по социальным причинам, 37%, указали, что сейчас денег им "едва хватает на еду". Что, в общем, подтверждает и рост уровня бедности, и психологическое ощущение бедности и финансовой незащищённости.

С другой стороны, не стоит забывать, что само словосочетание "по заказу "Открытых медиа" беглого олигарха Ходорковского, — уже настораживает и позволяет усомниться в точности интерпретаций и отсутствии "формирующих позицию" тонкостей опроса.

Противоположный по смыслу протестным митингам процесс — голосование по поправкам в Конституцию

К тому же есть еще один опрос, касающийся политической активности граждан РФ, результаты которого 30 мая опубликовал ВЦИОМ. Это исследование по вопросу осведомленности граждан РФ о референдуме по поправкам в Конституцию.

И вот тут, если сопоставлять с данными "Левады", получается нечто очень интересное. Потому, что планируют идти на референдум и голосовать 66% населения.

Дело в том, что голосование по поправкам — это максимально противоположный по смыслу протестным митингам процесс. И вот категорически отказалось идти голосовать за внесение изменений в Конституцию, по данным ВЦИОМ, — 15% опрошенных.

То есть все те же "14% антипутинского меньшинства", которые в основном и готовы идти на любые протестные митинги примерно всегда. И еще 19% не определились с походом на голосование либо не знали о том, что в России скоро состоится такое мероприятие. К слову, таких незнающих тоже довольно немного, всего 7% от всех опрошенных.

Социологическая шизофрения?

В общем, если сопоставлять эти цифры трех исследований и пытаться делать хоть какие-то выводы, получается, что люди у нас, с одной стороны, надеются на государство и хотят участвовать в государственной политике при этом в максимально легитимных формах.

С другой — "надеются только на себя" и не очень доверяют государству по вопросам карантинных мероприятий, а с третьей, одновременно со всем предыдущим, готовы протестовать, чтобы требовать у государства экономических и социальных изменений.

И тут либо имеет место некая "социологическая шизофрения", либо все же кто-то где-то дал несколько странные цифры.

Впрочем, и стрессовое состояние российского общества, и рост недовольства, и жажду какой-то активности, особенно в социальной и политической сферах, отрицать нельзя. Вопрос в том, какая она в итоге будет, эта активность...

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