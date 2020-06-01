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Автор Инна Новикова

Политолог Леонид Крутаков: старые кадры в правительстве надо менять

Политика

О необходимости кадровых перестановок в правительстве, отношениях с Западом и настоящих причинах пандемии рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой политолог, публицист, аналитик и доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.

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Нужно менять кадры

— Думаю, России нужно действовать более решительно. Ситуация 9 Мая. Трамп пишет, что Америка и Великобритания победили нацизм. Мы ответили, что возмущены тем, что они так сказали. Это слишком вежливая, мягкая реакция. Можно вспомнить памятник маршалу Коневу. Он дал команду не применять тяжёлую артиллерию во время освобождения Праги. Ценой жизни солдат, потеряв время, он сохранил город. Наверное, это неправильно, потому что американцы ковровыми бомбардировками снесли Лейпциг и Дрезден. Они берегли жизни своих солдат. А "благодарная" Чехия в итоге убрала памятник Коневу. Где наши контрмеры?

— Историю пишут победители. И если её переписывают, значит мы кого-то не добили. Или восприняли нашими союзниками тех, кто на самом деле оставался нашим врагом. Другой логики здесь быть не может. И то, что США и Англия уже давно переписывают историю, в том числе Второй мировой войны, тоже очевидно. Что нам делать?

Надо менять кадры во внутренней политике.

Вопрос кадров очень важен.

Серьёзные, большие западные компании при смене идеологии, рыночных принципов меняют практически весь руководящий состав. Ничего личного. Человек очень стереотипно мыслит. Это защитное средство мозга — стереотип. Переучить человека с одной идеологии на другую практически невозможно. У него одна история успеха, а вы ему пытаетесь в голову вложить другую схему.

Много времени занимает, и дорого стоит. Поэтому на Западе меняют топ-менеджмент.

Всё наше руководство сложилось в 1990-е годы по определённым моделям. Они не плохие и не хорошие. В то время была задача раствориться в общем рынке и стать "нормальной Португалией", условно говоря: зачем нужны амбиции, цивилизационные задачи? Мы деньги получать будем: своё продадим, купим что надо. Эти модели были эффективны именно тогда.

Теперь модель сменилась.

Сейчас задача восстановить национальный проект, вернуть свою субъектность не только политическую, но и экономическую.

А эти люди (Силуанов, Набиуллина и прочие) мыслят по-старому. Они над этой задачей смеются. Хотят создать свою экономику. Да у них не получится! С кем они соревноваться собираются? Пойдут против США? Смешно. Для них рукопожатия в международных финансовых институтах важнее, чем рукопожатия внутри страны. Они выросли в той, прежней логике. Это не фактор эффективности и неэффективности. Просто сейчас стоит другая задача, которую они не способны решить. Зимой на лыжах ведь по асфальту не ходят. Лыжи хороши зимой, а летом нужны ролики. Давайте мы эти лыжи, которые у нас зимой были, в 1990-е годы, повесим на стенку, в рамочку, даже грамоту прилепим и скажем: идите, ребята, лекции читайте, занимайтесь. Нужны другие люди.

Экономическая стратегия России строится на том, что надо переждать: мол, Америка сошла с ума. Она одумается, и опять будет хорошо, весело и удобно. Да не одумается. Сильной России в западной картине мира нет.

Они не видят нас самостоятельным игроком. Поэтому верить в дружбу с Западом сегодня — как минимум глупость, а как максимум предательство.

Теория развития и понимание, куда мы идём, задачи, цели тоже очень важны. Не может быть национальной задачей стать частью глобального рынка или обеспечить прибыль восемь триллионов вместо трёх. Даже банк не возникает на идее "мы возьмём деньги под 3 %, а отдавать будем под 5 %". Он должен красивую идею предложить, привлекательный образ, чтобы люди принесли ему деньги. Любой бизнес начинается с идеи. А мы хотим государство перевести на финансовую отчётность, превратить его в корпорацию.

Для этого надо быть окончательным технократом. Но тогда иди на завод и работай бухгалтером.

Пандемия вместо мировой войны

— Доктор Мясников долго рассказывал о том, что коронавирус не страшен, гораздо больше людей умирает от других болезней. Даже написал, что у него в больнице за три месяца умирает 500 человек. Когда он стал руководителем информационного центра о пандемии, немного изменил позицию. Сейчас он говорит о том, что коронавирус просто репетиция, а после него придёт страшная эпидемия — мутация туберкулёза или свиного гриппа. Пока в России смертность 1 %, в Италии 20 %, в Америке больше 5 %. В следующую эпидемию смертность будет до 35 %. Вам страшно?

— Я давно перестал бояться за себя. Боюсь только за детей и их будущее. Я научился убирать страх из мыслей, потому что он мешает любому анализу, туманит разум очень сильно. Что касается пандемии, я согласен с Мясниковым в одном. Пандемия — это информационные учения, замена мировой войны. Мы говорили с вами, что во многих отраслях идёт война:

  • экономическая,
  • информационная,
  • биологическая.

Глобальную горячую войну трудно себе представить, потому что есть страховка в виде ядерных потенциалов. Пандемия по своим последствиям — абсолютная мировая война, настоящая, серьёзная. И если раньше все проблемы утрясались с помощью мировых войн, то почему бы не использовать такой инструмент сейчас?

Учитывая уровень, на котором находятся генетические и биологические разработки, я не думаю, что это составляет большую проблему.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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