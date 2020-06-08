Интересы Российского мира были принесены в жертву олигархам

Почему все-таки в состав Российской Федерации после переворота на Украине приняли только Крым? Почему не взяли Донбасс, где прошел такой же референдум с таким же результатом? Почему это была большая стратегическая и тактическая ошибка? Как надо было действовать законному президенту Украины Януковичу? Почему надо было оказать помощь или включить в состав России всю Юго-Восточную Украину?

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Кто виноват, что пострадали простые люди и национальные интересы России? На эти и другие вопросы главного редактора Инны Новиковой в прямом эфире видеостудии Pravda. ru ответил военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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Не надо быть хорошими, надо было защищать свои национальные интересы

— Игорь, почему все-таки Россия приняла Крым, а Донбасс, где на таком же референдуме люди с большой радостью проголосовали за Россию, так и не стал российским. Спустя время как вы оцениваете эту ситуацию?

— Не только Крым и Донбасс, а вся восточная Украина — братская нам часть территории этой страны. И если бы мы объединились с этой частью Украины, то было бы все нормально. Победителей не судят.

— Тогда почему мы не ввели войска? Почему даже не помогли?

— Потому что во власти и около власти были авторитетные и влиятельные политики и бизнесмены, которые опасались жесткого варианта санкций против Российской Федерации, если бы в состав России была принята и часть восточных земель Украины. Только поэтому. Они оказывали соответствующее давление на те структуры и тех лиц, от которых зависело принятие политических решений.

— Что же они по поводу Крыма не давили?

— Давили, но в меньшей степени. Считали, что Запад это проглотит, как он проглотил в свое время войну 2008 года с Грузией. Именно поэтому реализовывалась тактика половинчатых мер, чтобы не пересечь некую красную черту, за которой последуют такие серьезные и необратимые санкции. А на самом деле надо было брать все, что возможно.

Был законный президент Виктор Янукович, который должен был действовать, и он мог бы действовать. У нас были рычаги влияния на Януковича, чтоб он продолжал выполнять обязанности законного президента и действовал в интересах большинства украинцев — нормальной части народа. В конечном итоге, не надо было и нам стесняться. Можно и нужно было действовать открыто и в полной мере.

Соединенные Штаты Америки, англосаксы всегда действуют именно по этому принципу. И нам не надо быть хорошими. Надо защищать свои национальные интересы, а победителей никто судить не будет. Если ты силен, доказал и смог, собаки только слегка полают и успокоятся.

А теперь мы оказались в ситуации совершенно другой, именно потому что ничего серьезного не предпринимали, а только озирались на Запад и оправдывались. Конечно, надо было реализовывать полный комплекс действий. Россия должна была развязать себе руки, заткнуть рот пятой колонне, которая лаяла внутри. По крайней мере, лишить их доступа на телевидение и радиоканалы, в печатные СМИ.

Надо действовать так, как должно действовать великое государство, отстаивая свои национальные интересы. Вот и все. В этом плане я — разумный прагматик. Это — абсолютно разумные, прагматичные вещи. Первичны интересы государства Российского, а не ряда крупных бизнесменов, которые боялись, а как бы у них чего на Западе не конфисковали.

Это же совершенно не наша проблема, а проблема людей, которые закачивали свои миллиарды на Запад. Хранить деньги надо было в России, а не там. К сожалению, они оказывали в ряде случаев определяющее влияние на процесс принятия политических решений.

Государство не должно финансировать тех, кто льет грязь на это государство

— У них-то как раз с доступом в СМИ — довольно неплохо. Зато у нас есть такие СМИ, которые финансируются государством, но как раз патриотам России, в том числе вам нет доступа.

— Да, у меня доступа на "Эхо Москвы" нет.

— На "Дождь".

— И там я — в черном списке. Но, кстати говоря, я туда и не стремлюсь.

— Если даже вы туда придете, они будут выкручивать руки и показывать вас в неприглядном виде. Они очень некорректно поступают с теми, кто идеологически им не подходит.

— Да. И что интересно, когда случился скандал с харрасментом на "Эхе Москвы", про это покричали два дня и забыли. А вспомните, как полгода мордовали депутата Слуцкого, которого обвиняли в том же самом. Причем — безосновательно, но как ополчились и грызли! Вся эта свора вцепилась в Слуцкого. Все эти нормы демократии, свободы СМИ, все это бла-бла-бла — только для своих.

Поэтому действительно государство не должно поддерживать те средства массовой информации, которые выступают с антигосударственных позиций. Ни напрямую их нельзя поддерживать, ни через финансирование через определенные корпорации и другие структуры. Пусть на свободном рынке собирают рекламку, если смогут собрать. А финансировать за счет государства тех, кто льет грязь на это самое государство — это просто шизофрения.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев