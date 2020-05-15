ЦИК Белоруссии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Лукашенко кандидатом на выборах президента.
По данным ЦИК республики, руководителем инициативной группы является председатель Федерации профсоюзов Белоруссии Михаил Орда. Напомним, Лукашенко уже выигрывал президентские выборы в 1994, 2001-м, 2006-м, 2010-м и 2015 году.
О его конкурентах известно пока немного - к примеру, о регистрации инициативной группы заявил находящийся под административным арестом белорусский блогер Сергей Тихоновский. Однако, ему... отказали, сославшись на отсутствие подписи.
За пост будут, вероятно, бороться и бывший директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало, экс-председатель правления "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, лидер движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.
Выборы в стране назначены на 9 августа. Потенциальные кандидаты в президенты должны к 15 мая подать в Центризбирком документы на регистрацию своих инициативных групп по сбору подписей избирателей. Их регистрация должна пройти в пятидневный срок со дня подачи заявления.
Далее схема будет выглядеть так: сбор подписей пройдет с 21 мая по 19 июня. Регистрация кандидатов в президенты состоится с 5 по 14 июля, затем начнется предвыборная кампания. С 4 по 8 августа будет проходить досрочное голосование.
Эксперты отмечают, что политический ландшафт Белоруссии оживило появление среди потенциальных соперников действующего президента двух новых фигур. Это бывший помощник Александра Лукашенко, экс-посол Белоруссии в США, 12 лет руководивший Парком высоких технологий, Валерий Цепкало и уволившийся 12 мая со своего поста председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико.
По сути конкурентов: Цепкало не представляет оппозицию, за ним не стоят никакие силы, и финансировать кампанию он будет за счет собственных средств, продав свою недвижимость.
Программа у него есть, но он пока не готов ее публиковать. Цепкало хотел бы «видеть Республику Беларусь другой страной, нормальной, демократической, цивилизованной, где будет вестись диалог по поводу путей развития и где мы не будем вставать каждое утро и смотреть, что там сказал один человек в отношении того, куда мы сегодня идем».
Россия же в отношении Белоруссии «всегда будет, наверное, самым главным политическим и экономическим партнером, это не зависит от наших желаний, нравится нам это или нет».
Добавим, что проект "Выборный" провел опрос своих читателей, что они думают по поводу выдвижения Лукашенко.
Альтернативные варианты были такими:
"Предстоящие выборы будут тяжелыми для Александра Лукашенко: сильные конкуренты, отсутствие поддержки Кремля и общемировой кризис",- уже пишут СМИ.
И действительно, особенности белорусских выборов уже описал проект "БГМ".
Лукашенко дает России шанс для непризнания результатов выборов - пишут эксперты "Трыкатаж".
"Почему? Так ЦИК устами председателя Ермошиной объявил, что избиркомы будут заседать без участия наблюдателей по причине коронапсихоза. ЕС и так не признает. США просто пожурят. Для России признание ТАКИХ выборов - удар по собственной репутации",- заключают они.
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