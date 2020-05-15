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Автор Антон Куликов

"Это Путин": Форум свободной России нашел причину пандемии

Политика

В конце апреля в Вильнюсе должен был пройти IX Форум свободной России. Но по понятным причинам не прошел. Сбор свободных российских граждан в Литве перенесли на осень. Однако это не означает, что борьба остановлена. Отнюдь.

Форум свободной России нашел причину проблем. Она одна и та же

Постоянный комитета Форума опубликовал заявление с оценкой происходящего в России. Составители заявления не обманули — нет сейчас на Земле места более мрачного, чем Российская Федерация.

Начинается все как обычно, с "власти скрывают". Поскольку идеолог и основатель Форума Гарри Каспарова изначально выражал сомнение в официальных данных, то было бы странно ожидать чего-то иного в заявлении. Сначала Каспаров сомневался в числе заболевших, теперь подозрения у него вызывают данные об умерших.

"Кто виноват в цифрах страшных потерь? Мы заявляем прямо: причины заключаются в систематической лжи, политике цензуры, чудовищной некомпетентности, преступной халатности, ошибочных действиях лично Путина и путинского руководства", — сказано в заявлении.

Против пытающихся рассказать "правду" в России развернули репрессии, "развернут настоящий террор" и так далее.

В упрек российским властям поставлен и тот факт, что Российская Федерация оказалась на третьем месте по числу зараженных. Нет, никакого противоречия составители заявления не наблюдают. В вину Путин и "путинскому руководству" ставят данные, которые предоставляют российские власти. Но они же не вызывают доверия, зачем же ими оперировать?

Хорошо, с претензиями все более-менее понятно. Какой выход из кризиса?

Интересные совпадения

"Эпидемический кризис ставит в общенациональную повестку дня решение самых неотложных вопросов: отставка Путина; полное обеспечение средствами индивидуальной защиты всех медиков, находящихся на фронтах войны с эпидемией; пятикратное увеличение на все время эпидемии заработной платы и соответствующих выплат всем медицинским сотрудникам, спасающим людей от инфекции; предоставление денежных компенсаций всем гражданам, потерявшим доход в результате введения государством карантинных и других ограничительных мер", — говорится в заявлении.

Да каким образом поможет отставка Путина-то?! Причем здесь вообще это? Вместо него кто и почему это должно положительно сказаться на борьбе с эпидемией? И почему российские власти оказались менее подготовленными, чем власти США, Великобритании, Испании, Италии, других государств?

Что касается остальных мер, то это просто набор ничего не значащих и ни к чему не обязывающих фраз. Звучит красиво, а как это на практике воплотить? Впрочем, к чему этот вопрос, очевидно же, что не составители заявления будут этим заниматься.

Иначе как кликушеством заявление Постоянного комитета Форума свободной России назвать нельзя. Впрочем, ничего нового.

Единственный момент — обнародование заявления странным образом совпало с кампанией в западных СМИ о том, что в России скрывают реальное число умерших в ходе пандемии коронавируса. В самом деле, в нем нет ничего, о чем в Постоянном комитете не могли сказать ранее. Или ничего странного в этом совпадении нет?

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Темы коронавирус гарри каспаров форум свободной россии
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