"Нас будут чипизировать": в КПРФ предупредили о скрытой угрозе

В КПРФ заподозрили власть в отработке методов управления населением с помощью чипирования. Об этом в четверг заявил далеко не последний человек в партии — первый секретарь татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов.

Предупреждение первого секретаря

По его мнению, пандемия коронавируса помогает властям отрабатывать методы управления населением с помощью чипирования.

"По-моему, как было сказано в одном журнале, пандемия помогает отрабатывать методы управления будущего цифрового государства. Нас будут чипизировать. Это опасное явление", — заявил Миргалимов на пресс-конференции фракции компартии в Госсовете республики.

Судя по его деяниям, первый секретарь татарстанского отделения КПРФ не склонен преувеличивать значение ограничительных мер. Например, 22 апреля Миргалимов принял участие в несогласованной акции у памятника Ленину в Казани. На следующий день он попал в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Но повторный тест дал отрицательный результат на COVID-19.

Не он первый, не он последний?

Миргалимов стал первым достаточно высокопоставленным представителем одной из российских политических партий, который заявил об опасности чипирования. Хотя, надо полагать, он такой не один. И не только в компартии его единомышленники.

Напомним, в начала мая разразился скандал из-за снятия с эфира выпуска авторской программы Никиты Михалкова "Бесогон ТВ". То есть сначала ее показали на канале "Россия 24" 1 мая, причем два раза. Но повторные показы 2 и 3 мая в эфир не вышли.

Сам Михалков заявил, что причина отказа в повторах его новой программы заключается в цензуре. Речь в программе шла о намерении основателя Microsoft Билла Гейтса чипировать всех людей на Земле, а также о его последователях в России в лице Германа Грефа и других "цифровизаторов".

После этой передачи депутат Госдумы Дмитрий Ионин обратился к Биллу Гейтсу с просьбой объяснить, действительно ли он решил чипировать россиян. Обращение он написал на русском языке в комментариях к одному из постов миллиардера в Instagram.

Сам Ионин пояснил, что считает чипирование теорией заговора. О том, что ответил Билл Гейтс ничего неизвестно. Не исключено, что он позволил себе проигнорировать вопрос депутата Госдумы, хоть в это и трудно поверить.

Если же говорить серьезно, то разнообразные теории после вспышки пандемии коронавируса расцвели пышным цветом. Напомнить хоть, что в некоторых странах жгли вышки 5G. До России это, к счастью, практически не дошло. Хотя был один эпизод с сожжением вышки сотовой связи.

В общем, можно предполагать, что изучению этого феномена будет посвящена не одна диссертация. Если, конечно, не произойдет того, о чем предупредил первый секретарь татарстанского отделения КПРФ.