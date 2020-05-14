Использование коронавируса в своих целях приведёт к краху цивилизации

На время COVID-19 федеральные власти дали много полномочий регионам. Почему? Как будут выстраиваться отношения центра и регионов потом? Кто хочет использовать эпидемию в своих целях? Какая жизнь ждет цивилизацию после пандемии коронавируса? На все эти и многие другие вопросы в прямом эфире видеостудии Pravda. ru по скайпу главному редактору Инне Новиковой ответил известный политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Коронавирус: Одобряют ли россияне действия властей?

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Отношения с регионами

— Сейчас регионам впервые за долгое время дано очень много полномочий. Конечно, нужно все решать исходя из ситуации на местах. Но вспоминается ситуация, когда Ельцин сказал: берите столько суверенитета, сколько хотите. Так многие взяли столько, что потом еле-еле страну сохранили. Как будут выстраиваться отношения с регионами после коронавируса? А если они уже не захотят стать менее самостоятельными?

— Помните, как в "Формуле любви" граф Калиостро подозревал молодого дворянина, который решил прогуляться на двух лошадях, в том, что его цели несколько другие. Он говорит: "Сразу на двух конях? Седалища не хватит!"

Регионы на самом деле очень грустят по поводу получения этих чрезвычайных полномочий. Потому что, с одной стороны, федеральная власть сразу оговорилась, что это — только на время эпидемиологического вызова. Это — неспроста и не навсегда.

И второе — в разы возросла ответственность. Потому что региональное начальство, которое не справится с этими вызовами, даже имея эти полномочия, но не имея достаточно финансовых средств (а это — важный фактор), покинет свои насиженные места.

С какими лицами печальными они сидят в прямом эфире. Я не думаю, что они не счастливы от того, что получили эти полномочия. С этими полномочиями они получили огромную степень ответственности.

— Идут разговоры о перспективе отмены выборов губернаторов, их назначении из центра. Такое, на ваш взгляд, возможно?

— Во-первых, это полностью девальвирует значение некоторых институтов, прежде всего, собственно институтов губернаторов. О Госсовете можно будет просто забыть.

А у нас на Госсовет — большие планы, судя по поправкам в Конституции. Его ввели в тело Конституции.

Теперь мы ждем закона "О Госсовете". Если будут отменены выборы, то Госсовет не станет органом, который системно сможет осуществить те функции, которые на него возлагаются. Пример подобного рода ситуации — Совет Федерации. Когда сенаторы избирались или там были представлены выборные губернаторы, это был действительно мощный орган.

Посмотрите на этот орган сейчас. Он — политически значимый? Нет. Он какое-то время даже был просто кадровым отстойником. И только Валентине Ивановне Матвиенко удалось сделать из него хоть какую-нибудь конфетку.

К сожалению, подобного рода резкие повороты в ходе кризисов социально-экономического плана очень серьезно отражаются на целостности восприятия органов госвласти.

Я бы вообще поостерегся сейчас отменять выборы, потому что это может привести к катастрофическим последствиям. Я даже не могу проанализировать их до конца, потому что когда начинаю это делать, меня охватывает некий ужас. Мы можем столкнуться даже с опасностью распада страны.

— Появился комментарий по теме: "Как бы ни говорили, получается, что все равно государство поделили на княжества, пусть даже временно".

— Давайте так: сейчас мы действительно имеем дело с некоторым ослаблением влияния федеральной власти. Это — факт. В результате нехитрых действий так называемой пенсионной реформы и долгого пребывания Дмитрия Медведева на посту премьер-министра, влияние федеральной власти, ее привлекательность в глазах населения, доверие к ней снижается.

Это — медицинский факт. С этим ничего не сделаешь.

Поэтому сейчас идет поиск методов, инструментов возвращения этой привлекательности. К сожалению, как одну из таких мер предложили отмену губернаторских выборов, якобы население за это. Но это — совершенно не так. Это, наоборот, делегитимизация самого процесса исполнения обязанностей государственными институтами. Мы проходили это. Это привело к очень нехорошим последствиям.

Дистанционное образование и цифровизация

— Карантин подстегнул развитие дистанционного образования. Об этом говорилось уже давно. Казалось бы, новые тенденции — это замечательно. Но оказалось, что все совсем не так, как представлялось. Многие считают, что дистанционное образование просто убьет грамотную Россию.

— Когда кто-то говорит о дистанционном образовании как единственном либо приоритетном способе обучения, мне хочется вернуть телесные наказания для этого человека, пока этот человек не замолчит.

Потому что на самом деле речь действительно идет о губительнейшем, катастрофическом разрушении самого принципа образования, вузовского духа.

Передача знаний с развитием и с выводом на новый уровень переходит от человека к человеку. Так строилась вся наша цивилизация. Если мы откажемся от этой передачи знаний, а вернемся (такое уже было) просто к ретранслированию информации, это будет трансляция в никуда, в пустоту.

Это будет означать конечную деградацию человеческого общества, которая приведет просто к гибели нашей цивилизации.

Если цель — гибель нынешней цивилизации, то мы все делаем правильно. Если мы хотим сохранить цивилизацию, нам нужно компилировать, причем делать упор именно на живую передачу знаний.

Я как педагог с большим стажем знаю, о чем говорю. Не усваиваются сведения, которые передаются через современные средства связи. Они усваиваются только от человека к человеку с помощью энергетического, эмоционального обмена.

— Как вы относитесь к такой теории, что всю эту удаленку и цифровизацию продвигают транснациональные корпорации, некая надгосударственная надстройка, которой будет очень удобно управлять государствами и людьми?

— Да, есть люди, которые являются бенефициарами этой ситуации. Я, честно говоря, с трудом понимаю, что они будут делать несколько позже, когда станет понятно, что производительность удаленного труда все-таки гораздо ниже, нежели производительность живого непосредственного труда.

Может быть, на какое-то время сказочно обогатятся все эти удаленные финансовые институты. Но потом-то что?

Потом, когда человечество перестанет производить реальный продукт, они просто окажутся перед катастрофической ситуацией, просто не за что будет зацепиться в будущем.

Никита Михалков в своем "Бесогоне" описал эту историю. Люди, которые конструируют эту ситуацию, по-моему, "Матрицы" пересмотрели. Они что, хотят превратить человеческий организм в батарейки? Такой способ функционирования известен.

Это — библейский способ, который известен очень давно, он связан как раз с генной инженерией, которая в Библии тоже описана очень подробно, только иносказательно. Человечество уже находилось в подобного рода процессах, результат был плачевен.

Это — тупиковый путь для человеческой цивилизации. Нам необходимо быть сбалансированными, использовать все факторы, а не устремляться во что-то одно.

Потому что это ведет к очевидным перекосам. Да, это обогащает ограниченный круг людей. Но это не имеет отношения к интересам человеческой цивилизации.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев