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Автор Александр Шторм

Россияне опасаются бедности больше, чем коронавируса

Политика

Пандемия коронавируса загнала весь мир в состояние хронического стресса. Страхи и фобии сегодня у людей не редкость, а, скорее норма самоощущения. Россиянам в этом плане приходится сложнее многих других, ибо факторов для эмоций больше, чем хотелось бы.

В связи с этим в телеграме провели опрос на тему, чего сейчас больше всего боятся соотечественники.

Выяснилось следующее:

  • Заболеть коронавирусом с тяжёлыми последствиями откровенно опасаются 26% респондентов.
  • Большая часть опрошенных (34%) заявили о страхе в связи с возможной бедностью, отсутствием денег, потерей работы.
  • Еще 3% заявили о нежелании быть "чипироваными с вакциной".
  • 12% протестуют против цифрового ГУЛАГа после эпидемии,
  • 1% вообще критически не желает выхода на улицу, на работу, в общественный транспорт.
  • "Спиться из-за "режима ХЗ" боятся 2% опрошенных.
  • Совершенно другие проблемы — типа испорченного лета-2020 без курортов или заграницы — волнуют 4% опрошенных.
  • 5% не хотят политических потрясений летом-осенью-зимой
  • О неурожае и голоде вспомнили 4% респондентов.
  • Об отсутствии страха заявили 9% проголосовавших.

В целом, это понятно, поскольку ситуация в экономике страны носит откровенно затяжной характер, и ничего нового в этом плане режим самоизоляции россиянам не показал.

Как демонстрируют результаты другого соцопроса, жители страны сидят бех средств к существованию, и не слишком по этому поводу комплексуют, ибо ситуация стабильно плохая у всех.

На вопрос "Как у вас обстоят дела с деньгами?", 16% заявили, что они давно закончились.

Еще 6% утверждают, что деньги "закончились, но есть где взять". А другие 6% высказались в том духе, что средства "закончились, взять негде, подумываю о криминале". Так что положение вещей лучшим станет еше очень не скоро.

О том, что деньги "пока есть, но скоро закончатся", заявили 28% участников опроса. Денег хватит минимум на 2 месяца еще 22%, и столько же читателей канала выбрали ответ, что "их и не было".

В общем, ничего хорошего от сложившихся обстоятельств россияне не ждут от слова совсем. И понять такие настроения можно — помощи пока ждать неоткуда.

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Темы кризис бедность эпидемия безработица коронавирус акции протеста
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