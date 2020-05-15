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Автор Александр Шторм

"Должен проиграть, но победит": Лукашенко пошел на выборы-2020

Политика

ЦИК Белоруссии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Лукашенко кандидатом на выборах президента.

По данным ЦИК республики, руководителем инициативной группы является председатель Федерации профсоюзов Белоруссии Михаил Орда. Напомним, Лукашенко уже выигрывал президентские выборы в 1994, 2001-м, 2006-м, 2010-м и 2015 году.

О его конкурентах известно пока немного - к примеру, о регистрации инициативной группы  заявил  находящийся под административным арестом белорусский блогер Сергей Тихоновский. Однако, ему... отказали, сославшись на отсутствие подписи.

За пост будут, вероятно, бороться и бывший директор Парка высоких технологий Валерий Цепкало, экс-председатель правления "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, экс-депутат парламента Анна Канопацкая, лидер движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

Выборы в стране назначены на 9 августа. Потенциальные кандидаты в президенты должны к 15 мая подать в Центризбирком документы на регистрацию своих инициативных групп по сбору подписей избирателей. Их регистрация должна пройти в пятидневный срок со дня подачи заявления.

Далее схема будет выглядеть так: сбор подписей пройдет с 21 мая по 19 июня. Регистрация кандидатов в президенты состоится с 5 по 14 июля, затем начнется предвыборная кампания. С 4 по 8 августа будет проходить досрочное голосование.

Эксперты отмечают, что политический ландшафт Белоруссии оживило появление среди потенциальных соперников действующего президента двух новых фигур. Это бывший помощник Александра Лукашенко, экс-посол Белоруссии в США, 12 лет руководивший Парком высоких технологий, Валерий Цепкало и уволившийся 12 мая со своего поста председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико.

По сути конкурентов: Цепкало не представляет оппозицию, за ним не стоят никакие силы, и финансировать кампанию он будет за счет собственных средств, продав свою недвижимость.

Программа у него есть, но он пока не готов ее публиковать. Цепкало хотел бы «видеть Республику Беларусь другой страной, нормальной, демократической, цивилизованной, где будет вестись диалог по поводу путей развития и где мы не будем вставать каждое утро и смотреть, что там сказал один человек в отношении того, куда мы сегодня идем».

Россия же в отношении Белоруссии «всегда будет, наверное, самым главным политическим и экономическим партнером, это не зависит от наших желаний, нравится нам это или нет».

Добавим, что проект "Выборный" провел опрос своих читателей, что они думают по поводу выдвижения Лукашенко.

  • 18% проголосовавших считают, что  Лукашенко достоин победы.
  • О том, что  Лукашенко должен проиграть, говорили 6%.
  • Большинство респондентов (56%),придерживаются мнения, что  Лукашенко должен проиграть, но выиграет.

Альтернативные варианты были такими:

  • 3% уверены, что выборы будут отменены или перенесены.
  • Всего 2% думают, что победит другой кандидат.
  • Наиболее радикальной версии развития событий придерживаются 13%, считающие, что  в стране «случится путч, присоединение, майдан, народный бунт".
  • И 2% выразили уверенность, что Лукашенко снимет свою кандидатуру.

"Предстоящие выборы будут тяжелыми для Александра Лукашенко: сильные конкуренты, отсутствие поддержки Кремля и общемировой кризис",- уже пишут СМИ.

И действительно, особенности белорусских выборов уже описал проект "БГМ".

  • По традиции, в избирательные комиссии не допускается оппозиция. Все люди, которые считают голоса тщательно отбираются.
  • Есть ещё досрочное голосование. Целых 5 дней за урной никто не следит кроме дежурного милиционера
  • На тех считанных участках куда обычно попадают международные наблюдатели, в основной день голосования сфальсифицировать очень сложно. Поэтому по традиции там с огромным отрывом Лукашенко проигрывает оппозиционным кандидатам. Правда когда начинают считать бюллетени с досрочного голосования (за которым никто не следит) там он набирает больше 90%.
  • Есть ещё разные подробности вроде мизерного выделенного времени на ТВ и радио, цензуры, отказа Лукашенко участвовать в дебатах, давления спецслужб на членов инициативной группы и пр. 

Лукашенко дает России шанс для непризнания результатов выборов - пишут эксперты "Трыкатаж".

"Почему? Так ЦИК устами председателя Ермошиной объявил, что избиркомы будут заседать без участия наблюдателей по причине коронапсихоза. ЕС и так не признает. США просто пожурят. Для России признание ТАКИХ выборов - удар по собственной репутации",- заключают они.

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