Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Инна Новикова

Политолог Крутаков: Украина никогда не выполнит минские соглашения

Политика

О ситуации в Донбассе, минских соглашениях и позиции Запада рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой политолог, публицист, аналитик и доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.

Окончания выходных дней в РФ: Кто получит выплаты?

Читайте начало интервью:

Минские соглашения и статус Донбасса

— Стало известно, что на этой неделе замглавы администрации президента Дмитрий Козак летал в Германию, несмотря на то, что он находится под санкциями, договариваться по поводу минских соглашений. Причём Москва предупредила Киев о том, что "либо вы выполняете подписанные вами же пункты минских соглашений, либо больше никаких разговоров не будет". Украина в ответ заявила, что ни о каком особом статусе Донбасса речи быть не может.

— Разумеется. То, что рано или поздно такое случится, надо было понимать изначально. Мы же видели. Помните, при Порошенко был "Иловайский котел"? Украинское правительство подписало минские соглашения, условно говоря, с выкрученными руками, то есть под угрозой поражения.

Была сделана колоссальная ошибка, когда российское правительство остановило ополченцев. Нельзя было их останавливать.

Пусть берут ровно столько территорий и всего прочего, сколько на тот момент могут взять, сколько было тогда в их возможностях. И уже исходя из новой завоёванной позиции начинать торговаться. Чем сильнее были бы у ополченцев переговорные позиции, чем дальше бы они продвинулись, тем лучше было бы. Мало того, то поражение стало бы полным крахом для нынешнего националистического режима на Украине, который сейчас у них присутствует.

В результате мы дали им выжить, помогли выстоять, а теперь с ними торгуемся и требуем выполнения договора.

Украинские власти никогда в жизни не будут исполнять минские соглашения.

Представьте, если вдруг сейчас российское правительство передаст Крым Украине или Курильские острова Японии. Это будет означать, что нынешняя власть теряет какую-либо легитимность и право руководить государством. Никто на это не пойдёт. Поэтому любой украинский президент, будь он хоть тысячу раз прорусским президентом, никогда не согласится отдать Донбасс. Иначе этот поступок будет воспринят как пощёчина, как оскорбление всего украинского общества. Можно сказать российским властям: вы вырастили это общество на Украине, позволили возникнуть этому самосознанию, позволили украинцам обособиться, отделиться и из части русской культуры превратиться в её ненавистника. Чего вы теперь хотите от них? Да, они себя такими воспитали.

Меньшая часть украинского народа — антирусская — захватила власть, а остальная часть под воздействием военной пропаганды превращается в русофобскую.

Мы получили колоссальную проблему: впервые левобережная территория Новороссии вошла в санитарный кордон вокруг России. Никогда раньше такого не было. Это был рубеж русской цивилизации, за который западная никогда не заходила. Теперь она зашла сюда. Мы получили колоссальную кровавую жестокую проблему у себя под боком. Это только кажется, что всё просто — сейчас, пока перемирие соблюдается. На самом деле проблема очень серьёзная. Безусловно, её необходимо решать. Мы никогда не договоримся с тем режимом, который сейчас на Украине. Украинские власти перманентно воспроизводят этот режим: сначала Порошенко, потом Зеленский. Другого президента поставят — значит, опять украинский народ обманут, точнее, его вменяемую часть. После этого уже будет сложно их вернуть. Российские власти говорят: выполняйте минские соглашения либо разговоров больше не будет, — это правильная позиция. Но проблема в том, что теперь зафиксирован новый санитарный кордон, железный занавес. Ни туда, ни сюда движение невозможно. Причём зафиксирован кордон максимально близко. Он проходит, по большому счету, по русским территориям.

Донбасс — это русская территория. И дончане никогда себя украинцами не ощущали.

Тихой сапой туда проползли западные силы, они уже у нас под боком. По сути, вдоль кордона проходит настоящий цивилизационный шов, серьёзный и глобальный. Существует фукуямовская концепция конца истории и теория плоского мира — она провалилась, и мир теперь не плоский. Он состоит из ложбинок, возвышенностей, гор, пиков и впадин. Теперь это не плато, на котором всё видно, легко прослеживается, и каждый ход записан. Отныне это совершенно серьёзные боевые действия, которые ведутся на двух фронтах:

  • информационном,
  • экономическом.

Это реальная цивилизационная война. Самый настоящий вызов для современного человечества.

В данный момент происходит слом той модели, в которой мы жили. Мы до сих пор не готовы признать, что западная модель, которую мы как будто бы приняли в 1990-е годы для себя (натянули, как сову на глобус), на самом деле умирает.

Наивеличайшая глупость — продолжать существовать в этой модели дальше и делать вид, что все западные институты, в том числе финансовые, — это политически нейтральные институты, единые для всех.

Мы уже столкнулись с санкциями. Можно сказать, нас поганой метлой выгнали практически из всех объединений. Нас даже в ООН не пускают, и США визу не выдают. Совершенно ясно, что отношение к нам на Западе, как к прислуге. Мы не будем частью того мира. В нас никогда не видели там белых людей. Мы азиаты для них.

— Это спорно. Может быть, азиаты. Но думаю, что всё-таки мы для них те, кого боятся, и в этом наша сила.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы россия донбасс украина леонид крутаков минские соглашения
Новости Все >
В Хабаровском крае и Новосибирской области продлили режим самоизоляции
Минфин выделил 100 миллиардов рублей на поддержку регионов
Россиян предостерегли от работы на даче после самоизоляции
Футболистам "Спартака" сократят зарплату за май
Жительницу Магадана осудили за рождение и смерть ребенка
Многие россияне по-прежнему не верят в коронавирус
В Балашихе возобновили строительство пристройки к школе №8
Свыше 70 тысяч москвичей победили коронавирус
Кипр: туристы, которые получат COVID на острове, отдохнут бесплатно
Еще 62 человека стали жертвами коронавируса в Германии
Последние материалы
Главу нового парламента выбрали в Иране
Балотелли разочаровал "Брешию". Контракт будет аннулирован
В Сургуте проведут проверку после смерти задержанного полицией
Мастеру ЖЭУ Чукотки предъявили обвинение в гибели двух мальчиков
Массовое тестирование на коронавирус проведут в Таиланде
Потерявших работу россиян предложили не обязывать оплачивать детсад
Экспресс-диета для похудения: основные принципы
Пётр Ян получил чемпионский бой в UFC
Трамп откапывает топор войны против соцсетей
Актриса Елена Воробей продала свою квартиру из-за кризиса
Популярное
Новости Украины
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала

Коронавирус совсем не пощадил Украину и обнажил все проблемы и без того обнищавшей страны.

Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Врач рассказала, как восстановить лёгкие после пневмонии
Здоровье
Врач рассказала, как восстановить лёгкие после пневмонии
Мир. Новости мира
Очень скрытая угроза: ядерное оружие – вчерашний день?
Здоровье
Главврач больницы в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков
Руслан Веснянко Возвращение блудного грузинского сына в украинскую политику Руслан Веснянко Василий Амирджанов Утрата властями доверия может стать событием года Василий Амирджанов Игорь Буккер Коронация последнего императора Николая II Игорь Буккер
Комментарии
Результаты теста на COVID-19 укажут в электронной медкарте
Погода не пустила на МКС американских астронавтов
Оптическая иллюзия на грани реальности: над горой летит Ковер-самолет
Forbes: пандемия увеличила число долларовых миллиардеров в России
Генерал ФСБ Михайлов: потребитель не может Родину любить
Рогозин: Россия не допустит приватизации Луны
Песков пообещал рассказать о здоровье Кадырова
Путин не сдержался и швырнул ручку на совещании
Михаил Ефремов: Карантин превратил артистов в "дармоедов"
Муфтий Дагестана прислал благодарственное письмо в Минздрав РФ
Муфтий Дагестана прислал благодарственное письмо в Минздрав РФ
Познер: США находятся на грани гражданской войны
Кому можно, а кому нельзя ходить в баню
Как уберечь стопы от заражения грибком
Казахстанский политолог: с Россией "мы стали жить беднее"
Погребинский: Украина пока нужна Западу в качестве вассала
Самоизоляцию в Москве продлили
Михаил Игнатьев: как экс-глава Чувашии всех удивил
Россияне продолжают забирать деньги из банков
Профессор Маслов: весь мир знал, что Китай выращивает новый вирус
Как Китай расплатится со всем миром за коронавирус
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ