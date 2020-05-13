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Автор Инна Новикова

Вассерман: мне жаль Зеленского, он вынужден быть вторым Порошенко

Политика

Известный эрудит Анатолий Вассерман рассказал "Правде.Ру" о ловушке Зеленского, возврате Украины к России и ценности России как центра самобытной цивилизации.

Анатолий Вассерман - мир и Россия в период карантина и после него

Читайте начало интервью:

О Владимире Зеленском

— Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ. Это как?

— Я считаю, что Саакашвили на данном посту будет не хуже любого украинского политика. На общем фоне киевского зверинца это шакал довольно старый, опытный и разумный, чтобы от него не ожидали прямо рекордных глупостей. Сунуть в лице Саакашвили лишний кукиш Порошенко очень важно лично для Зеленского, потому что он почти полностью идет по стопам предшественника, причем "не от хорошей жизни".

Я много раз писал и говорил, что население Украины — почти исключительно русские, больше их только в Белоруссии. И именно в силу этого тот, кто хочет быть независимым украинским правителем, вынужден так или иначе действовать против русского большинства. И поскольку Зеленского клюют за то, что он стал Порошенко номер два, ему важно показать кукиш Порошенко. А Саакашвили с тем разругался практически насмерть.

Кроме того, там наверняка есть личные договоренности. Тот же Коломойский считает Одессу собственностью, и потому, скорее всего, одобрил назначение Саакашвили одесским губернатором. То есть, возможно, Зеленский пытается задобрить и Коломойского. А вот какой-либо заботы о реформах тут нет.

- Как вы оцениваете деятельность Зеленского на посту главы Украины? Как опытного президента.

— Мне его жаль. Он был хорошим комедийным актером, киношником. Его программа "Квартал 95" выходит много лет. И вместо это стать вторым Порошенко — мне кажется, это всем обидно.

Но еще больше мне жаль Украину, которая таким доказательством от противного лишний раз подтвердила, что не может быть сколь-либо благополучной в отрыве от остальной России. И не будет, если не вернется в состав России в таком формате, чтобы не было даже технической возможности ставить вопрос об отделении.

Возвращение Украины

— А вы считаете, что возможен такой вариант? Мне кажется, Украина уже далеко от нас отошла.

— Земля круглая. Далеко пойдешь — скорее вернешься. Это необходимо, а необходимость рано или поздно найдет себе возможность.

— Нам задают вопрос, что будет с Крымом. Кто-то из украинского руководства поспорил, по-моему, с немецким президентом Герхардом Шредером и сказал: "Еще при вашей жизни вы увидите, как Крым вернется".

— Тонкости чисто юридические. При такой формулировке тому послу Украины в Германии гарантированно не придется ничего платить, поскольку понятно, что при жизни Шредера Украина не вернется, то есть Крым не вернется в состав Украины. Но также понятно, что после жизни Шредера тот не сможет востребовать свой выигрыш.

— Либо падишах умрет, либо…

— Нет, здесь никаких "либо". Здесь гарантированно. Но что касается Крыма, то безотносительно к этому украинскому дипломатическому деятелю полуостров будет развиваться в лучшую сторону, и быстро. В украинское время я часто там бывал и любил говорить, что после одесских дорог московские кажутся гладкими, после крымских дорог одесские кажутся гладкими. И вот теперь я время от времени бываю в Крыму и каждый раз убеждаюсь, что дороги становятся лучше. При Украине Крым грабили полностью, изымая из него даже ту часть бюджета, которая при СССР шла на ремонт, не говоря уже о тех, что были связаны с совершенствованием и созданием чего-то нового. Так что прежде чем полуостров снова станет золотым дном, это дно предстоит залатать. И то, что Крым движется и улучшается, мне заметно при каждом приезде туда.

О глобальном

— Можно ли считать Россию центром русской восточной цивилизации в противовес западной англосаксонской цивилизации?

— Немного уточню: и та, и другая отпочковались от общеевропейской в прямо противоположные стороны. И сейчас они прямо противоположны по очень разным, но важным аспектам. Причем забавно, что причина противостояния чисто географическая.

Но не такой уж это кошмар — на протяжении нескольких веков это способствовало выживанию народа. А такие действия могут оправдать любой состав преступления. Сейчас Россия — это действительно центр вполне самобытной и вполне самоценной цивилизации. То есть понятно, что эта цивилизация ценна и для других. Ну а для нас она ценна, прежде всего, тем, что мы в ней сформировались.

— Американский лидер Дональд Трамп потребовал отобрать Пулитцеровскую премию у журналистов "Нью-Йорк Таймз", которые получили эту премию за подробное описание операции России по вмешательству в дела других стран. Причем опубликованы протоколы этого российского вмешательства. Они огромны.

Иосиф Филиппович Пулитцер был большим мастером создания публичных скандалов. И сейчас награжден премией, им учрежденной, очередной публичный скандал, созданный в его лучших традициях. И в этом плане премия присуждена, на мой взгляд, справедливо. А то, что нет в обширном тексте ни на грош правды, так кого это волновало хоть во времена Пулитцера, хоть сейчас.

То, что эта награда противоречит интересам США в целом и Трампа в частности — так оно и задумано. "Нью-Йорк Таймз" — газета, очень тесно связанная с демократической партией.

А для демократов все меры, принимаемые сейчас Трампом для улучшения положения в стране, абсолютно неприемлемы.

А то, что Российская Федерация не вмешивалась ни в какие внутренние дела США, хотя моральное право на это у нас есть, ибо Соединенные Государства Америки вмешиваются во внутренние дела всего мира, в том числе, и наши.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

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