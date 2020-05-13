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Автор Александр Шторм

Плохой TON: Дурову придется продать Телеграм

Политика

Создатель ВК и мессенджера Telegram Павел Дуров официально объявил о прекращении работы блокчейн-проекта TON.

Как пишет Forbes, 12 мая стало известно окончательное решение Дурова о судьбе проекта,  в рамках которого планировалось выпускать цифровую валюту Gram. Напомним, решающую роль в этом сыграл американский суд. В ходе судебного процесса Комиссия по ценным бумагам США запретила выпуск криптовалюты Gram, посчитав, что ее следует зарегистрировать как ценные бумаги.

Дуров к этому моменту уже успел привлечь около 1,7 миллиарда долларов инвестиций. Открытие платформы TON было намечено на 30 апреля. Он пояснил, что несмотря на такое начало, проекту не будет зеленого света, так как американский суд обладает достаточной силой, чтобы помешать работе TON и в других регионах земного шара. Инвесторы, разумеется,  недовольны и грозят многомиллионными исками.

Издание Forbes также писало, что Павел Дуров пошел на уступки инвесторам в криптовалюту Telegram, находящимся за пределами США.

Основатель Telegram Group Inc. Павел Дуров скорректировал условия соглашения о предоставлении займа покупателями криптовалюты Gram. Об этом говорится в письме от Telegram Group и обновленном проекте кредитного договора между Telegram и инвесторами.

Ключевое изменение по сравнению с предыдущими вариантами договора - кредиторы получат 110% от вложений даже при досрочном погашении займа компанией, следует из текста соглашения. Telegram планирует привлечь деньги на срок с 1 мая 2020 года до 30 апреля 2021 года.

«К сожалению, мы - 96% населения мира, проживающие в других местах - зависим от лиц, принимающих решения, которые избирают 4% населения мира, проживающие в США», - написал Дуров.

Он также выразил надежду, что следующие поколения учтут ошибки и будут вести дела с учетом реалий. «И все же мы попробовали. Мы оставляем это следующему поколению предпринимателей и разработчиков, чтобы они подняли наше знамя и извлекли уроки из наших ошибок», - заявил основатель Telegram.

Стоит добавить, что в октябре 2019 года Комиссия США по ценным бумагам и биржам подала иск к Telegram Group Inc. в связи с проведенным ICO, в результате которого компания привлекла 1,7 миллиарда долларов.

По мнению американских чиновников, Telegram Group Inc. не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты Gram, и нарушила этим закон о ценных бумагах США.

В канале «Мюсли Лаврова» по этому поводу высказались так: "Американцы гадят: Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON. Власти США не позволили проекту действовать на территории страны, соответственно - все американские инвесторы потеряли возможность вложиться в проект, кроме того, валюту Gram приравняли к «ценным бумагам», что идет в разрез с концепцией блокчейна".

А в канале Тина Канделаки отметили, что «Павел Дуров свернул TON и сказал, что нет сейчас суверенных от американского регулирования стран. Мол, вряд ли итальянцы отказались бы от кофе по указке США".

"Нет, дорогой Паша, ты неправ. Сегодняшний мир устроен так, что если США запретят итальянцам пить кофе (под любым предлогом), то им придется согласиться и с этим.

Мир с такой радостью влез на долларовую иглу и привык получать вполне себе мифический кайф от спонсирования американского благополучия, что теперь ему приходится мириться с тем, что именно в Вашингтоне решают: когда ты будешь навеселе, а когда у тебя начнется жесточайший абстинентный синдром.

Весь мир же не только оплачивает их бездонный внешний долг. США ещё и вооружаются за счёт остальных стран. Пробовали вернуть долг у самого сильного мальчика в классе? Вот то-то и оно", - констатировала Канделаки.

В частности, эксперты "Русского маркетинга" предполагают варианты развития событий и действий Дурова:

  • Продаст долю сторонним инвесторам. Да, это даёт стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Но нечто подобное уже было с ВК, и я вовсе не уверен, что Павел хочет это повторять: все-таки популярность у мессенджера мировая, да и растёт он явно быстрее ВКонтакте.
  • Оставит все как есть. Но тут, как раз, вообще непонятно, что ждёт Telegram: деньги не вечны, поддерживать работу серверов и сотрудников нужно. И тут мы приходим к последнему, и наиболее логичному варианту.
  • Запустит официальную рекламу внутри мессенджера. Да, все мы помним, как он противился ей в 2008-2010 в ВК, но тогда это был эффективный инструмент, который приносил стабильный доход, позволял поддерживать работу соцсети и даже развиваться.

При этом, по данным компетентных источников, Дуров якобы уже сделал предложение о покупке части акций (доли) в Телеграм своим инвесторам - среди которых, напомним, есть тесно сотрудничающие с властью российские крупные бизнесмены.

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Темы ton gram telegram биткоин телеграм павел дуров мессенджеры криптовалюта
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