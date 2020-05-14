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Автор Александр Шторм

Какие новые регионы могут появиться в России

Политика

Тюменская область, ЯНАО и ХМАО могут быть объединены в 2021 году — но это не последнее и не единственное объединение. Регионы будут сливать с другими для экономической выгоды и "приструнения" республик.

Тема объединения регионов не нова и поднимается регулярно. Напомним, в апреле 2016 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в очередной раз заявила о необходимости объединения нескольких регионов в один большой. "Надо укрупнять регионы, и не просто по чьей-то воле, а имея под этим экономические, инвестиционные и иные обоснования", — сказала она тогда.

Так что возможное объединение Архангельской области и Ненецкого АО будет первым слиянием регионов с 2008 года, но явно не последним, пишут авторы телеграм-канала Временное правительство.

"Правильнее было бы назвать этот процесс скорее ликвидацией НАО и лишением субъекта автономии с перераспределением нефтегазовых доходов в пользу более бедной Архангельской области. Приходил Цыбульский в регион как молодой технократ, а закончил реализацией столь родного Кремлю сценария "отнять и поделить".

Традиционный механизм с регионами-донорами и регионами-реципиентами уже не работает: донорства не хватает. Деньги уходят в Москву, но возвращать нуждающимся регионам нечего. Приходится перераспределять доходы сразу на региональном уровне.

Подобные мысли о решении финансовых проблем за счёт объединения субъектов не новы: губернатор бедной Курганской области Вадим Шумков в прошлом году фактически построил свою предвыборную программу на идее объединения с более богатой Тюменской областью. И явно такой механизм будет использоваться всё чаще: Кремлю не нужно одинаково состоятельное население, для стабильности власти сойдёт и одинаково бедное. Зато без перекосов", — отметили сетевые эксперты.

А в телеграм-канале Scriptorium напомнили, что объединение/поглощение Архангельской области и НАО планировалось давно. По словам аналитиков, "неслучайно оба губернатора находятся в статусе врио. Учитывая соотношение населения (Архангельская — 1,2 млн., НАО — ок. 50 тыс.) и, соответственно, электората главный краткосрочный бенефициар — врио архангельской области Цыбульский. Население НАО в большинстве против объединения и преимуществ от слияния не видит.

Объединение нельзя назвать прецедентом. В 2005 г. Красноярский край объединился с Таймырским и Эвенкийским автономным округами. В этом же году объединились Пермь и Коми-Пермяцкий АО. За объединением просматривается еще несколько слоев.

Первый — это объединение Тюменской матрешки (ХМАО, ЯНАО), которая раньше управлялась централизованно. Перераспределение нефтяной ренты в пользу Тюмени в начале 2000-х гг. сформулировало у жителей ХМАО и ЯНАО образ внешнего игрока.

Но сейчас ситуация не стоит остро.

Федеральный центр разделение похоже устраивает, но ряд игроков могут захотеть большего влияния для Тюмени. Второй слой — это реакция в межнациональных и мононациональных республиках. Здесь возможны негативные интерпретации и проекции".

Тема укрупнения регионов Российской Федерации поднималась и три года назад, когда сенатор от Брянской области Сергей Калашников допустил возможность объединения ряда республик Поволжья в единый субъект, "не имеющий национальной окраски". В частности, он назвал Чувашию, Марий Эл и Мордовию.

При этом в соцсетях пишут, что если объединение субъектов "позволяет решить возможные национальные и языковые проблемы — это даже хорошо".

"Например, объединение Татарстана с Самарской и Ульяновской областями в Казанскую губернию с преобладающим русским населением. Также можно размыть и остальные национальные республики в Поволжье. Мордовия и Пенза, Кировская + Удмуртия, Нижегородская губерния с Марий Эл и Чувашией в составе…",- рассуждают эксперты.

Стоит добавить, что идея укрупнения регионов России нашла отражение и в Стратегии пространственного развития РФ до 2030 года (Стратегия-2030), в числе основных задач которой называется создание макрорегионов: "формирование крупных пространственных структур — глобально конкурентоспособных макрорегионов".

Отметим, что неназванный источник в Кремле уже опроверг дальнейшие укрупнения регионов.

"Предположения о том, что слияние Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) в единый субъект даст старт кампании по укрупнению целого ряда регионов России, не соответствуют действительности. Предположения о начале такой кампании в целом ряде регионов - это бред. Темы укрупнения регионов в повестке дня Кремля нет», - заявил некий анонимный чиновник.

Однако, экспертные источники пишут свое - о том, что "объединение и укрупнение регионов не ограничится слиянием НАО и Архангельской области". При этом они подчеркивают, что "обсуждаемые в соцсетях и СМИ варианты не являются достоверными".

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