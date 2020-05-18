Пандемия коронавируса загнала весь мир в состояние хронического стресса. Страхи и фобии сегодня у людей не редкость, а, скорее норма самоощущения. Россиянам в этом плане приходится сложнее многих других, ибо факторов для эмоций больше, чем хотелось бы.
В связи с этим в телеграме провели опрос на тему, чего сейчас больше всего боятся соотечественники.
Выяснилось следующее:
В целом, это понятно, поскольку ситуация в экономике страны носит откровенно затяжной характер, и ничего нового в этом плане режим самоизоляции россиянам не показал.
Как демонстрируют результаты другого соцопроса, жители страны сидят бех средств к существованию, и не слишком по этому поводу комплексуют, ибо ситуация стабильно плохая у всех.
На вопрос "Как у вас обстоят дела с деньгами?", 16% заявили, что они давно закончились.
Еще 6% утверждают, что деньги "закончились, но есть где взять". А другие 6% высказались в том духе, что средства "закончились, взять негде, подумываю о криминале". Так что положение вещей лучшим станет еше очень не скоро.
О том, что деньги "пока есть, но скоро закончатся", заявили 28% участников опроса. Денег хватит минимум на 2 месяца еще 22%, и столько же читателей канала выбрали ответ, что "их и не было".
В общем, ничего хорошего от сложившихся обстоятельств россияне не ждут от слова совсем. И понять такие настроения можно — помощи пока ждать неоткуда.
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