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Автор Александр Шторм

"Все в Москву!": регионы ждет огромный отток жителей

Политика

Эксперты агентства Moody's выступили с прогнозами касательно последствий коронавируса в России. Одним из выводов — об ускорении внутренней миграции.

По мнению аналитиков, жители провинции с удвоенной силой будут стремиться уехать в Москву и другие мегаполисы. В выигрыше при этом не будет никто — лучше не станет ни "столицам", ни провинции, ни государству, ни гражданам.

В документе говорится, что ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии и обвала нефтяных цен отразится на социально-экономическом положении регионов не лучшим образом. Доходы упадут, и население будет мигрировать, что повлечет еще большее снижение зарплат в менее развитых регионах.

Отмечается, что в группе риска находятся регионы с низкими доходами, слабой системой соцподдержки, слабой инфраструктурой, высокой занятостью в сфере услуг и расположенные рядом с более развитыми регионами.

Скорее всего в ближайшее время пострадают:

  1. Омск,
  2. Чувашия,
  3. Самара,
  4. Башкортостан
  5. Нижний Новгород
  6. Малые города и поселки

По большому счету, разговор идет о довольно крупных промышленных центрах, которые могут повторить судьбу Детройта.

То есть можно ожидать, что повысится спрос на жильё в мегаполисах, а значит возрастет стоимость продажи и аренды квартир. Переполнится рынок труда, повысится текучка кадров, что отразится на зарплатах в столице. А регионы потеряют и кадры, и покупательскую способность. Уровень жизни будет расходиться с каждым голом все больше и больше.

Напомним, падение ВВП в апреле этого года составило почти треть по сравнению с апрелем 2019. ВВП России по итогам 2020 года упадет на 5,5%. Ситуация с коронавирусом кричит о том, что нужно развивать регионы, но пока в России есть Москва и есть все остальные.

Как писали в паблике "Да", ссылаясь на "Вестник психологии", по результатам тестирования на определение уровня интеллекта, проведенного в 2018 году среди 21 000 пользователей крупнейшим развлекательным порталом, выяснено:

"Проживающие в провинции россияне менее интеллектуальны, чем жители Москвы и Санкт-Петербурга".

Авторы заметки утверждали, что по итогам прохождения теста Айзенка с обязательным указанием перед заполнением города проживания, "результаты жителей обоих столиц чаще всего превышали 100 баллов, тогда как 60% жителей регионов едва дотягивали до заветной "сотни".

При этом издание также напоминает, что "в 2012 году британские учёные пришли к выводу о том, что интеллект человека состоит из нескольких компонентов и не сводится к одному показателю".

По этому поводу директор Российского института культурологии, коренной москвич Кирилл Разлогов отметил

"Спасать" Москву от провинциалов — занятие бессмысленное, так как "они составляют большинство не только на стройках, но и в Госдуме, правительстве и крупных корпорациях? Москва всегда притягивала самых активных, амбициозных, сильных. Провинциалы "переварили" город, переделав всю его среду и атмосферу под себя, еще в 1950-е. И продолжают "переваривать". Этот процесс происходит в каждом мегаполисе. Он может нравиться или нет, но он необратим, и давайте это признаем".

Социолог Степан Гончаров из "Левада-центра" ранее сообщал СМИ, что "столица часто воспринимается как шумный перенаселенный город". А по данным ФОМ большинство россиян (66%) полагают, что жители Москвы заметно отличаются от обитателей остальных городов и всей России.

Стоит добавить, что по данным исследований, в том числе проведенных КБ "Стрелка", российские города-миллионники по уровню компетентности властей, культурному уровню горожан и даже по подушевому валовому городскому продукту отстают от Москвы на сто лет.

Так что этот разрыв так или иначе будет оказывать влияние на ситуацию. И весьма существенное…

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Темы регионы миграция бедность москвичи эпидемия провинция провинциалы безработица внутренняя миграция
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