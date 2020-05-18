Генерал ФСБ Михайлов: потребитель не может Родину любить

Что значит Родину любить? Какое общество создали в России? Чем показной патриотизм отличается от настоящего? Почему власть приватизировала право на патриотизм? Почему нам так далеко до гражданского общества? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru рассказал Вадиму Горшенину член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе, экс-руководитель Управления правительственной информации Александр Михайлов.

Генерал ФСБ: О ветеранах, Победе и коронавирусе

Читайте начало интервью:

— Александр Георгиевич, наверное, самое главное в жизни, чему нас научила война и Победа, это — Родину любить. Сейчас у нас очень много говорится о суверенитете, что мы — независимые и так далее. Но это все превратилось просто в помпезные слова. А тогда люди редко говорили о любви к Родине, они просто ее любили, защищали и жили этим. После войны из этого исходили в своей деятельности и сотрудники правоохранительных органов, среди которых было много фронтовиков, потому что они хорошо понимали, что это — их страна, которую они защитили. Сейчас, к сожалению, у многих нет понимания общности своей со страной. Как вы считаете, "с чего начинается Родина?" С чего начинается любовь к ней?

— Когда меня спрашивают, люблю ли я Родину, я отвечаю просто: я здесь живу. Человек начинает любить Родину тогда, когда он ей что-то отдал, что-то здесь создал, построил, посадил дерево, как у нас всегда и было. Так у нас в пословицах и песнях говорится. Вот тогда Родина — действительно будет родная и любимая.

Народ победителей превратили в общество потребителей

Если он — потребитель, то никогда не будет ее любить. Современные тенденции, направленные на то, чтобы побольше с государства взять, приводят к тому, что государство и всю страну не то, что любить нельзя, даже уважать нельзя.

Потому что ты являешься простым потребителем благ, и твоя цель — взять, урвать их побольше. Людей не интересует, кем они созданы, и Родина не ценится.

Если ребенок с малых лет не участвует в управлении сначала семьей, потом домом, районом, городом, если он ничего не создает, он никогда ничего любить не будет.

Сегодня любовь к Родине превратили в некую цепочку различного рода мероприятий, акций, разрабатываем какие-то концепции. Власть приватизировала право на патриотизм, официально определяет, кого считать патриотом, а кому запретить им называться.

Но есть много людей, которые даже не знают о существовании концепций, не принимают участие в акции, они — за пределами этого официального патриотизма. Они — настоящие патриоты, хотя и не принимают участия во всех таких показушных вещах.

В России действительно создали не просто общество потребления, которое очень сложно заставить любить Родину, а просто общество абсолютно равнодушных людей, которые живут здесь только потому, что им негде больше жить.

Патриотизм начинается с малого, но настоящего

Надо принимать участие в каких-то самых простых, но действительно нужных вещах. У нас в армии один солдат однажды шел по плацу и увидел, что днем горит лампочка на столбе. Он подошел и ее выключил, за что командир полка сразу отправил его в отпуск.

К сожалению, у нас сейчас таких уже почти нет. Мы все время говорим только "дай-дай-дай", при этом мало кто что-то делает и отдает людям, даже ближайшему кругу, тем более — всему обществу, родной стране.

В в конце 80-х появились всякие группы и группировки, неофициальные и часто даже полукриминальные. Но эти молодые ребята сами строили себе качалки, делали в подвалах спортивные залы. И нельзя представить, чтобы кто-то мог бы посягнуть на эту их зону, потому что они это сделали своими руками.

Как только человек сам построил дом, он уже никому не позволит посягнуть на это. Если человек занимается хозяйством, он не позволит здесь хозяйничать другим. И все идет от малого к большому. А мы начинаем иногда воспитывать сразу через большое или через давно забытые, какие-то неактуальные истории.

Патриотизм перепутали с милитаризмом и парадом

В последнее время у нас вообще произошла серьезная деформация в отношении патриотизма. У нас слово "патриотизм" часто используется с приставкой "военно-". Военно-патриотическая работа. Я говорю: ребята, нет такой работы, нет такого патриотизма.

Любовь к Родине базируется не на разборке, сборке автомата, а на Пушкине, Римском-Корсакове, Симонове, Ольге Берггольц.

Патриотизм появляется через человеческие чувства. Важно сформировать эти чувства, остальное — уже приложится.

Автомат можно собирать и разбирать сколько угодно, но от этого в голове ничего не прибавится. Это — навык. В Советском Союзе это называлось оборонно-спортивное направление. Была патриотическая и оборонно-спортивная работа. В чем-то они пересекались, но все-таки это — разные сферы.

Сегодня все смешали и идут по простому пути: давайте мы научим детей разбирать автомат, а от этого, якобы, у них появится какое-то особое чувство к Родине. Ну глупость же очевидная!

Нам нужно все-таки возвращаться в тот мир, который был сформулирован Пушкиным:

Любовь к родному пепелищу, Любовь к отеческим гробам.

Сейчас же большинство любят большие яркие флаги и символы, помпезность. Мы любим постоянно фотографироваться на фоне каких-то баннеров.

А по сути простой землепашец — больший патриот, настоящий, а не парадный, чем многие такие записные активисты, которые всегда ходят на официальные патриотические мероприятия, машут флагами.

Они же говорят, что только они — патриоты, а все остальные — не патриоты, потому что с ними не ходят, флагами не машут.

Поэтому сегодня, пока мы из-за коронавируса сидим в самоизоляции, наверное, для большого количества людей это действительно был праздник. Потому что праздник — в душе. А многие, конечно, будут разочарованы, потому что они не могут на фоне парадного праздника сделать селфи, и вроде бы жизнь прошла мимо них.

Все это — очень важно. От этих простых вещей все идет: и правоохранительная система, и уважение друг к другу, и сама организация гражданского общества, когда оно само наводит порядок и даже без участия милиции. Это происходит, когда мораль, нравственность и совесть являются определяющими.

Не Уголовной кодекс, не Административный кодекс, не поправки в Конституцию, а именно мораль, нравственность и совесть, которую воспитали в людях родители и все общество.

Беседовал Вадим Горшенин

К публикации подготовил Юрий Кондратьев