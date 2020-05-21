Накануне новых событий: КПРФ начнет готовить Россию к социалистическому будущему

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил однопартийцам, что "мы с вами находимся накануне новых событий". По его мнению, "где-то в районе 1 июня будут сняты карантинные ограничения". "В этой связи мы всей командой начали подготовку Пленума ЦК КПРФ. Его тема: "Новая реальность, выборы и социалистическое будущее России", — сообщил Геннадий Андреевич.

"Качественно новая ситуация"

20 мая по видеоконференцсвязи прошло всероссийское совещание руководства КПРФ с первыми секретарями реготделений партии, всех 85-ти. Поскольку руководство компартии предполагает, что ограничения к лету начнут снимать, то это даст старт предвыборной кампании. В компартии уже подсчитали, что ее кандидаты будут представлены в 90% губернаторских и муниципальных кампаний, а в заксобрания — 100%.

Геннадий Зюганов сообщил соратникам по партии, что ситуация "качественно новая". По его словам, друг на друга "наложились три волны".

Первая — пандемия коронавируса ;

; вторая — "нефтегазовый шок" . "Даже автор воровской безудержной приватизации Чубайс и то недавно в интервью заявил, что нефтегазовая корова сдохла, и надо всерьез заниматься модернизацией", — уточнил Геннадий Андреевич глубину проблемы.

. "Даже автор воровской безудержной приватизации Чубайс и то недавно в интервью заявил, что нефтегазовая корова сдохла, и надо всерьез заниматься модернизацией", — уточнил Геннадий Андреевич глубину проблемы. Третья — экономическая.

При этом, подчеркнул Геннадий Зюганов, у коммунистов давно есть не только программы по преодолению кризиса, но и опыт их практического применения.

"…мы предложили два десятка отраслевых программ. Мы их апробировали в Иркутской области, где Сергей Георгиевич Левченко показал, что можно за четыре года удвоить бюджет, обуздать "черных лесорубов", в пять-шесть раз увеличить социальные программы. Но вместо благодарности и обобщения опыта мы услышали зубовный скрежет из кабинетов администрации Путина, получили мордобой во всех средствах массовой информации, проплаченный олигархией, этими жуликами и мерзавцами", — заявил лидер КПРФ.

Левченко, напомним, ушел в отставку по собственному желанию в декабре прошлого года. Накануне появилась информация, что он намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах в сентябре этого года.

Планы на ближайшее будущее

Вообще подготовка к выборам стала одной из основных тем видеоконференции. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил участникам совещания, что "власть пытается препятствовать своим политическим оппонентам, в том числе путем переписывания выборного законодательства". И призвал взаимодействовать с союзниками компартии. Региональным отделениям была поставлена задача до 20 июня провести конференции по выдвижению кандидатов в губернаторы и в депутаты заксобраний.

Еще один зампред ЦК КПРФ, Владимир Кашин, сообщил о планах проведения 20 июня Всероссийской акции в защиту социально-экономических интересов трудящихся. С учетом, разумеется, эпидемиологической обстановки.

В общем, можно сказать, что ничего из ряда вон выходящего на совещании не прозвучало. Как обычно, заявлено о кризисе в стране и наличии у КПРФ программы, которая позволит с кризисом справиться. Ну так об этом в компартии постоянно говорят.

Правда, все-таки появилась какая-то определенность в планах относительно участия коммунистов в выборах. В начале апреля Геннадий Зюганов выступил за перенос единого дня голосования. По его мнению, тем, кто "одобряет голосование в сентябре, нужны не выборы, а халтура". Судя по совещанию, эта точка зрения подверглась корректировке — на переносе выборов коммунисты уже не настаивают.