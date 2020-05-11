Пропускная системы вычислит неплательщиков налогов

На днях стало известно, что московские власти официально подтвердили, что данные пропусков сверяются с налоговой и ПФР (есть ли отчисления) и аннулируются в случае работы без оформления во всех сферах.

Также аннулируются пропуска в компаниях, которые не указали верный ОКВЭД для своей деятельности для ухода от налогов.

Ранее эксперты предполагали, что данные о проживании в арендных квартирах без регистрации и уплаты налогов, как и работа без оформления могут стать причиной для взывания недоимок.

Как пишут в телеграме, целью властей является перевод всех сфер деятельности - от торговых точек и «подключашек» такси до крупных предприятий и коммерческой медицины в налогооблагаемый режим (физлиц - в режимы ИП и самозанятых).

Ранее россияне уже задавались вопросом возможности использования данных, собранных властями Москвы и регионов, для налогообложения неофициально работающих и снимающих квартиры граждан.

В общем-то, рациональное зерно в этом есть, поскольку те же пропуска в Москве и области, других регионах дают четкую привязку людей к месту фактического проживания. Напрашивается вполне определенный вывод, что если это не родственники, то аренда. А это значит, что сдающего квартиру можно "выставлять на налог со средней суммы аренды аналогичной квартиры, умноженной на 12 месяцев".

"На самом деле, по «биллингу» мобильный ночует по фактическому адресу и отследить этот момент легче легкого",- пишут эксперты.

Ситуация с работой и оформлением примерно аналогичная.Человек для получения пропуска должен ввести работающую контору и ее ИНН. Но если указан наниматель, то теоретически его также можно наказать за неуплату налогов.

Так что вероятность того, что после "самоизоляции" и карантина власти могут взяться за таких полулегальных граждан, беспокоит многих.

Как пояснил ведущий юрист в области налогообложения и финансового права "Ассоциации финансовых юристов" Анатолий Сергеев, власти могут использовать этот механизм для взыскания налогов, которые ранее не уплачивались. Но будут ли они это делать в условиях жесткой экономической обстановки, когда люди из-за эпидемии и борьбы с ней потеряли доходы, работу? Вовсе не факт.

Особенно в регионах, поскольку там и без того известно, кто ловит рыбу и продает или чинит машины за деньги, не платя с этого налоги.

"На мелкий бизнес будут закрывать глаза до последнего, потому что условный дядя Вася за это "ходит на выборы (или не ходит, но и не протестует), соблюдает законы и не требует от государства зарплаты нефтяника".

Ожидается, что в ближайшее время россиян ждет определенное ужесточение налоговой политики, но это процесс постепенный и с коронавирусными делами не связан.

"Раньше те же квартиры снимали в черную, договор и агентство были редкостью. Сейчас даже если арендодатель не платит налогов - дураков нет, составляется как минимум расписка с подробным описанием что, где, когда, на сколько и по какой цене", -отмечает эксперт.

Стоит добавить, что на 2020 год ФССП разработала несколько эффективных схем, закрывающих "лазейки" для уклонения должников по алиментам, кредитам, услугам ЖКХ от уплаты средств. Но все эти меры - по данным специалистов - переносятся на 2021 год, так что обещанный «ад для должников» пока не состоялся.