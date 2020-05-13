Двенадцать лет спустя: в России опять объединяют регионы

Впрочем, говорить, что вопрос решен окончательно, не совсем корректно. 13 мая врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подписали в Нарьян-Маре меморандум о намерении образования нового субъекта РФ. Образовать его предполагается путем объединения области и автономного округа.

История вопроса

В предыдущий раз российские регионы объединялись в 2008 году, когда Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ объединились в Забайкальский край.

Интересно, как будет называться регион в нынешнем случае, если объединение состоится.

Архангельская область и Ненецкий автономный округ относятся к числу так называемых "регионов-матрешек". НАО одновременно является самостоятельным субъектом и составной частью Архангельской области. Причем до 1993 года Ненецкий автономный округ был районом Архангельской области.

При этом разговоры об объединении двух регионов ведутся уже лет двадцать. Тема до сего времени то активно обсуждалась, то сходила на нет.

До конкретики дошло только после того, как в начале апреля временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области был назначен Александр Цыбульский. Который до этого возглавлял Ненецкий автономный округ. А Юрий Бездудный был его заместителем в НАО.

Причины объединения

Накануне совещания врио главы Ненецкого автономного округа объяснял, что информация о возможном объединении двух регионов не фейк. В то же время оценки того, зачем это надо, различны.

Например, политолог Екатерина Курбангалеева считает, что причина интеграции заключается в необходимости перераспределения части финансовых потоков.

"Причина объединения двух регионов, на мой взгляд, прежняя — перераспределить часть финансовых потоков на Архангельскую область, вырвав регион из числа тяжелых дотационников. Его госдолг — порядка 30 млрд рублей, по соотношению объема госдолга к ВРП регион в седьмом десятке", — цитирует ее РБК.

То есть сделать это возможно за счет богатого природными ресурсами Ненецкого автономного округа. Вроде бы. Потому как тот же Юрий Бездудный не столь оптимистичен.

"Тема совещания (с Александром Цыбульским — прим.) — обсуждение непростой экономической ситуации, которая сложилась из-за падения цен на нефть и в целом большого дефицита бюджета Ненецкого автономного округа. Будем искать пути выхода из создавшегося положения", — отмечал врио главы автономного округа.

Так что если исходить из его слов, то не совсем понятно, где брать три десятка миллиардов рублей, необходимых для покрытия госдолга Архангельской области. Хотя с другой стороны, не вечно же цены на нефть будут столь же низкими, как сейчас.

Хотя сводить все к тому, кто за чей счет будет жить после объединения, это сильное упрощение ситуации. Вероятное объединение Архангельской области и НАО лежит в логике интеграционных процессов российских регионов.

Правда, процесс этот в данном случае займет определенное время. Ведь подписан пока только меморандум о намерении.