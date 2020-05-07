Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Лукашенко отобьет поклон Путину?
Автор Александр Шторм

Российские "звезды" плодят слухи про 5G, чипы и китайский заговор

Политика

Версия об искусственном происхождении коронавируса признана Генпрокуратурой России фейком. Но на слуху остается масса других теорий заговора. Сегодня актуальными остаются темы повального чипирования, Билл Гейтс и китайский заговор.

Как писала в своем Instagram бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня, происходит глобальное устрашение людей вирусом, дабы потом вакцинировать всех и установить чипы!" Она же писала и о вакцинах с микрочипами, и о ломающих иммунитет вышках связи пятого поколения (5G).

Причем тема "цифрового концлагеря" всплывает не впервые. В свое время при переходе государственных услуг в цифровой формат особо мнительные вспоминали всех — людей, которые "незаконно захватили власть в СССР", рептилоидов и мировое правительство.

Так что ситуация сейчас располагает к расцвету новых конспирологических версий. В основном речь идет о том, что в ближайшем окружении комментаторов "никто не болен и не умер". Такую версию активно продвигает писательница и радиоведущая Юлия Латынина, которая называет "грантоедами" как экологов, так и исследователей вируса.

Теория "золотого миллиарда"

Но основной на сегодняшний день является старая как мир идея, что все, происходящее вокруг, — постановка. За ней тут же выходит на первый план "теория золотого миллиарда", согласно которой на Земле останется один миллиард "правильных" — преуспевающих людей, а бедные граждане никому не нужны и ресурсы на них тратить — много чести.

В рамках этой концепции за все отвечает Билл Гейтс, который жертвует деньги на создание вакцины от коронавируса.

Многие транслируют мысль о том, что вирус придумали в США в "закрытой лаборатории в Форт Дейтрик". А все текущие разборки между американцами и китайцами списывают на политические разногласия. Причем, у кого-то китайцы виноваты во всем, у кого-то — наоборот, американцы, а китайцы пострадали вместе со всеми. Но вывод тут один — миру нужно сокращение популяции людей на планете.

Цифровой концлагерь

Те же самые пресловутые цифровые пропуска — первый шаг к тому, что всех потом "будут чипировать, как собак". "Свидетелей" того, что коронавируса не существует (или того, что он не опаснее сезонного гриппа), достаточно много. Но варианты объяснений уже транслируются с телеэкранов — к примеру, 2 мая вышла программа "Бесогон TV", которую снимает и ведет режиссер Никита Михалков.

Он лично и озвучил версию причастности Гейтса и его желание чипировать все население планеты. Причем, кроме Гейтса, внезапно попало и главе Сбербанка Герману Грефу, которого Михалков обвинил в стремлении управлять людьми "с помощью цифровизации".

Вышки связи 5G

Довольно разрушительной оказалась теория относительно "смертоносных" вышек мобильной связи пятого поколения, влияющих на иммунитет. Звучало это так — вышки связи 5G представляют угрозу для населения России и в случае войны могут быть использованы в качестве оружия против россиян.

Такое мнение озвучил не анонимный комментатор в интернете, а член комитета Госдумы по бюджету и налогам, координатор Национального освободительного движения Евгений Федоров. По его словам, "нужно так выстроить систему, чтобы эти вышки 5G не приносили вреда здоровью".

Так что удивляться тут, к сожалению, нечему. В свое время американский конспиролог Джеймс Трейси после расстрела в 2012 году в младшей школе города Сэнди Хук заявил, что произошедшее — постановка, как и теракт на марафоне в Бостоне. И даже называл конкретную цель — установить слежку за населением и отнять у граждан оружие.

Понятно, что правительство для борьбы с вирусом принимает жесткие меры, а жертв COVID-19 действительно пока не так много. Но здравый смысл еще никто не отменял.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы слухи фейки чипизация билл гейтс чипирование коронавирус теория заговора фейковые новости
Новости Все >
Немецкие ученые нашли серебряную маску в египетской гробнице
Омбудсмен заявила, что семьи с детьми и инвалидами нуждаются в масках
РФС и футболисты выступают за возобновление чемпионата РПЛ
Режим самоизоляции в Москве продлили до 31 мая
ЦБ прогнозирует снижение инвестиционной активности в РФ до 20%
Биржа мошенников: аферисты обманули россиян на 100 млн рублей
Названы даты возможного проведения выборов в Белоруссии
Число любителей отдыха за границей уменьшится на 60%
Зоологи выяснили, почему выдры жонглируют камнями
Соболев раскритиковал Дзюбу за позицию по Кокорину
Последние материалы
Российские "звезды" плодят слухи про 5G, чипы и китайский заговор
ЦБ прогнозирует снижение инвестиционной активности в РФ до 20%
Биржа мошенников: аферисты обманули россиян на 100 млн рублей
Как власть мигрантов "самоизолирует"
Названы даты возможного проведения выборов в Белоруссии
Число любителей отдыха за границей уменьшится на 60%
Зоологи выяснили, почему выдры жонглируют камнями
Соболев раскритиковал Дзюбу за позицию по Кокорину
В Сети появились новые фото со съемок второй части "Аватара"
Индия заказала у России новую партию вертолетов
Популярное
Мир. Новости мира
В Катаре начался вооруженный переворот. Между военными идут бои

В столице Катара Дохе идут боевые действия между военнослужащими из-за попытки государственного переворота. Над городом кружат боевые вертолеты.

В Катаре начался вооруженный переворот. Между военными идут бои
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Новости Украины
Что Шредер ответит на пари Мельника по Крыму
Новости Белоруссии
Сын Лукашенко мог заболеть коронавирусом
Новости Белоруссии
Лукашенко нарывается на "коронамайдан"
Игорь Буккер Археологи доказали: пандемии улучшают человечество Игорь Буккер Любовь Степушова Латвия не была республикой-донором в СССР Любовь Степушова Василий Амирджанов Школьникам утвердили план флешмобного Дня Победы Василий Амирджанов
Комментарии
Белоруссия выслала журналистов РФ перед "парадом камикадзе"
Из Риги: Латвия была денежным донором СССР, и Россия должна заплатить
Онищенко: коронавирус начал выдыхаться
Белоруссия выслала журналистов РФ перед "парадом камикадзе"
Директором центра по контрразведке в США стал Уильям Иванина
Театры в России откроются не раньше сентября
Белоруссия выслала журналистов РФ перед "парадом камикадзе"
Онищенко: коронавирус начал выдыхаться
Привет из 90-х: почему о задержании Анатолия Быкова говорят по всей стране
Немецкий депутат попросил срочно снять антироссийские санкции
В Гусь-Хрустальном планируют установить памятник гранёному стакану
В Москве бандиты отняли у бизнесмена 135 тысяч долларов
Привет из 90-х: почему о задержании Анатолия Быкова говорят по всей стране
Латвия не была республикой-донором в СССР
Собянин призывает наслаждаться праздничным салютом из окон домов
Онищенко: коронавирус начал выдыхаться
СМИ Грузии: без России нам грозит голод
Бизнесмен Анатолий Быков задержан за организацию двойного убийства
"Это ерунда": как Мишустина "отправили в отставку"
Эксперт рассказала, будет ли в России вспышка туберкулеза
Привет из 90-х: почему о задержании Анатолия Быкова говорят по всей стране
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ