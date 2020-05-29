Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов полагает, что "нынешний кризис — это последнее "китайское предупреждение" для Путина и его окружения". Верхи не могут, а низы не хотят — все как в трудах классиков марксизма-ленинизма. Но у Сергея Удальцова есть план спасения.
Ну то есть сам-то он прогнозирует, что президент России выберет сценарий "с тотальным контролем за населением, различными запретами и ограничениями".
А это в перспективе "приведет к революционному взрыву". И чтобы избежать такого "взрыва", лидер "Левого фронта" предлагает ряд мер. Которые, по его мнению, необходимо реализовывать безотлагательно.
Сделать, по мнению Сергея Удальцова, надо следующее:
Но это только начало пути, далее должны последовать еще более радикальные реформы: "создание Госплана и Народного контроля, национализация стратегических отраслей экономики, введение прогрессивного налога, установление новых социальных стандартов для граждан России, развитие профсоюзов и так далее".
Разумеется, и сам Удальцов прекрасно понимает, что это все не более чем прожектерство. Потому и добавляет про то, что если реформы не будут реализованы "сверху", то это произойдет "снизу", но ценой больших потрясений. Хотя от лидера радикальных левых других прогнозов ожидать сложно.
Загвоздка здесь только в одном — все прогнозы Сергея Станиславовича постоянно не сбываются. "Катастрофа", наверное, слишком сильное определение в данном случае, но что-то близкое к тому.
При этом, едва ли кто будет спорить с необходимостью семей с детьми и малоимущих. Но разумные предложения тонут в фанфаронстве. Ну какой Госплан, какое коалиционное правительство… Какую оппозицию в него приглашать — ту, которая на выборах один-два процента голосов набирает?
В общем, знакомая картина — вроде бы и есть, что обсудить, но одновременно складывается впечатление, что все эти программы просто способ напомнить о себе.
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