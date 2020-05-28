Политолог Крутаков: Украина никогда не выполнит минские соглашения

О ситуации в Донбассе, минских соглашениях и позиции Запада рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой политолог, публицист, аналитик и доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков.

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Минские соглашения и статус Донбасса

— Стало известно, что на этой неделе замглавы администрации президента Дмитрий Козак летал в Германию, несмотря на то, что он находится под санкциями, договариваться по поводу минских соглашений. Причём Москва предупредила Киев о том, что "либо вы выполняете подписанные вами же пункты минских соглашений, либо больше никаких разговоров не будет". Украина в ответ заявила, что ни о каком особом статусе Донбасса речи быть не может.

— Разумеется. То, что рано или поздно такое случится, надо было понимать изначально. Мы же видели. Помните, при Порошенко был "Иловайский котел"? Украинское правительство подписало минские соглашения, условно говоря, с выкрученными руками, то есть под угрозой поражения.

Была сделана колоссальная ошибка, когда российское правительство остановило ополченцев. Нельзя было их останавливать.

Пусть берут ровно столько территорий и всего прочего, сколько на тот момент могут взять, сколько было тогда в их возможностях. И уже исходя из новой завоёванной позиции начинать торговаться. Чем сильнее были бы у ополченцев переговорные позиции, чем дальше бы они продвинулись, тем лучше было бы. Мало того, то поражение стало бы полным крахом для нынешнего националистического режима на Украине, который сейчас у них присутствует.

В результате мы дали им выжить, помогли выстоять, а теперь с ними торгуемся и требуем выполнения договора.

Украинские власти никогда в жизни не будут исполнять минские соглашения.

Представьте, если вдруг сейчас российское правительство передаст Крым Украине или Курильские острова Японии. Это будет означать, что нынешняя власть теряет какую-либо легитимность и право руководить государством. Никто на это не пойдёт. Поэтому любой украинский президент, будь он хоть тысячу раз прорусским президентом, никогда не согласится отдать Донбасс. Иначе этот поступок будет воспринят как пощёчина, как оскорбление всего украинского общества. Можно сказать российским властям: вы вырастили это общество на Украине, позволили возникнуть этому самосознанию, позволили украинцам обособиться, отделиться и из части русской культуры превратиться в её ненавистника. Чего вы теперь хотите от них? Да, они себя такими воспитали.

Меньшая часть украинского народа — антирусская — захватила власть, а остальная часть под воздействием военной пропаганды превращается в русофобскую.

Мы получили колоссальную проблему: впервые левобережная территория Новороссии вошла в санитарный кордон вокруг России. Никогда раньше такого не было. Это был рубеж русской цивилизации, за который западная никогда не заходила. Теперь она зашла сюда. Мы получили колоссальную кровавую жестокую проблему у себя под боком. Это только кажется, что всё просто — сейчас, пока перемирие соблюдается. На самом деле проблема очень серьёзная. Безусловно, её необходимо решать. Мы никогда не договоримся с тем режимом, который сейчас на Украине. Украинские власти перманентно воспроизводят этот режим: сначала Порошенко, потом Зеленский. Другого президента поставят — значит, опять украинский народ обманут, точнее, его вменяемую часть. После этого уже будет сложно их вернуть. Российские власти говорят: выполняйте минские соглашения либо разговоров больше не будет, — это правильная позиция. Но проблема в том, что теперь зафиксирован новый санитарный кордон, железный занавес. Ни туда, ни сюда движение невозможно. Причём зафиксирован кордон максимально близко. Он проходит, по большому счету, по русским территориям.

Донбасс — это русская территория. И дончане никогда себя украинцами не ощущали.

Тихой сапой туда проползли западные силы, они уже у нас под боком. По сути, вдоль кордона проходит настоящий цивилизационный шов, серьёзный и глобальный. Существует фукуямовская концепция конца истории и теория плоского мира — она провалилась, и мир теперь не плоский. Он состоит из ложбинок, возвышенностей, гор, пиков и впадин. Теперь это не плато, на котором всё видно, легко прослеживается, и каждый ход записан. Отныне это совершенно серьёзные боевые действия, которые ведутся на двух фронтах:

информационном,

экономическом.

Это реальная цивилизационная война. Самый настоящий вызов для современного человечества.

В данный момент происходит слом той модели, в которой мы жили. Мы до сих пор не готовы признать, что западная модель, которую мы как будто бы приняли в 1990-е годы для себя (натянули, как сову на глобус), на самом деле умирает.

Наивеличайшая глупость — продолжать существовать в этой модели дальше и делать вид, что все западные институты, в том числе финансовые, — это политически нейтральные институты, единые для всех.

Мы уже столкнулись с санкциями. Можно сказать, нас поганой метлой выгнали практически из всех объединений. Нас даже в ООН не пускают, и США визу не выдают. Совершенно ясно, что отношение к нам на Западе, как к прислуге. Мы не будем частью того мира. В нас никогда не видели там белых людей. Мы азиаты для них.

— Это спорно. Может быть, азиаты. Но думаю, что всё-таки мы для них те, кого боятся, и в этом наша сила.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова