Российские "звезды" плодят слухи про 5G, чипы и китайский заговор

Версия об искусственном происхождении коронавируса признана Генпрокуратурой России фейком. Но на слуху остается масса других теорий заговора. Сегодня актуальными остаются темы повального чипирования, Билл Гейтс и китайский заговор.

Как писала в своем Instagram бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня, происходит глобальное устрашение людей вирусом, дабы потом вакцинировать всех и установить чипы!" Она же писала и о вакцинах с микрочипами, и о ломающих иммунитет вышках связи пятого поколения (5G).

Причем тема "цифрового концлагеря" всплывает не впервые. В свое время при переходе государственных услуг в цифровой формат особо мнительные вспоминали всех — людей, которые "незаконно захватили власть в СССР", рептилоидов и мировое правительство.

Так что ситуация сейчас располагает к расцвету новых конспирологических версий. В основном речь идет о том, что в ближайшем окружении комментаторов "никто не болен и не умер". Такую версию активно продвигает писательница и радиоведущая Юлия Латынина, которая называет "грантоедами" как экологов, так и исследователей вируса.

Теория "золотого миллиарда"

Но основной на сегодняшний день является старая как мир идея, что все, происходящее вокруг, — постановка. За ней тут же выходит на первый план "теория золотого миллиарда", согласно которой на Земле останется один миллиард "правильных" — преуспевающих людей, а бедные граждане никому не нужны и ресурсы на них тратить — много чести.

В рамках этой концепции за все отвечает Билл Гейтс, который жертвует деньги на создание вакцины от коронавируса.

Многие транслируют мысль о том, что вирус придумали в США в "закрытой лаборатории в Форт Дейтрик". А все текущие разборки между американцами и китайцами списывают на политические разногласия. Причем, у кого-то китайцы виноваты во всем, у кого-то — наоборот, американцы, а китайцы пострадали вместе со всеми. Но вывод тут один — миру нужно сокращение популяции людей на планете.

Цифровой концлагерь

Те же самые пресловутые цифровые пропуска — первый шаг к тому, что всех потом "будут чипировать, как собак". "Свидетелей" того, что коронавируса не существует (или того, что он не опаснее сезонного гриппа), достаточно много. Но варианты объяснений уже транслируются с телеэкранов — к примеру, 2 мая вышла программа "Бесогон TV", которую снимает и ведет режиссер Никита Михалков.

Он лично и озвучил версию причастности Гейтса и его желание чипировать все население планеты. Причем, кроме Гейтса, внезапно попало и главе Сбербанка Герману Грефу, которого Михалков обвинил в стремлении управлять людьми "с помощью цифровизации".

Вышки связи 5G

Довольно разрушительной оказалась теория относительно "смертоносных" вышек мобильной связи пятого поколения, влияющих на иммунитет. Звучало это так — вышки связи 5G представляют угрозу для населения России и в случае войны могут быть использованы в качестве оружия против россиян.

Такое мнение озвучил не анонимный комментатор в интернете, а член комитета Госдумы по бюджету и налогам, координатор Национального освободительного движения Евгений Федоров. По его словам, "нужно так выстроить систему, чтобы эти вышки 5G не приносили вреда здоровью".

Так что удивляться тут, к сожалению, нечему. В свое время американский конспиролог Джеймс Трейси после расстрела в 2012 году в младшей школе города Сэнди Хук заявил, что произошедшее — постановка, как и теракт на марафоне в Бостоне. И даже называл конкретную цель — установить слежку за населением и отнять у граждан оружие.

Понятно, что правительство для борьбы с вирусом принимает жесткие меры, а жертв COVID-19 действительно пока не так много. Но здравый смысл еще никто не отменял.