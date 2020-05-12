Россияне стали хуже есть и накапливать долги

Примерно треть россиян начала уменьшать расходы на продукты питания с начала эпидемии коронавируса.

Такие выводы озвучили журналисты РБК со ссылкой на исследование "Работа.ру" и сервиса доставки продуктов "Самокат". Так что вся страна сократила свои затраты после введения ограничительных мер для борьбы с вирусом.

По данным опроса:

35 процентов россиян заявили, что стали тратить меньше на продукты,

в то же время 27 процентов не заметили изменений в расходах на еду.

38 процентов граждан заявили, что затраты на питание стали еще больше.

Экономящие граждане (42 процента) сократили свои расходы более чем на половину, 27 процентов — на четверть, и всего 8 процентов отметили незначительную разницу.

Отметим, что 72 процента во время самоизоляции стали чаще готовить еду дома во время режима самоизоляции. Более того, 64 процента россиян планируют брать еду из дома с собой на работу после окончания пандемии.

Насчет еды периодически озвучиваются "идеи" от специалистов, явно далеких от реалий большинтства россиян.

Как писали в телеграм-канале БП, "среди советов (по личным финансам на 2020 год от аналитиков в РБК есть и такой, например — "меньше есть".

"Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер" уверен, что без особого ущерба можно сократить даже расходы на питание. "Больше всего россияне тратят деньги на продовольствие. Завышенные траты на еду зачастую приводят к неэффективному использованию продуктов. Между тем организация питания по более диетной схеме с использованием рецептов приготовления на пару или в мультиварке может сохранить не только деньги, но и здоровье", — утверждает эксперт".

"Очень экспертно. Надеемся, все воспользуются советом", саркастически резюмировали в сети.

Ранее СМИ писали о том, что 15% российским семьям средств хватает только на еду, а платежи за одежду и ЖКХ уде вызывает затруднения. Обычно доход покрывает только расходы на еду в многодетных семьях — 28,3%, а также среди семей, состоящих только из неработающих пенсионеров, — 30,4%.

Что характерно, доля израсходованных сбережений и заемных средств возросла с 7,8% в четвертом квартале 2017 года до 11% в четвертом квартале 2018 года. Такое положение вещей связано с многолетним спадом благосостояния российских граждан, пояснил главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Так что сегодня население страны живет в долг, а также более активно тратит сбережения, исключая для себя варианты развития и инвестирования в будущее.

Стоит добавить, что показатель сбережений у россиян был ниже только в 1998 году, когда на сбережения уходило 2,5% доходов. Недавно эксперты "Левада-центра" выяснили, что 65% российских семей живут вообще без сбережений.

Как пишут авторы телеграм-канала Daily Storm:

24% еще в начале "карантина" были вынуждены экономить на еде.

На путешествиях пытаются экономить 29%,

23% отказывают себе в одежде, а 22% — в развлечениях.

По последним данным, в России зафиксировано более 221 тысячи случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более двух тысяч человек скончались в результате эпидемии.