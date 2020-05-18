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Автор Инна Новикова

Диссонанс действий власти при COVID-19 вызывает недовольство людей

Политика

Насколько люди поддерживают карантинные меры властей? Почему возникает массовое недовольство? Как в таких условиях будут выстраиваться отношения центра и регионов? Помогают ли ограничения против COVID-19? Что такое социальный и информационный иммунитет? На все эти и многие другие вопросы в прямом эфире видеостудии Pravda. ru по скайпу главному редактору Инне Новиковой ответил известный политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Коронавирус: Одобряют ли россияне действия властей?

Читайте начало интервью:

Карантинные меры

— Алексей, всегда бывает удивительно, если у нас начинают вспоминать население. Когда проводили пенсионную реформу, население не спрашивали. Теперь Собянин говорит, что его поддерживают москвичи. Откуда он знает, что его поддерживают москвичи? По опросам Левада-Центра, 48% россиян недовольны антивирусными мерами властей, а среди жителей крупных городов недовольных — 61%, потому что это больше коснулось крупных городов. Только 46% россиян эти меры поддерживают, но опять же, в крупных городах — намного меньше.

— Так происходит, потому что верховная власть ретранслирует вполне себе хорошие и понимаемые населением меры, но исполнительная власть перекладывает это на региональную власть, а региональная власть может что-то делать только в очень ограниченных объемах.

Эта разница между тем, что ретранслируется верховной властью, и тем, что делают региональные власти — непосредственно исполнители, вызывает негативное удивление и недоумение у населения.

Но справедливости ради, должен сказать, что данные Левада-Центра не надо воспринимать как чистую монету по одной простой причине: на данном этапе идет информационная война в отношении России для того, чтобы деструктировать действия российского руководства.

Сейчас определенный контингент оппозиционных деятелей пытается убедить людей в средствах массовой информации и социальных сетях, что Россия якобы проигрывает войну коронавирусу, а другие страны, дескать, выигрывают.

Очень любопытно, что эти действия производятся:

  • одномоментно,
  • явно по одним тезисам.

Левада-Центр тоже сработал в этом направлении. Подтверждается, что правильно его признали иностранным агентом.

— С другой стороны, задолго до COVID-19 и всяких карантинов-самоизоляций большинство людей высказывали недовольство и недоверие власти, потому что высшие чиновники вообще не понимают, как и чем живут люди, и практически ничего для них не делают. Даже когда власти, в том числе региональные и местные, сделают что-то хорошее, уже считается плохим тоном хвалить их.

— Я нахожусь в оппозиции к власти, как не странно звучит для людей, которые меня считают кремлевским политологом. Тем не менее, я знаю, когда нужно поддерживать власть, а когда — ее критиковать. Полезные дела всегда надо поддерживать.

Есть такое понятие "любители "Баварского". Эти люди говорят: зачем мы вообще выиграли войну Германии? Сейчас бы пили "Баварское", был бы у нас немецкий порядок и достаток, умные руководители и так далее.

Сейчас я вижу активное проявление любителей "Баварского". Нельзя в период ведения военных действий, а по сути мы находимся на военном положении, умышленно и жестко дискредитировать действия властей.

Давайте посмотрим, как эти действия скажутся на гражданском обществе, а уж потом, когда это все закончится, выставим власти счет, в том числе и политический.

Это можно будет легко сделать в ходе выборов, на политических протестах и так далее.

Но сейчас просто не время этим заниматься. А эти люди только усугубляют ситуацию. Я понимаю, что их желание: чем хуже, тем лучше. Они этот тезис периодически вбрасывают у себя в соцсетях и наслаждаются тем, что у власти что-то не получается.

Но мы же должны четко понимать, в чьих интересах они действуют. Практически все они — американо- или англофилы. Многие из них и живут уже там. Россия не интересует их вообще. Они с ней не связывают ни свое будущее, ни будущее своих детей.

Мы должны четко понимать роль этих людей в нынешнем кризисе и нейтрализовать это влияние.

Как реагировать на самоизоляцию?

— С ними все давно понятно, тем не менее, одна из таких серьезных претензий нормальных людей сейчас: пропускная цифровизация вкупе с самоизоляцией, людей штрафуют. Собянин сказал, что это решение приняли при поддержке федеральной власти. А про правовые основания никто даже не вспоминает. На основании каких законов принято это решение? Люди пытались подавить иски в суд, но они просто не были приняты.

— Иски не были приняты, потому что это не распространяется на все регионы, а только на отдельные субъекты. Мэрия может регулировать действия граждан таким образом. И никогда не было отказа в выдаче такого пропуска.

Но если человек подал неправильные данные, его пропуск потом аннулируется. Но в принципе действует уведомительный способ.

В чем нарушение закона? Это попытка со стороны властей не допустить хаотичного, бесконтрольного перемещения граждан в условиях опасности, упорядочить и канализировать эти потоки.

Это — нормально, естественно. Если власти этого не будут делать, у всех сразу возникнут претензии к властям.

Они сейчас просто используют опыт, который другие страны приобрели.

Значительная часть законопослушных людей говорит: хорошо, вы сейчас все сделаете, а по результатам мы посмотрим, насколько это правильно. Это — общественный договор. Если результаты окажутся негативными, разрушительными, я не думаю, что можно будет удержать региональную власть от смены. Но если действия властей будут оправданы результатами, все — супер, у меня претензий не будет.

Мы не должны полностью доверять власти, но надо вести себя как гражданское общество. Потому что власть — это всего лишь достаточно квалифицированные, я надеюсь, сотрудники, которых мы используем.

Мы делегировали им часть политической воли с помощью выборов. Но мы должны с них спрашивать и мы спросим на следующих выборах в полной мере, я уверен.

С разрушением советской системы у нас на какое-то время исчез социальный иммунитет. Поэтому что мы тут же переболели всеми детскими болезнями в ходе становления капитализма у нас. Затем социальный иммунитет снова начал появляться.

Сначала гражданское общество к этому пришло. Потом государство взяло на себя определенные социальные обязательства. В конце 90-х государство понемногу уже стало возвращать себе социальные функции именно потому, что это был запрос со стороны гражданского общества.

Но сейчас мы столкнулись с такой проблемой: псевдосвобода в интернете нас настолько обескуражила, что мы растерялись и утеряли информационный иммунитет.

Гражданское общество сейчас должно озаботиться созданием информационного иммунитета, привить его своим гражданам.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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