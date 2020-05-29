Госплан спасет Россию: левые предрекли "большие потрясения"

Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов полагает, что "нынешний кризис — это последнее "китайское предупреждение" для Путина и его окружения". Верхи не могут, а низы не хотят — все как в трудах классиков марксизма-ленинизма. Но у Сергея Удальцова есть план спасения.

Ну то есть сам-то он прогнозирует, что президент России выберет сценарий "с тотальным контролем за населением, различными запретами и ограничениями".

А это в перспективе "приведет к революционному взрыву". И чтобы избежать такого "взрыва", лидер "Левого фронта" предлагает ряд мер. Которые, по его мнению, необходимо реализовывать безотлагательно.

Спасение России по методу Удальцова

Сделать, по мнению Сергея Удальцова, надо следующее:

"уменьшить зарплаты чиновников, сотрудников госкорпораций и депутатов минимум на 30%, направив сэкономленные средства на помощь гражданам, наиболее пострадавшим от кризиса;

выплаты на детей в июле повторить, но увеличить их до 25 тысяч рублей на каждого ребенка и распространить на детей до 18 лет;

выплаты для граждан, лишившихся работы и доходов, в размере 25 тысяч рублей ежемесячно, а также организовать общественные работы;

кредитная и налоговая амнистия для малообеспеченных;

отменить всенародное голосование по поправкам в Конституцию, созвать Конституционное собрание, а потом вообще принять новую Конституцию на референдуме;

объявить амнистию в честь 75-летия Победы;

ну и наконец, сформировать коалиционное правительство, в которое привлечь представителей оппозиции, в первую очередь лево-патриотической.

Но это только начало пути, далее должны последовать еще более радикальные реформы: "создание Госплана и Народного контроля, национализация стратегических отраслей экономики, введение прогрессивного налога, установление новых социальных стандартов для граждан России, развитие профсоюзов и так далее".

Набор популиста

Разумеется, и сам Удальцов прекрасно понимает, что это все не более чем прожектерство. Потому и добавляет про то, что если реформы не будут реализованы "сверху", то это произойдет "снизу", но ценой больших потрясений. Хотя от лидера радикальных левых других прогнозов ожидать сложно.

Загвоздка здесь только в одном — все прогнозы Сергея Станиславовича постоянно не сбываются. "Катастрофа", наверное, слишком сильное определение в данном случае, но что-то близкое к тому.

При этом, едва ли кто будет спорить с необходимостью семей с детьми и малоимущих. Но разумные предложения тонут в фанфаронстве. Ну какой Госплан, какое коалиционное правительство… Какую оппозицию в него приглашать — ту, которая на выборах один-два процента голосов набирает?

В общем, знакомая картина — вроде бы и есть, что обсудить, но одновременно складывается впечатление, что все эти программы просто способ напомнить о себе.