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Автор Александр Шторм

Власти отправят безработных на стройки, в такси и торговлю

Политика

В России растет количество официально зарегистрированных безработных. Такими темпами этот показатель не рос никогда. Власти собираются массово отправлять потерявших доход граждан на стройки, благоустройство городов, а также в такси, торговлю или хотя бы устроить разнорабочими.

Только за последние десять дней количество официальных безработных выросло более чем на 200 тыс. человек. Согласно прогнозам, к концу года на учете в службах занятости будут стоять около 3 миллионов наших сограждан.

Как правило, общее число безработных было в 4-5 раз больше, чем официально зарегистрированных.

Сколько в России будет безработных к концу 2020 года

Чиновники и эксперты называют разные цифры — количество тех, кто окажется без работы и дохода в России.

Так 11 мая президент России Владимир Путин сообщил о том, что число официально зарегистрированных безработных в России уже достигло 1,4 млн человек.

Как заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков, по расчетам Международной организации труда (МОТ), количество россиян бе работы может достичь 5,3 млн.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозировал месяц назад, что число безработных из-за коронавируса может временно вырасти с 2,5 млн до 8 млн человек.

В итоге, общее число безработных может быть в 4-5 раз больше, и составить 12,5 млн человек. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечает, что все будет зависеть от дальнейшей ситуации на рынке труда после окончания режима нерабочих дней. Кроме того, правительство готовит "меры для дополнительной поддержки занятости", в том числе привлекает людей на общественные работы.

По данным социологов "Левады":

  • практически треть респондентов уже столкнулась с проблемой уменьшения заработной платы
  • еще четверть из респондентов столкнулись с задержкой выплаты зарплаты (25%)
  • 26% опрошенных уже были уволены

Со своей стороны, министр финансов периода дефолта Михаил Задорнов полагает, что массовой безработицы в России не будет, поскольку большинство работодателей предпочитают сокращать доходы, но не увольнять персонал. Таким образом, уровень безработицы в стране по итогам 2020 года не превысит 5,5% трудоспособного населения.

Напомним, в правительстве подготовили план восстановления экономики и доходов граждан после пандемии. План планируется реализовать в три этапа до конца 2021 года.

  1. Первый этап — это стадия адаптации, рассчитанная на конец II квартала — III квартала 2020 года. Цель этого этапа — избежать распространения рецессии на широкий круг отраслей и стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших сферах.
  2. На втором этапе смогут осуществлять свою деятельность некоторые предприятия торговли и отдельные образовательные организации. Будут сохраняться ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале. Второй этап в плане правительства — это стадия восстановления экономики. Он должен прийтись на IV квартал 2020 — II квартал 2021 года.
  3. Третий этап — это стадия активного роста, намеченная правительством на III-IV кварталы 2021 года. Результатом третьего этапа должен стать выход на устойчивые темпы экономического роста.

Какую работу власти предлагают безработным россиянам

Желающих работать планируют занять на стройках и в благоустройстве городов, сообщил "Известиям" близкий к кабмину источник. Поскольку множество входящих в это направление проектов оперативно генерируют рабочие места, люди могут наниматься на основании временных договоров. К тому же проекты не требуют для запуска существенных вложений и длительных согласований.

Такой способ борьбы с безработицей может быть эффективен только как антикризисная мера, но на длинном горизонте он абсолютно неоправдан, считают эксперты. Да и сейчас согласование конкретных мероприятий нацпроекта в регионах перегружено бюрократическими процедурами, поскольку деньги есть, но толком не распределены по направлениям.

Чиновники отмечают, что многим людям, лишившимся работы, не принципиально, куда наниматься, лишь бы деньги платили. Ожидается, что развертывание работ по нацпроекту позволит оперативно трудоустроить как минимум несколько десятков тысяч человек на такие задачи, как, например, озеленение городов, покраска домой и заборов, строительство и так далее.

"Также эксперты и власти предлагают потерявшим работу и доход отправиться в такси, торговлю продуктами и непродовольственными товарами или попробовать себя на производствах хотя бы в роли подсобного разнорабочего",- пишут в соцмедиа.

Впрочем, есть направления, где практически никогда не будет безденежья из-за безработицы. В процентном отношении больше всего выросли расходы на госаппарат (+24%), идет рост финансирования силовиков (+5,1%). Далее уже идет соцподдержка населения, что связано с временными расходами на население в коронакризис (+21% за январь-апрель).

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Темы такси кризис эпидемия коронавирус безработица строительство благоустройство служба занятости
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