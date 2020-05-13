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Автор Александр Шторм

Станет ли итогом карантина "цифровой концлагерь"

Политика

Россия находится в режиме самоизоляции с конца марта, и за это время обозначились некоторые промежуточные результаты. За полтора месяца перед властями страны встали несколько очень крупных проблем.

Однозначным плюсом является тот факт, что Россия успела нормально подготовиться к пандемии. Хотя внезапная ураганная инфекция обнажила ряд провалов в отрасли, связанных с "оптимизацией" здравоохранения. При реальной нехватке врачей уже в пандемию пришлось строить дополнительные больницы за миллиарды рублей.

Врачи при этом в ряде регионов вынуждены были увольняться из-за высоких рисков и мизерных выплаты. В Москве и в ряде других регионах, в частности, Санкт-Петербурге, Рязани, медики начали отказываться работать, поскольку надбавки, которые приказал выплачивать медикам глава государства, за работу с COVID-19, просто фактически невозможно получить в полном объеме. Точнее — теперь их выдадут, но только под контролем прокуратуры и угрозой уголовных дел.

Также в материале "Совершенно секретно" отмечается — экономика России рухнула, и это уже очевидный факт. Практически на корню уничтожены малый и средний бизнес, и никакие налоговые каникулы его не спасут. Получить кредит в банке нереально. А на помощь от правительства могут рассчитывать только те компании, которые сохранили 90% сотрудников

О помощи ИП и самозанятым никто даже не заикался. Если сфера деятельности не внесена в список разрешенных, работать будет невозможно, Фактически разрушается весь рынок: и логистика, и поставки и экономические связи.

Для примера можно взять ситуацию на Кубани, где местные фермеры не могут реализовать свою продукцию и вынуждены уничтожать урожай в то время, когда все это могло закупить государство и распределить урожай по детским домам, больницам, школам, домам престарелых и оказать гуманитарную помощь пенсионерам.

Власти как обычно делают ставку на крупный бизнес, поскольку на всех уровнях власти находятся политики, а не управленцы.

Но самая большая проблема- это так называемый единый цифровой концлагерь. Россиянам де-факто ограничивают свободу передвижения, штрафуя и взымая мзду.

Под предлогом пандемии коронавируса, жителей мегаполисов заперли в квартирах. Особенно хороша в этом манера карать людей для их же пользы власти пришлось уговаривать москвичей сидеть дома, вводить штрафы, придумывать систему QR-кодов. По словам вице-мэра столицы Владимира Ефимова, "бюджет Москвы недополучит около 600 млрд рублей из-за ограничений, связанных с пандемий коронавируса".

А мэр Москвы заявил, что если власти "понадобится уменьшить поток людей на дорогах, в метро, то мы просто уменьшим объем выдачи этих цифровых пропусков. Ужесточим вообще сам контроль за выдачей пропусков и поездок между ними". Так что хаос с пропусками объясняется довольно тривиально. При этом у россиян нет возможности обжаловать решение о не выдаче пропуска, штрафа или загрузки нужных документов.

Региональные же губернаторы намерены внедрять "успешный московский опыт", сообщил полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. По его словам, "это только вопрос времени".

Что характерно, в США при их запредельных показателях, никаких цифровых пропусков не было даже в самый разгар пандемии. Да, был призыв находиться дома и обязательным условием оговаривалось обязательное ношение масок, использование санитайзеров и перчаток (при их наличии).

Никаких штрафов, только сплошные предупреждения про социальную дистанцию. Общественный транспорт и парковки на время пандемии бесплатны. Магазины работают, никого в парках не хоронят, а власти оказывают каждому гражданину финансовую помощь в размере $1,2 тыс. в месяц.

Можно, конечно, сделать стандартный вывод, что в России народ безмолвствует, поэтому он достоин такой власти. Но по сути это не так, россияне говорят: "Не мешайте нам жить, работать, воспитывать детей".

И власти придется с этим считаться так или иначе.

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