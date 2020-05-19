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Автор Александр Шторм

Чубайс прогнозирует "ужасающую бедность" после коронакризиса

Политика

Руководитель "Роснано" Анатолий Чубайс заявил о том, что правительство РФ исключительно правильно поддерживает крупный бизнес в кризисные моменты. Но рост количества бедных среди простого народа при этом будет ужасающим.

Чубайс в выпуске "Forbes Карантин" высказался в том духе, что в кризис миллионы россиян столкнутся с тяжелым снижением уровня жизни. Особенно сложно этот период пройдет для "самых незащищенных, самых бедных. Это как раз та категория [населения], которая живет без сбережений, без запасов".

Глава Роснано при этом отметил, что такое положение вещей сложилось и в других государствах.

Снижение доходов граждан в итоге однозначно приведет к политическим последствиям, и не хотелось бы "потрясений революционного характера", — подытожил Чубайс.

По его словам, решение о выплатах семьям с детьми принято своевременно.

"Ни в 2008 году, ни в 2014 году правительство не выходило с уровня поддержки юрлиц на уровень поддержки физлиц. Это же такая революция с точки зрения бюджета, с точки зрения технологий доведения средств", — считает Чубайс.

При этом у властей якобы достаточное количество финансовых инструментов для того, чтобы смягчить неблагоприятные последствия спада в экономики. В частности, он напомнил, что госдолг страны составляет всего 14%, тогда как "у половины Европы — за 100%".

На сегодняшний день уровень инфляции в РФ не превышает 4%, золотовалютные резервы составляют 500 млрд долларов. "Все это позволяет маневрировать. Это не та ситуация, с которой мы жили в январе 1995 года, когда объемов валютных резервов оставалось на четверо суток продаж валюты на бирже. Четверо суток — на волоске прошли", — подытожил глава "Роснано".

Стоит добавить, что мнение Чубайса о происходящем уже звучало и ранее.

"В блокнот конспирологу. В эту пандемию Ковида вспомнилось — Чубайс ещё в 2011 году предупреждал, ссылаясь на исследования Римского клуба: следующий этап нашей жизни будет катастрофичным, население Земли снизится до 1,5-2,5 млрд. человек (т.е. в 3-5 раз).

"Тренда на такое снижение численности населения мир никогда ещё не переживал в истории", — говорит Чубайс. Показывают первый ряд слушателей во время выступления Чубайса — там сидит глава АП (в то время) Сергей Иванов и с приятной улыбкой слушает всё это", — писали недавно в телеграм-канале "Толкователь".

Речь шла о перспективах развития человечества уже в ближайшие годы. Тогда глава Роснано говорил ровно о том, что, возможно, начинается сейчас.

Напомним, что ранее в интервью Pravda. ru директор аналитического центра "Стратег-PRO" Александр Ведруссов заявил, что "вся вертикаль вплоть до президента потеряла доверие" и пояснил — раньше народ был уверен, что президент "вступится не за большой бизнес, а за маленького человека".

"В лице президента все-таки была какая-то последняя надежда у людей. Народная надежда. Всего народа. Но и она резко исчезла",- отмечал эксперт.

"Есть очень мощная часть элит, которая выступает с идеей даже не либерализма, а социал-дарвинизма, что сильные должны иметь все, а слабых — толкни в пропасть… В элите слишком много людей, которые не любят русский народ. Они участвуют в управлении Россией, но своей более близкой и настоящей родиной считают скорее Запад",- также заявлял Pravda. ru глава ИПИ Сергей Макаров.

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Темы элита нищета эпидемия бедность соцвыплаты коронавирус господдержка крупный бизнес анатолий чубайс
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